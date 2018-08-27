В Самаре продолжается работа по оптимизации пассажирских перевозок. В минувшие выходные специалисты Дептранса провели проверку работы автобусного маршрута №47, который пролегает от Хлебной площади до завода «Экран».

Выезд первого автобуса в рейс в режиме выходного дня – 05:22, в рабочие дни …