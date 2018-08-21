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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»

«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»

Во вторник, 21 августа, стало известно, что 31-летний игрок «Локомотива» Виталий Денисов будет играть за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. Спортсмен отправится в Самару на сезон 2018/2019. В сезоне-2017/18 узбекский футболист провёл 9 матчей в составе красно-зелёных, сообщили в 
21 августа 2018, 10:38
В блогах: разве лучше стало?

В блогах: разве лучше стало?

Блогер Дмитрий Павлов пожаловался на бардак во дворах Самары после их зачистки от незаконно установленных построек. "Речь идет о гаражах, многие из которых дожили до стадии ржавой рухляди. В Советском районе подошли к процессу "с энтузиазмом". После уборок остались 
21 августа 2018, 10:16
Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы

Совсем немного времени остается до выхода программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Событий в этот вторник оказалось много, и о самом интересном вам расскажут наши журналисты и ведущая Инна Румянцева. Предлагаем ознакомиться с главными темами выпуска:

Чернобыльцы - мнимые или 
21 августа 2018, 06:14
На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta

Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью 
14 августа 2018, 03:52
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году

Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году

Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
3 августа 2018, 02:40
В блогах: На проходных

В блогах: На проходных "АвтоВАЗа" стоят мощные мистики?

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "Вконтакте" показали, как формально на заводской проходной исполняют свои обязанности контролеры.

"Воруй - не хочу. Тяп-ляп - следующий. Тяп-ляп - следующий. И вот весь процесс. Мужик почти не дотрагивается до рабочих. Зато всем 
30 июля 2018, 10:21
В блогах: Ржавые, забитые и гнилые - жуткий потоп на

В блогах: Ржавые, забитые и гнилые - жуткий потоп на "АвтоВАЗе"

В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" выложили видео жуткого потопа, который случился в одном из цехов автозавода перед выходными.

"Трубы там все ржавые, забитые и гнилые. Периодически рвет на разных участках. Их надо полностью менять, а не ремонтировать. Но это 
24 июля 2018, 09:13
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