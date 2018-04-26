25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.
Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.
Спустя некоторое время по подозрению в совершении преступления были задержаны четверо детей в возрасте от 9 до 11 лет. Они будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних. Родителям малолетних нарушителей грозит привлечение к административной ответственности, сообщает ГУ МВД России по Оренбургской области.
|
Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани
|
16 апреля 2018, 09:44
|
Полицейские ищут пропавшую девочку из Новокуйбышевска
Полиция разыскивает девочку-подростка из Новокуйбышевска. 13-летняя Екатерина Долгих ушла из дома еще 6 марта и до сих пор не вернулась.
Правоохранители продолжают работать с семьей девочки, а также опрашивают ее знакомых. Кроме того, они обследуют места возможного появления подростка.
Приметы девочки: на …
|
6 апреля 2018, 01:56
|
Жительница Самарской области научила подростков обворовывать магазины
В Тольятти расследуется уголовное дело в отношении жительницы Ставропольского района. 32-летняя женщина попалась на попытке сбыта 5-тысячной купюры, которую она взяла взаймы у знакомого.
Во время следствия выяснилось, что она причастна к другим преступлениям. На новогодних праздниках она встретила знакомых 16-летних …
|
6 апреля 2018, 01:37
|
В блогах: проект «В ожидании большого футбола» от областного УФСИН
Блогер Нина Дюкова поведала, что на днях в УФСИН России по Самарской области презентовали проект «В ожидании большого футбола» для несовершеннолетних условно осужденных. Мероприятие, организованное членами общественного совета при ведомстве совместно с отделом по контролю за исполнением наказаний, прошло …
|
27 марта 2018, 07:03
|
Жители Рубежного написали петицию против строительства крематория
|
27 марта 2018, 12:06
|
Подрядчик уберет старое кладбище под детским садом в Самаре
В Самаре уберут старое кладбище, которое обнаружено под зданием, где планируется открыть детский сад, на перекрестке улицы Братьев Коростелевых и переулка Гончарова. Могилы несколько лет назад нашли строители. По данным чиновников, захоронения относятся к Покровскому кладбищу XIX века. Мэрия Самары …
|
2 марта 2018, 10:40
|
Сбежавшего из тольяттинского приюта подростка нашли в Самаре
Тольяттинская полиция нашла подростка, который сбежал из одного из социально-реабилитационных центров. О его исчезновении стало известно 6 февраля, когда к правоохранителям обратилась директор учреждения.
Ориентировки на мальчика были разосланы во все дежурные части. Полиция проверяла крупные торговые центры, компьютерные …
|
22 февраля 2018, 11:44
|
В блогах: «Почему на кладбище бардак?»
Блогер 63ru интересуется, "а кто в Самаре сейчас отвечает за кладбище на Рубежке"? "Подруга ездила вчера и была поражена бардаком и заброшенностью тамошних дорог. Везде валяется мусор, даже видела упавший на дорогу крест с одной из могил. Жутковато, говорит, …
|
2 ноября 2017, 09:29
|
Самарские насосные станции атаковали вандалы
«Самарские коммунальные системы» обратились к жителям Самары с просьбой перестать разрисовывать фасады насосных станций. Коммунальщики жалуются на хулиганов, которые уродуют здания граффити, рекламой запрещённых товаров и услуг, а также нецензурными надписями. Всего в Самаре 186 насосных станций. Благодаря им, в …
|
23 августа 2017, 03:12
|
В Санкт-Петербурге вандалы осквернили могилу Виктора Цоя
Неизвестные вандалы осквернили мемориал на могиле рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом рассказывают отечественные агентства, информация активно обсуждается в Сети, где появились фотографии с места происшествия.
|
26 июня 2017, 03:24
|
В лесу под Самарой нашли схрон с тротилом
|
3 мая 2017, 01:28
|
В Тольятти автовандалы устраивают танцы на крышах чужих машин
В группе "Происшествия Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщили, что на днях в Автограде неизвестные злоумышленники "разбомбили ещё одну брошенную машину". На этот раз хулиганы основательно отыгрались на вполне приличной "Волге", причем с регистрационными номерами. На крыше машины, похоже, даже танцы устраивали. …
|
12 апреля 2017, 06:00