В Самару прибыли игроки сборных Австралии и Дании, которые сегодня сыграют в рамках ЧМ-2018 по футболу на стадионе «Самара Арена». Скандинавы уже выложили в соцсети фотографии из Самары и свои впечатления о городе. Датские футболисты сейчас живут в пятизвездочной гостинице Lotte у площади Куйбышева. Полузащитник Лукас Ларгер показал видео из тренировочного зала. Форвард Юссуф Поульсен показал, что иногда знаменитости любят просто посидеть за ноутбуком или перед телевизором. Вратарь сборной Каспер Шмейхель опубликовал в «Инстаграме» видеоисторию: на двери своего номера он увидел именную табличку. Футболист оценил бассейн и сауну гостиницы, а также вид из окна.
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Болельщики ЧМ наелись в Самаре раков и вяленой рыбы
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21 июня 2018, 02:19
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Австралийские болельщики на велосипедах приехали из Казани в Самару
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21 июня 2018, 02:05
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Первые болельщики сборных Дании и Австралии приехали на «Самара Арену»
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21 июня 2018, 01:40
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Жара до +33 придет в выходные в Самару
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21 июня 2018, 01:15
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Пятеро игроков покидают футбольный клуб «Крылья Советов»
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о расставании сразу с несколькими игроками. У этих футболистов закончились контракты и их было решено не продлевать. Ряды команды покидают голкипер Артем Леонов, защитники Иван Таранов и Дмитрий Ятченко, полузащитники Святослав Георгиевский и Владислав Кулик. …
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21 июня 2018, 11:28
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Как болельщик потерял и нашел свой свитер в Самаре
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21 июня 2018, 11:19
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Объявлена программа фанфеста ЧМ на 22 июня в Самаре
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21 июня 2018, 10:41
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Денег нет: футбольной команды «Сызрань-2003» больше не существует
Грустные новости для любителей футбола. Клуб «Сызрань-2003» прекращает свое существование. Его руководство приняло решение не подавать заявку на участие в следующем сезоне первенства Профессиональной футбольной лиги. Об этом сообщил президент «Сызрани-2003» Максим Симонов на официальном сайте команды.
«Руководство ФК «Сызрань-2003» приняло …
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21 июня 2018, 10:19
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В Самару на ЧМ-2018 по футболу едет еще больше болельщиков
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20 июня 2018, 07:02
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"Крылья Советов" заключили контракты с тремя новичками
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20 июня 2018, 10:23