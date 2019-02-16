В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки … Работы на месте коммунальной аварии в районе Образцовской площадки в Сызрани завершены. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 23:00 во вторник по местному времени ремонтные работы были закончены и теплоснабжение потребителей восстановлено. Напомним, что ранее в тепловых камерах около