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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани

Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани

Крайне неприятная история произошла с одной из семей в Сызрани. Мать и двое детей застряли на машине на «расплывшейся» грунтовой дороге около кладбища «Фомкины Сады». В течение часа женщина пыталась остановить кого-нибудь из проезжающих водителей, чтобы попросить о помощи. Однако 
16 апреля 2018, 09:44
Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска

Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.

Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.

Приметы девочки: на 

6 апреля 2018, 01:56
Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины

В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.

Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних 

6 апреля 2018, 01:37
В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН

Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло 
27 марта 2018, 07:03
Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория

Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория

Петиция против строительства крематория в Самаре появилась в Сети. Её авторы проводят сбор подписей и, когда их будет 1000, планируют направить обращение к главе региона Дмитрию Азарову. В нем указано, что против строительства крематория, а также расширения кладбища выступают жители 
27 марта 2018, 12:06
Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре

Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре

В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары 

2 марта 2018, 10:40
Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре

Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре

Тольяттинская полиция нашла подростка, который сбежал из одного из социально-реабилитационных центров. О его исчезновении стало известно 6 февраля, когда к правоохранителям обратилась директор учреждения.

Ориентировки на мальчика были разосланы во все дежурные части. Полиция проверяла крупные торговые центры, компьютерные 
22 февраля 2018, 11:44
В блогах: «Почему на кладбище бардак?»

В блогах: «Почему на кладбище бардак?»

Блогер 63ru интересуется, "а кто в Самаре сейчас отвечает за кладбище на Рубежке"? "Подруга ездила вчера и была поражена бардаком и заброшенностью тамошних дорог. Везде валяется мусор, даже видела упавший на дорогу крест с одной из могил. Жутковато, говорит, 
2 ноября 2017, 09:29
Самарские насосные станции атаковали вандалы

Самарские насосные станции атаковали вандалы

«Самарские коммунальные системы» обратились к жителям Самары с просьбой перестать разрисовывать фасады насосных станций. Коммунальщики жалуются на хулиганов, которые уродуют здания граффити, рекламой запрещённых товаров и услуг, а также нецензурными надписями. Всего в Самаре 186 насосных станций. Благодаря им, в 

23 августа 2017, 03:12
В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя

В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя

Неизвестные вандалы осквернили мемориал на могиле рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом рассказывают отечественные агентства, информация активно обсуждается в Сети, где появились фотографии с места происшествия.
На снимках видно, что вандалы перевернули вазы и раскидали цветы, которые поклонники лидера группы «Кино» 

26 июня 2017, 03:24
В лесу под Самарой нашли схрон с тротилом

В лесу под Самарой нашли схрон с тротилом

В Самарской области вынесен приговор жителю Чапаевска, который украл с завода взрывчатое вещество и спрятал в лесу.

Схрон с тротилом массой более 1,6 кг сотрудники ФСБ нашли в лесополосе на территории Чапаевска в ноябре 2016 года. За незаконное хранение тротила задержали 

3 мая 2017, 01:28
В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин

В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. 

12 апреля 2017, 06:00
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