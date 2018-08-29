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Из-за строительства Фрунзенского моста с улицы Фрунзе уберут трамваи
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29 августа 2018, 05:37
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В Южном городе мальчик застрял головой на детской площадке
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29 августа 2018, 05:05
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АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4
В столице стартовал Московский международный автосалон. В рамках этого мероприятия АвтоВАЗ представил одну из своих самых ожидаемых новинок – концепт внедорожника LADA 4x4 Vision. Сам тольяттинский автогигант позиционирует машину как продолжение идей, заложенных в уже легендарной «Ниве». Подробная техническая информация …
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29 августа 2018, 03:58
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Почти на месяц в Самаре перекроют движение по улице Урицкого
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29 августа 2018, 03:24
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В Тольятти 16-летний мотоциклист впал в кому после ДТП с внедорожником
Во вторник, 28 августа, произошла страшная авария с участием мотоциклиста в Тольятти. В 09:20 16-летний парень ехал на мопеде YAGUAR SPORT по улице Никонова в направлении Железнодорожной.
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29 августа 2018, 02:38
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Двигался задним ходом: в Новокуйбышевске ВАЗ сбил байкера
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28 августа 2018, 04:28
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В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов
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28 августа 2018, 01:59
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5-летний мальчик, которого сбили в Самаре, перебегал дорогу
В воскресенье, 26 августа, в 17:50 автомобиль сбил ребенка. 55-летний водитель иномарки «SsangYong» ехал по дворовому проезду со стороны улицы Нагорной в направлении Ставропольской. По пути автомобилист сбил пятилетнего мальчика, которой перебегал проезжую часть дороги. Маленький пешеход получил различные травмы …
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27 августа 2018, 03:31
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В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»
Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем.
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22 августа 2018, 11:21
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»
В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии.
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31 июля 2018, 11:48
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Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области
25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.
Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.
Спустя некоторое время по …
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26 апреля 2018, 04:26
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Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска
Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.
Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.
Приметы девочки: на …
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6 апреля 2018, 01:56