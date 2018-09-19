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В Самаре Largus вылетел на тротуар и врезался в пешеходов
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19 сентября 2018, 12:28
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73 детские площадки в Самаре могут быть опасны для малышей
В Самаре 73 детские площадки находятся в охранной зоне водопроводных и канализационных линий разного диаметра. Как отметили специалисты "РКС-Самара", в России уже были смертельные случаи, когда дети проваливались в коллекторы, получали ранения при выбросе воды под давлением. Организация просит представителей …
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19 сентября 2018, 12:05
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На 876 млн рублей увеличатся доходная и расходная части бюджета Самарской области
В среду, 19 сентября, стало известно, что доходная и расходная части бюджета Самарской области увеличатся на 876 млн рублей. Об этом сообщили на заседании правительства региона под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова. Доходы образовались по нескольким причинам: от поступивших федеральных …
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19 сентября 2018, 11:05
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Гендиректор «Нефтегорского газоперерабатывающего завода» стал фигурантом еще одного дела
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19 сентября 2018, 10:53
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15-летнюю девушку нашли мертвой в Тольятти
В Автограде началась проверка обстоятельств гибели 15-летней девочки. Ее тело нашли в ее квартире на улице Степана Разина еще 31 августа. В ближайшее время специалисты проведут судебно-медицинское исследование, уголовное дело еще не возбуждено. По информации осведомленного источника, девочка-подросток состояла на …
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4 сентября 2018, 09:16
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80% самарцев доверяют полиции
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3 сентября 2018, 02:34
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30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе
В Сергиевском районе нашей области скосили 30 тысяч кустов конопли, участок с растениями обнаружили около села Калиновка. По информации регионального МВД, заросли находились в труднодоступном месте, где нельзя было использовать тяжелую технику, поэтому коноплю вырывали вручную.
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3 сентября 2018, 12:18
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Лысые и обнаженные влюбленные гуляли по проезжей части в Самаре
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3 сентября 2018, 11:54
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Иномарка Mitsubishi сбила 16-летнюю девочку-подростка в Самаре
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29 августа 2018, 03:00
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В Самарской области суд заблокировал 8 видео о «зацеперах»
Сызранский городской суд признал восемь видеороликов о поездках подростков на крыше и автосцепке вагонов грузовых поездов вне закона. Все видеозаписи были размещены в Сети и были доступны для просмотра любым пользователем.
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22 августа 2018, 11:21
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Спасатели привели в чувство 16-летнюю тольяттинку, которая напилась «до отключки»
В минувший уик-энд помощь спасателей понадобилась 16-летней девочке, которая напилась до беспамятства. В субботу, 28 июля, в 20:30 на пляже 8 квартала сотрудники оперативного ведомства увидели несовершеннолетнюю в невменяемом состоянии.
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31 июля 2018, 11:48
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Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области
25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.
Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.
Спустя некоторое время по …
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26 апреля 2018, 04:26