С 16 мая, дня открытия Крымского моста, по нему проехали более 2 миллионов автомобилей. Об этом сообщает Упрдор "Тамань" Росавтодора. Отмечается, что учитывался трафик в оба направления.
Также, стало известно, что 12 августа был установлен новый суточный рекорд по частоте движения машин. В этот день по мосту через Керченский пролив проехали более 33 тысяч транспортных средств.
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