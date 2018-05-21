|
Бензин дорожает
|
21 мая 2018, 09:01
|
В России падают продажи премиум-автомобилей с пробегом
В России падают продажи автомобилей премиум-класса с пробегом. По данным агентства Автостат, за первый квартал 2018 года в стране были реализованы 108,4 таких машин. Эта цифра на 3% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.
Самой популярной премиальной маркой …
|
18 мая 2018, 10:34
|
Утвержден новый состав совета директоров «АвтоВАЗа»
|
17 мая 2018, 04:57
|
В Москве засняли лимузин Rolls-Royce с деталями от ЗИЛ
В российской столице очевидцы сфотографировали при транспортировке необычный Rolls-Royce Ghost. Оригинальность машины в том, что она доработана элементами от ЗИЛ. По всей видимости, премиальный автомобиль оснащен шилдиком от отечественной машины, а также фарами и радиаторной решеткой от модели ЗИЛ-41047, в …
|
16 мая 2018, 11:16
|
ЕГЭ 2018 в Самаре: сколько стоит подготовка с репетитором
|
15 мая 2018, 09:01
|
Названы цены на седан Lada Vesta Cross
|
15 мая 2018, 02:39
|
Что подорожает из-за роста цен на топливо?
|
14 мая 2018, 02:34
|
В Индии раскуплен тираж спортивной версии Datsun redi-GO
Спортивная версия автомобиля Datsun, которую начали реализовывать на территории Индии в сентябре 2016 года, оказалась весьма востребованной. Местные информагентства говорят о продаже около 1 тысячи моделей. Как сообщают эксперты, поначалу компания хотела выпустить ограниченное число redi-Go Sport, но теперь решено …
|
27 октября 2016, 05:25
|
Вазовские Datsun в Ливане будут стоить почти в 2 раза дороже, чем в России
|
14 июля 2016, 08:38
|
Самые дешевые в России автомобили Datsun стали еще дешевле
|
7 июля 2016, 02:30
|
АвтоВАЗ не делал Datsun два месяца
|
27 мая 2016, 04:46