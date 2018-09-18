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Эксперт рассказал о последствиях повышения ключевой ставки
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14 сентября 2018, 10:15
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Отдых за рубежом для россиян станет дороже
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11 сентября 2018, 10:49
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Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию
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11 сентября 2018, 11:11
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Обновленная LADA 4X4 пошла на конвейер
АвтоВАЗ приступил к серийному выпуску обновленного внедорожника LADA 4X4. Автомобиль 2019 модельного года отличается новой комбинацией приборов в черно-оранжевом цвете, сообщает пресс-служба автогиганта.
У пятидверной LADA 4X4 появилась комплектация Black Edition. Она отличается макимально возможным техническим оснащением. В частности, в комплектацию …
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6 сентября 2018, 01:23
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В Самарской области собрали 85% зерна
Федеральная антимонопольная служба отрегировала на заявления российских должностных лиц и зерновых компаний о возможном росте цен на хлебобулочные изделия уже этой осенью. Ведомство попросит свои управления на местах усилить контроль на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне будут анализироваться …
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5 сентября 2018, 07:06
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«Победа» поднимет цены на провоз багажа
С 4 сентября лоукостер «Победа» поднимет стоимость провоза багажа. Для того, чтобы взять с собой на борт 10 килограммов вещей, придется выложить 777 рублей вместо 499 рублей.
Как сообщает ТАСС, изменения связаны с требованиями ФАС. До последнего времени …
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3 сентября 2018, 03:27
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В Токио начали ездить беспилотные такси
В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси. Эксперимент запустила компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP. Таксомоторы начали курсировать по японской столице в понедельник, сообщается на сайте фирмы-перевозчика.
Отмечается, что автомобили передвигаются по фиксированному маршруту, протяженностью 5,3 км …
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27 августа 2018, 01:30
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В России дешевеет красная рыба
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24 августа 2018, 11:15
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В России предложили поднять цены на коньяк и шампанское
В России предлагают повысить цены на шампанское, коньяк, а также винодельческую продукцию. По словам специалистов, цена бутылки коньяка не должна составлять менее 500 рублей за бутылку, шампанского – 171 рубль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Национального …
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21 августа 2018, 02:47
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По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей
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21 августа 2018, 02:28
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Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России
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16 августа 2018, 09:43
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Ведущие эксперты крупнейших банков прогнозируют низкую инфляцию
К концу 2018 года инфляция в России составит 3,6 процента, ключевая ставка Центробанка - 6,8. Таковы результаты консенсус-прогноза 15 ведущих экспертов крупнейших банков и институтов. Опрос проводила газета «Известия». Аналитики ожидают в этом году небольшого ускорения роста цен в …
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24 января 2018, 07:00
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Под вторым реактором станции «Фукусима-1» нашли расплавленное ядерное топливо
19 января стало известно о том, что под вторым реактором аварийной станции «Фукусима-1» обнаружено расплавленное ядерное топливо. Радиоактивная находка попалась на глаза специалистов во время обследования внутренней части энергоблока, сообщает ТАСС.
По словам руководства компании-оператора станции Tokyo Electric …
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19 января 2018, 10:39
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50 рублей за литр 95-го
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27 ноября 2017, 06:31
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Химики превратили воздух в топливо с помощью крема от загара
Южнокорейские ученые смогли получить метан посредством солнечной энергии. Как поясняют эксперты, катализатором в данной химической реакции был оксид цинка, который взяли из обыкновенного крема для загара.
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8 ноября 2017, 05:10
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Приехали: Правительство планирует повысить акцизы на топливо
Внеплановое увеличение акцизов на топливо может произойти в Российской Федерации по инициативе правительства. В кабмине собираются найти источники финансирования строительства дорог в Калининграде и Крыму.
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18 сентября 2017, 09:21