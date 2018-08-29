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Материалы по теме:

Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи

Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи

Трамвайные пути на улице Фрунзе в областной столице на время строительства Фрунзенского моста уберут, а движение трамваев организуют по улице Пионерской. Планируется, что такая схема будет работать в течение года. Ранее движение трамваев по Фрунзе хотели перекрыть всего на два 
29 августа 2018, 05:37
В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке

В среду днем, 29 августа, спасатели выезжали на вызов в Южный город. На детской площадке около дома № 15 на улице Земской ребенок пытался пролезть под игровой конструкцией, но не рассчитал высоту площадки и застрял. Самостоятельно выбраться мальчик не мог. 
29 августа 2018, 05:05
АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4

АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4

В столице стартовал Московский международный автосалон. В рамках этого мероприятия АвтоВАЗ представил одну из своих самых ожидаемых новинок – концепт внедорожника LADA 4x4 Vision. Сам тольяттинский автогигант позиционирует машину как продолжение идей, заложенных в уже легендарной «Ниве». Подробная техническая информация 
29 августа 2018, 03:58
Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого

Со среды, 29 августа, в Самаре ограничат движение транспорта на улице Урицкого. Это сделают из-за ремонта тепловых сетей и последующего за ним восстановления благоустройства. Улица Урицкого будет перекрыта на участке в 100 метров от Спортивной до Аксакова. Ограничение будет действовать 
29 августа 2018, 03:24
В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником

Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной. 
 
По предварительной версии, несовершеннолетний не сумел держаться на безопасной дистанции до едущего впереди него 
29 августа 2018, 02:38
Двигался задним ходом: в Новокуйбышевске ВАЗ сбил байкера

Двигался задним ходом: в Новокуйбышевске ВАЗ сбил байкера

В Новокуйбышевске в аварии пострадал мотоциклист. В 11:00 в понедельник, 27 августа, 32-летний мужчина ехал на легковушке ВАЗ задним ходом по улице Ульяновской. По пути опытный водитель врезался в мотоцикл Honda. 39-летний байкер получил травмы и был госпитализирован в больницу. 
28 августа 2018, 04:28
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В понедельник, 27 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадали два пешехода. В 14:15 45-летняя автоледи ехала на автомобиле JEEP по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора. По пути автомобилистка сбила 19-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, которые пересекали проспект 
28 августа 2018, 01:59
5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу

В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы 
27 августа 2018, 03:31
В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем. 
 
- Все действия, которые пропагандируются в этих видеоматериалах, считаются административным 
22 августа 2018, 11:21
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»

Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»

В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии. 

«Спасатели привели в чувство пострадавшую и смогли дозвониться до родителей, 
31 июля 2018, 11:48
Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области

Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области

25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.

Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.

Спустя некоторое время по 

26 апреля 2018, 04:26
Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.

Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.

Приметы девочки: на 

6 апреля 2018, 01:56
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