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Материалы по теме:

Португальцам понравилась LADA 4X4 Vision

Португальцам понравилась LADA 4X4 Vision

Не успев появиться, концепт нового внедорожника LADA 4X4 Vision уже начал получать международное признание. Высокую оценку детищу АвтоВАЗа дало португальское издание Observador, заявив, что тольяттинский автогигант возвращается на «самый высокий уровень». Журналисты отмечают, что Vision сможет успешно конкурировать со 
3 сентября 2018, 10:08
АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4

АвтоВАЗ показал концепт новой LADA 4x4

В столице стартовал Московский международный автосалон. В рамках этого мероприятия АвтоВАЗ представил одну из своих самых ожидаемых новинок – концепт внедорожника LADA 4x4 Vision. Сам тольяттинский автогигант позиционирует машину как продолжение идей, заложенных в уже легендарной «Ниве». Подробная техническая информация 
29 августа 2018, 03:58
В Токио начали ездить беспилотные такси

В Токио начали ездить беспилотные такси

В Токио начались тестовые поездки беспилотных такси. Эксперимент запустила компания Hinomaru Kotsu совместно с фирмой ZMP. Таксомоторы начали курсировать по японской столице в понедельник, сообщается на сайте фирмы-перевозчика.

Отмечается, что автомобили передвигаются по фиксированному маршруту, протяженностью 5,3 км 
27 августа 2018, 01:30
По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей

По Крымскому мосту проехали более 2 миллионов автомобилей

С 16 мая, дня открытия Крымского моста, по нему проехали более 2 миллионов автомобилей. Об этом сообщает  Упрдор "Тамань" Росавтодора. Отмечается, что учитывался трафик в оба направления.

Также, стало известно, что 12 августа был установлен новый суточный рекорд по частоте движения 

21 августа 2018, 02:28
АвтоВАЗ проведет день открытых дверей

АвтоВАЗ проведет день открытых дверей

АвтоВАЗ анонсировал день открытых дверей. Жители и гости Тольятти смогут посетить предприятие 25 августа.

Для всех желающих будут организованы специальные экскурсии, во время которых покажут сборочные линии и линии сварки, производство двигателей, прессовое производство, а также выставки других подразделений компании и 

16 августа 2018, 11:29
Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

Более 70 тысяч автомобилей премиум-марок продали в России

За 6 месяцев 2018 года в России было реализовано немногим более 70 тыс. новых легковых автомобилей премиум-марок, сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ». На их покупку жители нашей страны потратили 281 млрд рублей – на 7 % больше, чем в первом полугодии 
16 августа 2018, 09:43
В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса

В Самаре автомобилисты пожаловались на ямы на проспекте Карла Маркса

Жители Самары пожаловались на кошмарное состояние проезжей части на проспекте Карла Маркса неподалеку от шоколадной фабрики Nestle. Огромные ямы и выбоины на дороге повредили не один автомобиль.
 
- Неоднократно ремонтировали машину после проезда по сквозной дороге от кинотеатра Шипка и до 
13 августа 2018, 01:23
АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ представил спортивную версию одного из своих самых продаваемых автомобилей Lada Vesta. В основу дизайна новинки легли элементы концепта Vesta Sport Concept.

На данный момент производитель поделился информацией, которые касаются только внешних изменений машины. Они произошли в передней части седана. В 

10 июля 2018, 10:05
Внедорожники Lada 4x4 прибавили в цене

Внедорожники Lada 4x4 прибавили в цене

Наряду со всеми машинами АвтоВАЗа в новом году ощутимо прибавили в цене и внедорожники Lada 4X4. В зависимости о модификации их стоимость выросла на 8-16,9 тысячи рублей, сообщает агентство «Автостат».

Сильнее всего подорожала версия 4x4 Bronto в цвете 
11 января 2018, 11:36
Внедорожник из Тольятти вошел в пятерку самых популярных в России

Внедорожник из Тольятти вошел в пятерку самых популярных в России

Lada 4x4 вошла в пятерку самых популярных внедорожников России, говорится в отчете аналитического агентства «Автостат». По итогам сентября было реализовано почти 2,5 тысячи машин этой легендарной вазовской марки. Лидером списка стал кроссовер Huyndai Creta. В прошлом месяце продажи модели превысили 

11 октября 2017, 11:51
АвтоВАЗ презентует четыре новинки

АвтоВАЗ презентует четыре новинки

АвтоВАЗ на ежегодной выставке MotorExpo покажет четыре новинки, сообщают федеральные автопорталы. Речь идет о Vesta CNG, Vesta и XRay в комплектации Exclusive, и внедорожнике 4х4 в камуфляже. Как утверждают эксперты, CNG будет востребован службами такси. Автомобиль способен работать как на 

19 сентября 2017, 03:05
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