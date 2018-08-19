|
В Самаре стартовал чемпионат мира по плаванию среди военнослужащих
|
17 августа 2018, 10:35
|
Стоимость колеса обозрения в парке Гагарина завысили в 2,5 раза
|
17 августа 2018, 11:41
|
Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования
Кадровые вопросы, проблемы привлечения инвестиций, снижения НДС на отдельные виды высокотехнологичной продукции и многое другое обсудили на встрече молодежного актива Самарской области с депутатом Госдумы, первым вице-президентом СОюзМаш России Владимиром Гутеневым.
|
17 августа 2018, 10:51
|
АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»
«Агентство по страхованию вкладов» оспаривает крупные сделки лишенного лицензии и признанного несостоятельным самарского «АктивКапитал Банка». Согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, АСВ, как конкурсный управляющий, потребовало признать недействительной уступку АКБ права требования по кредиту на сумму …
|
17 августа 2018, 10:33
|
Двое пьяных мужчин упали со 2-го этажа в Тольятти
|
15 августа 2018, 11:49
|
По факту гибели 3-летнего ребенка от электрического разряда в Самарской области возбуждено уголовное дело
По факту гибели 3-летнего ребенка в Хворостянском районе Самарской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ. Дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Напомним, трагедия произошла 13 августа. 3-летний мальчик прикоснулся к оголенному проводу и …
|
15 августа 2018, 10:10
|
3-летнего ребенка убило током в Самарской области
13 августа трагедия произошла в Самарской области. В селе Абашево Хворостянского района было обнаружено тело 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок случайно коснулся оголенного провода и получил смертельный удар током.
Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники Следственного комитета. В настоящее время …
|
14 августа 2018, 03:39
|
В Новокуйбышевске отдыхающие реанимировали женщину, у которой остановилось сердце
|
13 августа 2018, 10:12