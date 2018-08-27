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На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы

На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы

В Самаре продолжается работа по оптимизации пассажирских перевозок. В минувшие выходные специалисты Дептранса провели проверку работы автобусного маршрута №47, который пролегает от Хлебной площади до завода «Экран».

Выезд первого автобуса в рейс в режиме выходного дня – 05:22, в рабочие дни 

27 августа 2018, 03:45
5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы 
27 августа 2018, 03:31
На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов

На улице Юбилейной в Самаре снесут 10 домов

Мэрия Самары приняла решение о развитии застроенной территории в границах улиц Севастопольской, Енисейской и Юбилейной. Для реализации проекта предстоит провести работы по сносу старых двухэтажных домов. Речь идет о 10 постройках, расположенных на Юбилейной под номерами 52, 52а, 52б, 54, 

27 августа 2018, 03:23
Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Йоан Молло может вернуться в самарские «Крылья»

Самарский клуб «Крылья Советов» предлагает заключить контракт полузащитнику Йоану Молло. На этот раз речь идет о соглашении, рассчитанном на два года. Сейчас французский полузащитник находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он провел шесть матчей за «Фулхэм», в которых 
27 августа 2018, 03:12
В Самарской области прорвало трубу с нефтью

В Самарской области прорвало трубу с нефтью

В Пестравском районе  нашей области нашли порыв нефтепровода.Чтобы ликвидировать аварию, нефтедобывающая компания использовала минеральный грунт и плодородный слой почвы.
- Плодородный слой был нарушен на общей площади около 3957 кв.м, - сообщили в региональном Россельхознадзоре.

На месте проишествия инспектор отдела 
27 августа 2018, 02:53
Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области

Желтое месиво: фура с дынями столкнулась с двумя машинами в Самарской области

Утром, 27 августа ДТП с тремя автомобилями произошло в Самарской области. На 1006-м километре трассы М-5 столкнулись две легковушки и фура, груженная дынями.

В результате аварии вся дорога оказалась завалена разбитыми бахчевыми. Из-за этого движение на участке оказалось серьезно 
27 августа 2018, 10:04
5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре

5-летнего мальчика сбили в Ташкентском переулке в Самаре

Вечером в воскресенье, 26 августа, в Кировском районе областной столицы произошла дорожная авария, в которой пострадал пешеход. По словам очевидцев, примерно в 17:40 автомобиль сбил около дома № 45 по Ташкентскому переулку маленького мальчика.
 
- На вид ребенку около пяти лет, 
27 августа 2018, 08:25
Придавил сразу две машины: В Самаре грузовик «потерял» каток

Придавил сразу две машины: В Самаре грузовик «потерял» каток

Необычное ДТП произошло вчера, 25 августа, в Самаре на перекрестке Свободы и 22-го Партсъезда, сообщил в Фейсбук житель областной столицы Ян Налимов. «Впервые увидел каток на боку. – пишет автор. - Он лег сразу на 2 машины. Судя по 
26 августа 2018, 04:35
Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области

Водителя КАМАЗа придавило насмерть кузовом самосвала в Самарской области

22 августа в Самарской области произошел несчастный случай при разгрузочных работах около асфальтобетонного завода в поселке Преображенка. Во время разгрузки кузов самосвала завалился набок прямо на кабину стоящего рядом с ним КАМАЗа. В этот момент на водительском месте в грузовике 
23 августа 2018, 09:33
Пенсионерка из Сызрани угодила в больницу из-за горящей стиральной машинки

Пенсионерка из Сызрани угодила в больницу из-за горящей стиральной машинки

Во вторник, 21 августа, произошел пожар в одной из квартир дома на улице Лазо на Образцовской площадке в Сызрани. В помещении загорелась стиральная машина, вызов на пульт дежурного поступил в 22:30. На место событий выехали десять сотрудников оперативного ведомства и 
22 августа 2018, 09:27
В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле

В Самарской области нашли мужчину, который утонул еще в апреле

20 августа к специалистам региональной Поисково-спасательной службы поступило сообщение от жителей села Украинка в Красноярском районе. Они обнаружили в реке Кондурче тело утонувшего мужчины.

Оказалось, что о пропаже человека в селе Украинка уже сообщалось в апреле. Тогда на место выезжала водолазная 

21 августа 2018, 03:01
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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