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На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы
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27 августа 2018, 03:45
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5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу
В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы …
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27 августа 2018, 03:31
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На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов
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27 августа 2018, 03:23
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Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»
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27 августа 2018, 03:12
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В Самарской области прорвало трубу с нефтью
В Пестравском районе нашей области нашли порыв нефтепровода.Чтобы ликвидировать аварию, нефтедобывающая компания использовала минеральный грунт и плодородный слой почвы.
- Плодородный слой был нарушен на общей площади около 3957 кв.м, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.
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27 августа 2018, 02:53
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Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области
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27 августа 2018, 10:04
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5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре
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27 августа 2018, 08:25
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Придавил сразу две машины: В Самаре грузовик «потерял» каток
Необычное ДТП произошло вчера, 25 августа, в Самаре на перекрестке Свободы и 22-го Партсъезда, сообщил в Фейсбук житель областной столицы Ян Налимов. «Впервые увидел каток на боку. – пишет автор. - Он лег сразу на 2 машины. Судя по …
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26 августа 2018, 04:35
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Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области
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23 августа 2018, 09:33
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Пенсионерка из Сызрани угодила в больницу из-за горящей стиральной машинки
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22 августа 2018, 09:27
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В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле
20 августа к специалистам региональной Поисково-спасательной службы поступило сообщение от жителей села Украинка в Красноярском районе. Они обнаружили в реке Кондурче тело утонувшего мужчины.
Оказалось, что о пропаже человека в селе Украинка уже сообщалось в апреле. Тогда на место выезжала водолазная …
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21 августа 2018, 03:01
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37