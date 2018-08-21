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«Крылья Советов» арендовали Виталия Денисова у «Локомотива»
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21 августа 2018, 10:38
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В блогах: разве лучше стало?
Блогер Дмитрий Павлов пожаловался на бардак во дворах Самары после их зачистки от незаконно установленных построек. "Речь идет о гаражах, многие из которых дожили до стадии ржавой рухляди. В Советском районе подошли к процессу "с энтузиазмом". После уборок остались …
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21 августа 2018, 10:16
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Программа «Новости Самара» на «ТЕРРЕ»: главные темы
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21 августа 2018, 06:14
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На «АвтоВАЗе» начался выпуск обновленной LADA Granta
Тольяттинский «АвтоВАЗ» начал производство нового семейства Lada Granta, у автомобилей которого предусмотрено четыре типа кузова - седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Премьерный показ запланирован на конец августа, новинку покажут на Московском международном автосалоне. Измененная Lada Granta отличается новой передней частью …
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14 августа 2018, 03:52
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Более 199 270 автомобилей продал АВТОВАЗ в этом году
Первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев прокомментировал результаты работы АВТОВАЗа в первом полугодии. Напомним, бренд LADA достиг самой высокой доли на российском рынке легковых автомобилей за последние семь лет.
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3 августа 2018, 02:40
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В блогах: На проходных "АвтоВАЗа" стоят мощные мистики?
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" соцсети "Вконтакте" показали, как формально на заводской проходной исполняют свои обязанности контролеры.
"Воруй - не хочу. Тяп-ляп - следующий. Тяп-ляп - следующий. И вот весь процесс. Мужик почти не дотрагивается до рабочих. Зато всем …
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30 июля 2018, 10:21
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В блогах: Ржавые, забитые и гнилые - жуткий потоп на "АвтоВАЗе"
В паблике "Рабочие АвтоВАЗа" выложили видео жуткого потопа, который случился в одном из цехов автозавода перед выходными.
"Трубы там все ржавые, забитые и гнилые. Периодически рвет на разных участках. Их надо полностью менять, а не ремонтировать. Но это …
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24 июля 2018, 09:13