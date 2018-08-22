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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел

Стали известны подробности страшного пожара в селе Жигули под Тольятти. В понедельник, 20 августа, по неизвестным причинам загорелся частный дом на улице Степана Разина. В здании находилась зоогостиница для животных.
 
- Люди целы. Пять собак успели вывести. Остальные погибли. И собаки, 
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На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную

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В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре заведено уголовное дело на бывшего сотрудника СИЗО. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 14 августа мужчина приобрел для дальнейшей перепродажи 2,71 грамма героина. Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как его 

22 августа 2018, 02:26
Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле

В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле

20 августа к специалистам региональной Поисково-спасательной службы поступило сообщение от жителей села Украинка в Красноярском районе. Они обнаружили в реке Кондурче тело утонувшего мужчины.

Оказалось, что о пропаже человека в селе Украинка уже сообщалось в апреле. Тогда на место выезжала водолазная 

21 августа 2018, 03:01
Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти

Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти

В Автограде случилось ЧП:  жительница Автозаводского района не удержала своего малыша на руках. Двухлетний ребенок упал с высоты первого этажа. К счастью, он выжил, но получил очень серьезные повреждения. По словам врачей городской станции Скорой помощи, у маленького пациента диагностировали 
21 августа 2018, 10:49
В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина

В воскресенье, 19 августа, поступил сигнал о пожаре в дачном домике в 17-м Проезде в СНТ «Зеленовка» около села Васильевка. 
 
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, о возгорании стало известно в 22:34. Оказалось, что горел дачный дом на площади 30 квадратных 
20 августа 2018, 12:15
25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани

В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
 
По словам 
19 августа 2018, 11:19
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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