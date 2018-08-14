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«Ходят ритмично»: самарские чиновники проверили, как ездят автобусы на Красную Глинку и Управленческий
Представители городского департамента транспорта проверили, как работает общественный транспорт в поселках Красная Глинка и Управленческий. Мониторинг провели из-за массы жалоб от горожан.
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14 августа 2018, 05:35
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На размытый дождями склон около Ботанического сада в Самаре укладывают рулонный газон
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14 августа 2018, 04:35
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На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta
Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью …
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14 августа 2018, 03:52
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В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области
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14 августа 2018, 02:33
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В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме
В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.
Во время проверки …
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14 августа 2018, 02:07
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В Самаре автомобилист сбил 10-летнюю девочку, которая попала в реанимацию
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14 августа 2018, 11:30
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Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью
13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге …
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14 августа 2018, 10:37
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Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани
В понедельник, 13 августа, в Сызрани произошло столкновение трех машин. ДТП случилось на пешеходном переходе на улице Хвалынской около хлебокомбината. Легковушка «Лада Гранта» не успела притормозить у пешеходного перехода и протаранила остановившиеся «Ладу Калину» и Chevrolet Lacetti. Скорее всего, водитель …
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14 августа 2018, 09:41
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В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек
В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и …
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13 августа 2018, 04:29