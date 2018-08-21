В блогах: На проходных "АвтоВАЗа" стоят мощные мистики?



"Воруй - не хочу. Тяп-ляп - следующий. Тяп-ляп - следующий. И вот весь процесс. Мужик почти не дотрагивается до рабочих. Зато всем … В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "Вконтакте" показали , как формально на заводской проходной исполняют свои обязанности контролеры."Воруй - не хочу. Тяп-ляп - следующий. Тяп-ляп - следующий. И вот весь процесс. Мужик почти не дотрагивается до рабочих. Зато всем