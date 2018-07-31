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Материалы по теме:

«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка

«Горит не слабо»: рядом с ТРК «Вива Лэнд» в Самаре вспыхнула заброшенная двухэтажка

Во вторник, 31 июля, возник пожар на проспекте Кирова. Неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Вива Лэнд» загорелась заброшенная двухэтажка. Пламя очевидцы заметили около шести часов утра, огонь распространился по всему зданию, а белый густой дым стелится по всему проспекту Кирова. По 
31 июля 2018, 08:38
В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

29 июля в Кировском районе произошел пожар. На лестничной клетке одного из домов по улице Металлистов загорелись вещи. Пламя охватило 20 квадратных метров площади.

На место происшествия оперативно прибыли 22 человека и 5 автоцистерн. На тушение возгорания у специалистов ушло 11 

30 июля 2018, 11:09
Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

Фото и видео: в Тольятти среди ночи сожгли «Рено Дастер»

В ночь на понедельник в Тольятти произошел пожар.  На улице Мурысева загорелся «Рено Дастер». Пламя охватило переднюю часть внедорожника. Как сообщают очевидцы, перед возгоранием они услышали хлопок, говорится в паблике «
23 июля 2018, 11:00
У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом

У железнодорожного моста в Сызрани пламя уничтожило частный дом

В пятницу, 20 июля, в Сызрани возник пожар в переулке Переездной. Пламя вспыхнуло в частном доме №18, оно почти сразу же охватило все здание. Судя по фотоснимкам с места событий, огонь уничтожил дом, его тушат пожарные.

К счастью, этот 
20 июля 2018, 11:48
На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

На Московском шоссе и пр. Кирова установят стационарные посты ДПС

В Самаре установят стационарные посты ДПС на Московском шоссе и проспекте Кирова. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Один пост разместят на 23 километре Московского шоссе, другой возле дома №1 по проспекту Кирова, рядом с мостом. На эти цели 

22 мая 2018, 03:35
«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

«Двойная сплошная» неожиданно появилась и исчезла с проспекта Кирова в Самаре

В Самаре на проспекте Кирова у поворота на проспект Карла Маркса появилась «двойная сплошная», сообщил в соцсети очевидец 21 мая. Он опубликовал 
21 мая 2018, 05:00
В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре начнется реконструкция проспекта Кирова

В Самаре в 2019 году планируется начать реконструкцию проспекта Кирова. Дорогу предполагается расширить, чтобы Кировский мост заработал в полную силу. По словам главы региона Дмитрия Азарова, уже разработана проектная документация.  

«Рассчитываю, что уже в следующем году мы к 
26 января 2018, 11:52
В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова появились троллейбусы

В Самаре на развязке Московского шоссе и Кирова появились троллейбусы

В Самаре с 23 января возобновляется движение троллейбусов в районе перекрестка Московского шоссе и проспекта Кирова, сообщает мэрия. Два года, пока шло строительство двухуровневой развязки, троллейбусы там не ходили. В понедельник, 22 января, были совершены пробные поездки для тестирования новой 

23 января 2018, 10:10
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