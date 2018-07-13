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Покойников хоронили на Обводном шоссе в Тольятти незаконно
Тольяттинская агрофирма "Нива" обвинила мэрию города в незаконных захоронениях на городском кладбище. Бизнесмены обратились с открытым письмом к общественности, чтобы власти наконец обратили внимание на длящийся уже много лет конфликт из-за участка на Обводном шоссе. Согласно тексту документа, горадминистрация захватила …
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6 июля 2018, 07:35
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На уборку городского кладбища позвали жителей Самары
В Самаре во вторник, 5 июня, мэрия города и областной Совет Ветеранов организуют генеральную уборку на кладбище «Городское», расположенном на улице Партизанской. Жителей Самары пригласили принять участие в благоустройстве воинских захоронений в рамках социально значимого проекта «Звезды Памяти», направленного на …
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5 июня 2018, 10:15
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Четверо подростков разгромили кладбище в Оренбургской области
25 апреля в полицию Кувандыкского городского округа поступил сигнал о чрезвычайном происшествии. Неизвестные злоумышленники устроили погром на кладбище в поселке Кашкук.
Прибывшие на место правоохранители насчитали 45 поваленных на землю памятников. Часть из них вандалы еще и разбили.
Спустя некоторое время по …
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26 апреля 2018, 04:26
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Мать и двое детей застряли около кладбища в Сызрани
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16 апреля 2018, 09:44
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В Самаре горели надворные постройки на площади 100 кв. метров
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23 октября 2014, 10:18
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Захоронения на двух новых кладбищах Самары начнутся не раньше 2015 года
Кладбища Спасское и Вознесенское откроются не раньше следующего года. Как уже сообщала «ТЕРРА», расположены они вблизи поселка Рубежный. Теперь в городе 20 муниципальных кладбищ. И, как рассчитывают чиновники, проблема дефицита мест под захоронения полностью решена на ближайшие 12-15 лет.
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14 апреля 2014, 05:18