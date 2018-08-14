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На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки

На трассе под Самарой опрокинулась иномарка: погибла 40-летняя пассажирка легковушки

В понедельник днем, 13 августа, смертельное ДТП случилось под Самарой. В 13:05 41-летний водитель иномарки Geely ехал по дороге «подъезд к городу Оренбургу от М-5 «Урал» со стороны Самары». По предварительной информации, на 21 километре трассы автомобилист не сумел справиться 
14 августа 2018, 12:21
На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами

На Заводском шоссе в Самаре дорожный знак повесили вверх ногами

На Заводском шоссе в областной столице появился новый дорожный знак. Но повесили его альтернативным способом – вверх ногами. Теоретически, дорожный указатель говорит водителям, что улица XXII Партсъезда и Заводское шоссе перекрыты. Автомобилисты иронизируют в Твиттере: «По черчению в школе 
14 августа 2018, 10:49
Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

Пешеход оказался под колесами припаркованной иномарки под Сызранью

13 августа в Самарской области произошла автоавария, в которой пострадал пешеход. Как сообщает КТВ-Луч, 25-летний мужчина за рулем грузовой «ГАЗели» ехал по трассе «Сызрань-Ульяновск». Он шел на небезопасной скорости, и в какой-то момент не справился с управлением. В итоге 
14 августа 2018, 10:37
Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто

Неплательщик из Самарской области погасил свою задолженность после того, как судебные приставы Сызрани выписали ему исполнительный сбор и арестовали машину. Приставы должны были взыскать с этого человека 108 тысяч рублей налогов. В отделе должник не появлялся, несмотря на вызовы, и 
14 августа 2018, 10:27
Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани

Видео: «Гранта» протаранила «Калину» и Chevrolet Lacetti в Сызрани

В понедельник, 13 августа, в Сызрани произошло столкновение трех машин. ДТП случилось на пешеходном переходе на улице Хвалынской около хлебокомбината. Легковушка «Лада Гранта» не успела притормозить у пешеходного перехода и протаранила остановившиеся «Ладу Калину» и Chevrolet Lacetti. Скорее всего, водитель 
14 августа 2018, 09:41
В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест

В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест

Третий детский сад в микрорайоне «Волгарь» в Куйбышевском районе планируется запустить в октябре. Новое образовательное учреждение располагается в 9 квартале, оно сможет принять 230 малышей. По словам представителя организации-подрядчика, здание готово на 95 %, завершены все строительно- монтажные работы, теперь 
14 августа 2018, 08:59
В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек

В Тольятти столкнулись автобус и Daewoo: пострадали 5 человек

В понедельник, 13 августа, произошла крупная авария в Тольятти, пострадали несколько человек. В 01:10 водитель Daewoo Gentra на неравнозначном нерегулируемом перекрестке улиц Комсомольской и Карла Маркса при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству, и 
13 августа 2018, 04:29
В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В Самаре легковушка сбила на «зебре» девушку и 6-летнюю девочку

В воскресенье, 1 августа, на проспекте Металлургов произошла авария, в которой пострадал ребенок. Сейчас полицейские ведут проверку, собирают все данные о ДТП.

По предварительной информации, 37-летний мужчина ехал на ВАЗ-211140 по улице Юбилейной. Напротив дома № 23 сбил он 
13 августа 2018, 12:26
Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

Предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве 7-летней девочки в Самаре

В Самаре предъявлено обвинение в убийстве семилетней девочки подозреваемому - 23-летнему Николаю Захарову.

Напомним, что малышка пропала вечером 20 июля. Она гуляла с братом-подростком, но в какой-то момент исчезла из его поля зрения. В тот же вечер поиски ребенка 
8 августа 2018, 04:53
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