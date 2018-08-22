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Под Тольятти пламя уничтожило зоогостиницу: от лошадей остался лишь пепел
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22 августа 2018, 03:13
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На один день в Тольятти перекроют улицу Спортивную
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22 августа 2018, 02:35
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В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином
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22 августа 2018, 02:26
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Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области
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22 августа 2018, 01:42
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В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле
20 августа к специалистам региональной Поисково-спасательной службы поступило сообщение от жителей села Украинка в Красноярском районе. Они обнаружили в реке Кондурче тело утонувшего мужчины.
Оказалось, что о пропаже человека в селе Украинка уже сообщалось в апреле. Тогда на место выезжала водолазная …
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21 августа 2018, 03:01
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Двухлетний ребенок прямо из рук матери выпал из окна в Тольятти
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21 августа 2018, 10:49
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В горящем дачном доме под Тольятти погиб пожилой мужчина
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20 августа 2018, 12:15
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25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани
В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
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19 августа 2018, 11:19
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37