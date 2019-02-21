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Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем
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15 февраля 2019, 03:34
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В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней
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13 февраля 2019, 05:04
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Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей
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13 февраля 2019, 01:35
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32 автопроизводителя подняли цены
Специалисты сайта «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые легковые автомобили, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, во второй половине января 32 компании обновили цены на свои модели. Наименьшее повышение цены отмечалось у кроссовера …
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6 февраля 2019, 09:01
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АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»
АвтоВАЗ объявил о планах отзыва большого количества автомобилей «Нива». Речь идет о 38 808 внедорожниках, реализованных с июня прошлого года по сегодняшний день, сообщает РИА Новости.
Производитель заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней …
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13 июня 2018, 11:28
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В России подорожали автомобили Datsun
Специалисты аналитического агентства Автостат зафиксировали повышение российских цен на автомобили марки Datsun. Подорожание коснулось седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO всех модификаций на 10-12 тысяч рублей.
Цена Datsun on-DO с двигателем 1,6 литра в самой бюджетной …
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21 мая 2018, 11:23
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В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей
В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. …
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16 января 2018, 09:43
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В Индии раскуплен тираж спортивной версии Datsun redi-GO
Спортивная версия автомобиля Datsun, которую начали реализовывать на территории Индии в сентябре 2016 года, оказалась весьма востребованной. Местные информагентства говорят о продаже около 1 тысячи моделей. Как сообщают эксперты, поначалу компания хотела выпустить ограниченное число redi-Go Sport, но теперь решено …
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27 октября 2016, 05:25
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Вазовские Datsun в Ливане будут стоить почти в 2 раза дороже, чем в России
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14 июля 2016, 08:38
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Самые дешевые в России автомобили Datsun стали еще дешевле
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7 июля 2016, 02:30
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Hyundai отзывает 140 тыс. авто из-за дефектов ремней безопасности
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9 июля 2015, 02:51
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Mitsubishi, Toyota и Nissan отзывают более трех миллионов автомобилей
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25 июня 2015, 02:28
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