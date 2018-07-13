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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно

Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно

Тольяттинская агрофирма "Нива" обвинила мэрию города в незаконных захоронениях на городском кладбище. Бизнесмены обратились с открытым письмом к общественности, чтобы власти наконец обратили внимание на длящийся уже много лет конфликт из-за участка на Обводном шоссе. Согласно тексту документа, горадминистрация захватила 
6 июля 2018, 07:35
На уборку городского кладбища позвали жителей Самары

На уборку городского кладбища позвали жителей Самары

В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на 

5 июня 2018, 10:15
Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области

Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области

25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.

Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.

Спустя некоторое время по 

26 апреля 2018, 04:26
Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани

Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани

Крайне неприятная история произошла с одной из семей в Сызрани. Мать и двое детей застряли на машине на «расплывшейся» грунтовой дороге около кладбища «Фомкины Сады». В течение часа женщина пыталась остановить кого-нибудь из проезжающих водителей, чтобы попросить о помощи. Однако 
16 апреля 2018, 09:44
В Самаре горели надворные постройки на площади 100 кв. метров

В Самаре горели надворные постройки на площади 100 кв. метров

Самарские пожарные накануне выезжали в поселок Рубежный. 22 октября в 22:14 поступило сообщение о пожаре на ул. Луговой. Горели надворные постройки на площади 100 квадратных метров.

К месту ЧП было направлено 6 единиц техники. В тушении приняли участие 27 человек.

Пожар ликвидировали 

23 октября 2014, 10:18
Захоронения на двух новых кладбищах Самары начнутся не раньше 2015 года

Захоронения на двух новых кладбищах Самары начнутся не раньше 2015 года

Кладбища Спасское и Вознесенское откроются не раньше следующего года. Как уже сообщала «ТЕРРА», расположены они вблизи поселка Рубежный. Теперь в городе 20 муниципальных кладбищ. И, как рассчитывают чиновники, проблема дефицита мест под захоронения полностью решена на ближайшие 12-15 лет.
14 апреля 2014, 05:18
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