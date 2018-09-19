12
29
51
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов

В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов

Во вторник, 18 сентября, в Самаре произошла массовая авария, причем, в числе пострадавших оказались пешеходы. По данным полиции, 49-летний водитель Lada Largus ехал в 07:40 по улице Ново-Вокзальной. При повороте налево около дома № 304 по проспекту Карла Маркса легковушка 
19 сентября 2018, 12:28
73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей

73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей

В Самаре 73 детские площадки находятся  в охранной зоне водопроводных и канализационных линий разного диаметра. Как отметили специалисты "РКС-Самара", в России уже были смертельные случаи, когда дети проваливались в коллекторы, получали ранения при выбросе воды под давлением. Организация просит представителей 
19 сентября 2018, 12:05
На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области

На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области

В среду, 19 сентября, стало известно, что доходная и расходная части бюджета Самарской области увеличатся на 876 млн рублей. Об этом сообщили на заседании правительства региона под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова. Доходы образовались по нескольким причинам: от поступивших федеральных 
19 сентября 2018, 11:05
Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела

Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела

В Самарской области завели еще одно уголовное дело в отношении генерального директора АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» («НГПЗ»). Этого человека подозревают в коммерческом подкупе в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2016 году он незаконно получил от двух представителей 
19 сентября 2018, 10:53
15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти

15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти

В Автограде началась проверка обстоятельств гибели 15-летней девочки. Ее тело нашли в ее квартире на улице Степана Разина еще 31 августа. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинское исследование, уголовное дело еще не возбуждено. По информации осведомленного источника, девочка-подросток состояла на 
4 сентября 2018, 09:16
80% самарцев доверяют полиции

80% самарцев доверяют полиции

Во время опроса жителей Самары, который проводился в городе с 6 по 20 августа, выяснилось, что 80,1% горожан доверяют полиции. Противоположный ответ дали 14% самарцев. 73,9% респондентов заявили, что чувствуют себя защищенными или скорее защищенными. Незащищенными себя  ощущают 17,8% участников 
3 сентября 2018, 02:34
30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе

30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе

В Сергиевском районе нашей области скосили 30 тысяч  кустов конопли, участок с  растениями  обнаружили около села  Калиновка. По информации регионального МВД, заросли находились в труднодоступном месте, где нельзя было использовать тяжелую технику, поэтому коноплю вырывали вручную. 
 
Кстати, за расположенными в поселении  
3 сентября 2018, 12:18
Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре

Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре

В воскресенье, 2 сентября, поздно вечером жителей областной столицы шокировало непривычное зрелище: по проезжей части в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии прогуливалась абсолютно обнаженная пара. Лысые мужчина и женщина шли по дороге, держась за руки, в нарядах Адама 
3 сентября 2018, 11:54
Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре

Во вторник, 28 августа, под колесами машины в Самаре оказалась девушка-пешеход. В 16:55 28-летний водитель ехал на своей иномарке Mitsubishi по Стара-Загоре в направлении улицы Георгия Димитрова. По пути автомобилист сбил 16-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть в неположенном месте, 
29 августа 2018, 03:00
В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»

Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем. 
 
- Все действия, которые пропагандируются в этих видеоматериалах, считаются административным 
22 августа 2018, 11:21
Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»

Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»

В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии. 

«Спасатели привели в чувство пострадавшую и смогли дозвониться до родителей, 
31 июля 2018, 11:48
Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области

Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области

25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.

Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.

Спустя некоторое время по 

26 апреля 2018, 04:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх