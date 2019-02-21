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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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Материалы по теме:

Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Дэвида Бекхэма могут засудить за разговоры по мобильнику за рулем

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм предстанет перед судом. В ноябре прошлого года один из прохожих заснял, как знаменитость разговаривает по мобильнику во время управления автомобилем. Он известил о нарушении полицию, а позже факт подтвердили материалы с дорожных 
15 февраля 2019, 03:34
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самарской области изменились правила эвакуации машин. В частности, изменения коснулись срока, в течение которого можно оплатить услуги по перемещению автомобиля на штрафстоянку и его хранение. Теперь забрать своего «железного коня» со штрафстоянки можно будет сразу, а внести деньги - 

13 февраля 2019, 05:04
Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Озвучена информация о сумме штрафов, которые заплатили самарские автомобилисты за нарушения ПДД в 2018 году. Они перечислили в бюджет 1 миллиард 880 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Самарской Губернской Думы.

Всего в прошлом году автомобилистам были направлены 3,5 миллиона постановлений 

13 февраля 2019, 01:35
32 автопроизводителя подняли цены

32 автопроизводителя подняли цены

Специалисты сайта «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые легковые автомобили, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, во второй половине января 32 компании обновили цены на свои модели. Наименьшее повышение цены отмечалось у кроссовера 
6 февраля 2019, 09:01
АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ отзовет почти 40 тысяч «Нив»

АвтоВАЗ объявил о планах отзыва большого количества автомобилей «Нива». Речь идет о 38 808 внедорожниках, реализованных с июня прошлого года по сегодняшний день, сообщает РИА Новости.

Производитель  заявил о проблемах с перетиранием изоляции провода генератора о верхний рычаг передней 
13 июня 2018, 11:28
В России подорожали автомобили Datsun

В России подорожали автомобили Datsun

Специалисты аналитического агентства Автостат зафиксировали повышение российских цен на автомобили марки Datsun. Подорожание коснулось седана Datsun on-DO и хэтчбека Datsun mi-DO всех модификаций на 10-12 тысяч рублей.


Цена Datsun on-DO с двигателем 1,6 литра в самой бюджетной 
21 мая 2018, 11:23
В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В Китае отозвали рекордные 20 миллионов автомобилей

В 2017 году в Китае отозвали рекордное количество автомобилей. Всего местные и международные производители изъяли из продажи 20 миллионов машин. Эта цифра на 76,8% больше, чем годом ранее, сообщает ТАСС. Отмечается, что больше всего автомобилей было отозвано в октябре. 
16 января 2018, 09:43
В Индии раскуплен тираж спортивной версии Datsun redi-GO

В Индии раскуплен тираж спортивной версии Datsun redi-GO

Спортивная версия автомобиля Datsun, которую начали реализовывать на территории Индии в сентябре 2016 года, оказалась весьма востребованной. Местные информагентства  говорят о продаже около 1 тысячи моделей. Как сообщают эксперты, поначалу компания хотела выпустить ограниченное число redi-Go Sport, но теперь решено 

27 октября 2016, 05:25
Вазовские Datsun в Ливане будут стоить почти в 2 раза дороже, чем в России

Вазовские Datsun в Ливане будут стоить почти в 2 раза дороже, чем в России

Автомобили Datsun начали продавать в Ливане. Об этом сообщает аналитическое агентство "АВТОСТАТ". Речь идет о машинах японской марки, которые собираются на АвтоВАЗе. Ливанцы смогут купить те же модели, что реализуются на российском рынке - седан on-DO и хэтчбек mi-DO. Напомним, 
14 июля 2016, 08:38
Самые дешевые в России автомобили Datsun стали еще дешевле

Самые дешевые в России автомобили Datsun стали еще дешевле

Компания Datsun распространила информацию о скидках на покупку моделей on-Do и mi-Do в этом месяце. Акция действует в русле госпрограммы утилизации и проекта Finance.
По последним сведениям, седан и хэтчбек 2016 года выпуска можно купить по цене, сниженной на 50 

7 июля 2016, 02:30
Hyundai отзывает 140 тыс. авто из-за дефектов ремней безопасности

Hyundai отзывает 140 тыс. авто из-за дефектов ремней безопасности

Как выяснилось, из-за неисправностей ремни безопасности периодически невозможно нормально пристегнуть. В связи с этим около 140 тыс. автомобилей Hyundai Sonata прошлого года выпуска (произведенных в период с 25 апреля по 4 декабря) будут отозваны с американского и канадского рынков.
9 июля 2015, 02:51
Mitsubishi, Toyota и Nissan отзывают более трех миллионов автомобилей

Mitsubishi, Toyota и Nissan отзывают более трех миллионов автомобилей

Причина отзыва – проблемы с подушками безопасности Takata, которые уже привели к восьми смертям. Выяснилось, что в них неисправна система нагнетания воздуха, вследствие чего подушки могут взрываться и травмировать водителя и пассажира с ним рядом.

Что отзывают автопроизводители: Toyota 
25 июня 2015, 02:28
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