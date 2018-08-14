Житель Сызрани заплатил 108 тысяч налогов после ареста авто Неплательщик из Самарской области погасил свою задолженность после того, как судебные приставы Сызрани выписали ему исполнительный сбор и арестовали машину. Приставы должны были взыскать с этого человека 108 тысяч рублей налогов. В отделе должник не появлялся, несмотря на вызовы, и …