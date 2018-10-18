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Материалы по теме:

В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

В блогах: Ура!!! Какое счастье! Завтра открывается Парк металлургов

Администрация Кировского района проанонсировала в "Твиттере", что завтра, 19 октября, в 15:00 после реконструкции открывается Парк им. 50-летия Октября. Жители Металлурга дождались своего праздника. Чиновники приглашают всех на большой праздник. Взрослых и детей ждут концерт, контактный зоопарк, мастер-классы, запуск 
18 октября 2018, 05:29
В блогах: привет из прошлого!

В блогах: привет из прошлого!

Блогер Дмитрий Павлов показал вид из прошлого. "Проезжая не так давно мимо заброшенной, забытой деревни Волчьей Шенталинского района, я встретил вот такой телефонный аппарат, - пишет автор. - Изначально его установили, наверное, на бывшей центральной улице! Телефонная будка, которых 
18 октября 2018, 05:18
Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик

Появились фото с места смертельного ЧП в Самарской области, где погиб сварщик

Появились фотографии с территории фермерского хозяйства в селе Хворостянка Самарской области, где сегодня случилось ЧП. Напомним, что в 9:30 во время сварочных работ произошло воспламенение, погиб 56-летний сварщик, а второй рабочий - 24-летний парень получил ожоги и был доставлен в 
18 октября 2018, 04:17
Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин

Спикером тольяттинского парламента стал Николай Остудин

В четверг, 18 октября, в Тольятти состоялось заседание городской думы. На нем парламентарии избрали нового председателя, им стал Николай Остудин. За единоросса проголосовали 27 из 35 человек, еще 8 бюллетеней признали недействительными. Первым заместителем спикера стал коммунист Юрий Сачков. Также 
18 октября 2018, 02:55
В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб

В Самарской области пьяный водитель без прав скатился в кювет и врезался в столб

Накануне утром, 17 октября, произошла очередная «пьяная» авария в Самарской области. В 06:00 в Сергиевском районе 37-летний нетрезвый водитель ехал на «ВАЗ-2104» по 4 километру трассы Сергиевск - Нероновка. Он не сумел двигаться на безопасной скорости, не справился с управлением 
18 октября 2018, 02:04
В Самаре пассажирка выпала из автобуса, а водитель уехал

В Самаре пассажирка выпала из автобуса, а водитель уехал

В Самаре полицейские установили личность водителя, который оставил выпавшую из салона пассажирку и уехал. Авария произошла в среду, 17 октября, на улице Фасадной. По версии сотрудников ГИБДД, водитель автобуса № 92 вез пассажиров от улицы Бакинской в Куйбышевском районе до 
18 октября 2018, 11:44
Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Во вторник вечером, 16 октября, произошла авария в районе торгового центра «Скала» в Самаре. В 21:45 26-летний водитель иномарки Nissan Primera ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Мичурина. Напротив дома № 4 по Московскому шоссе он нарушил правила дорожного 
17 октября 2018, 02:03
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Во вторник, 16 октября, в Самаре случилась авария, в которой серьезно пострадал пешеход. В 20:10 28-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Авроры в направлении Балаковской. Около дома № 139 по Промышленности он сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть 
17 октября 2018, 11:47
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