В Москве засняли лимузин Rolls-Royce с деталями от ЗИЛ В российской столице очевидцы сфотографировали при транспортировке необычный Rolls-Royce Ghost. Оригинальность машины в том, что она доработана элементами от ЗИЛ. По всей видимости, премиальный автомобиль оснащен шилдиком от отечественной машины, а также фарами и радиаторной решеткой от модели ЗИЛ-41047, в …