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«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка
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31 июля 2018, 08:38
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В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов
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30 июля 2018, 11:09
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Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»
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23 июля 2018, 11:00
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У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом
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20 июля 2018, 11:48
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На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС
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22 мая 2018, 03:35
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«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре
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21 мая 2018, 05:00
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В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова
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26 января 2018, 11:52
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В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова появились троллейбусы
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23 января 2018, 10:10