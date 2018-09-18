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Материалы по теме:

Эксперт рассказал о последствиях повышения ключевой ставки

Эксперт рассказал о последствиях повышения ключевой ставки

Сегодня Совет директоров Центрального банка России впервые с 2014 года повысил ключевую ставку на 0,25 пункта - до 7,5% годовых. Это должно стабилизировать российский рынок и отечественную валюту. Также мегарегулятор сообщил об усилении инфляционных рисков. Прогнозируется, что в 2019-ом годовая 
14 сентября 2018, 10:15
Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Отдых за рубежом для россиян станет дороже

Глава Ростуризма Олег Сафонов предупредил о скором скачке цен на отдых за границей. Он тоже вызван падением курса рубля. Сейчас, по словам федерального чиновника, туроператоры искусственно сдерживают расценки и порой из-за этого даже работают себе в убыток, лишь бы не 
11 сентября 2018, 10:49
Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат опубликовал данные об инфляции в Самарской области. По мнению сотрудников ведомства, в августе она составила 0%, а с начала года увеличилась на 2,5%. За прошлый месяц подорожали непродовольственные товары на 0,4% и платные услуги на 0,1%. Однако представители Самарастата 
11 сентября 2018, 11:11
Обновленная LADA 4X4 пошла на конвейер

Обновленная LADA 4X4 пошла на конвейер

АвтоВАЗ приступил к серийному выпуску обновленного внедорожника LADA 4X4. Автомобиль 2019 модельного года отличается новой комбинацией приборов в черно-оранжевом цвете, сообщает пресс-служба автогиганта.

У пятидверной LADA 4X4 появилась комплектация Black Edition. Она отличается макимально возможным техническим оснащением. В частности, в комплектацию 

6 сентября 2018, 01:23
В Самарской области собрали 85% зерна

В Самарской области собрали 85% зерна

Федеральная антимонопольная служба отрегировала на заявления российских должностных лиц и зерновых компаний о возможном росте цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью. Ведомство попросит свои управления на местах усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне будут анализироваться 
5 сентября 2018, 07:06
«Победа» поднимет цены на провоз багажа

«Победа» поднимет цены на провоз багажа

С 4 сентября лоукостер «Победа» поднимет стоимость провоза багажа. Для того, чтобы взять с собой на борт 10 килограммов вещей, придется выложить 777 рублей вместо 499 рублей.

Как сообщает ТАСС, изменения связаны с требованиями ФАС. До последнего времени 
3 сентября 2018, 03:27
В Токио начали ездить беспилотные такси

В Токио начали ездить беспилотные такси

В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси. Эксперимент запустила компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP. Таксомоторы начали курсировать по японской столице в понедельник, сообщается на сайте фирмы-перевозчика.

Отмечается, что автомобили передвигаются по фиксированному маршруту, протяженностью 5,3 км 
27 августа 2018, 01:30
В России дешевеет красная рыба

В России дешевеет красная рыба

В России из-за рекордного улова начали резко снижаться цены на красную рыбу. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, оптовая стоимость горбуши с начала августа упала сразу на 40 рублей - со 190 до 150 рублей за килограмм. Стремительно теряет в 
24 августа 2018, 11:15
В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское

В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское

В России предлагают повысить цены на шампанское, коньяк, а также винодельческую продукцию. По словам специалистов, цена бутылки коньяка не должна составлять менее 500 рублей за бутылку, шампанского – 171 рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального 
21 августа 2018, 02:47
По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей

По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей

С 16 мая, дня открытия Крымского моста, по нему проехали более 2 миллионов автомобилей. Об этом сообщает  Упрдор "Тамань" Росавтодора. Отмечается, что учитывался трафик в оба направления.

Также, стало известно, что 12 августа был установлен новый суточный рекорд по частоте движения 

21 августа 2018, 02:28
Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

За 6 месяцев 2018 года в России было реализовано немногим более 70 тыс. новых легковых автомобилей премиум-марок, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». На их покупку жители нашей страны потратили 281 млрд рублей – на 7 % больше, чем в первом полугодии 
16 августа 2018, 09:43
Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию

Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию

К концу 2018 года инфляция в России составит 3,6 процента, ключевая ставка Центробанка - 6,8. Таковы результаты консенсус-прогноза 15 ведущих экспертов крупнейших банков и институтов. Опрос проводила газета «Известия». Аналитики ожидают в этом году небольшого ускорения роста цен в 
24 января 2018, 07:00
Под вторым реактором станции «Фукусима-1» нашли расплавленное ядерное топливо

Под вторым реактором станции «Фукусима-1» нашли расплавленное ядерное топливо

19 января стало известно о том, что под вторым реактором аварийной станции «Фукусима-1» обнаружено расплавленное ядерное топливо. Радиоактивная находка попалась на глаза специалистов во время обследования внутренней части энергоблока, сообщает ТАСС.

По словам руководства компании-оператора станции Tokyo Electric 
19 января 2018, 10:39
50 рублей за литр 95-го

50 рублей за литр 95-го

50 рублей за литр 95-го бензина. По мнению экспертов, такого значения розничная цена топлива может достигнуть уже в следующем году.
К этому результату, по мнению участников рынка, приведет борьба федерального правительства за увеличение бюджетных поступлений. Что уже вылилось в ускоренный 

27 ноября 2017, 06:31
Химики превратили воздух в топливо с помощью крема от загара

Химики превратили воздух в топливо с помощью крема от загара

Южнокорейские ученые смогли получить метан посредством солнечной энергии. Как поясняют эксперты, катализатором в данной химической реакции был оксид цинка, который взяли из обыкновенного крема для загара.
Об этой серии экспериментов было рассказано на страницах специализированного издания Nature Communications. Ученые вели 

8 ноября 2017, 05:10
Приехали: Правительство планирует повысить акцизы на топливо

Приехали: Правительство планирует повысить акцизы на топливо

Внеплановое увеличение акцизов на топливо может произойти в Российской Федерации по инициативе правительства. В кабмине собираются найти источники финансирования строительства дорог в Калининграде и Крыму.
По сведениям ряда информагентств, предложение уже внесено на рассмотрение Минтрансом. Предварительное одобрение идеи прозвучало на 

18 сентября 2017, 09:21
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