АвтоВАЗ приступил к серийному выпуску обновленного внедорожника LADA 4X4. Автомобиль 2019 модельного года отличается новой комбинацией приборов в черно-оранжевом цвете, сообщает пресс-служба автогиганта.
У пятидверной LADA 4X4 появилась комплектация Black Edition. Она отличается макимально возможным техническим оснащением. В частности, в комплектацию входят кондиционер, наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом, а также улучшенная виброизоляция. Кузов и диски машины покрываются черной эмалью «Пантера». В таком исполнении внедорожник обойдется покупателю в 598 тысяч 900 рублей.
LADA 4X4 Urban теперь будет предлагаться с двухцветными черно-серебристыми дисками «Гризли». Цена машины составляет 566 тысяч 900 рублей.
LADA 4X4 в комплектации Luxe имеет обогреваемые передние зеркала с электрорегулировкой и легкосплавные диски.
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