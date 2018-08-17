19 августа в Самаре – футбольный день. На стадионе «Самара Арена» в рамках четвертого тура чемпионата РПЛ встретятся «Крылья Советов» и московский «Локомотив». В связи с этим, для обеспечения безопасности в городе введут временные ограничения движения транспорта.
С 14:00 до 22:00 проезд будет закрыт на следующих дорогах: ул. Дальняя, ул. Арена 2018, ул. 1-я стадионная, Проезды с 6-го по 11-, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до ул. Дальняя.
Кроме того, будет введен и запрет на парковку транспортных средств. Данное ограничение распространяется на Волжское шоссе, ул. Арена 2018, ул. Дальнюю, ул. Демократическую, ул. Ташкентскую, ул. 2-ю стадионную, Проезды №№ 6-11, дублер Московского шоссе на участке от Волжского шоссе до ул. Дальняя. Запрет будет действовать 19 августа с 08:00 до 22:00.
Как всегда, запрет не будет касаться машин медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.
Игра между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» начнется 19 августа в 17:30.
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