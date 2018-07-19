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В блогах: Каково жить в туристическом городе и без автомобиля
Блогер Алексей Жирухин поделился впечатлениями, как ему жилось в центре Самары во время перекрытия улиц из-за мундиаля.
"Я скачал программу "Прибывалка" и даже привык к общественному транспорту, - пишет автор. - Узнал почти все маршруты и остановки вокруг …
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18 июля 2018, 05:36
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Самарские эксперты рассказали, почему улучшились показатели страховщиков
Институт Обязательного страхования автогражданской ответственности в России впервые за долгое время резко улучшил свои финансовые показатели. За 5 месяцев 2018 года отношение выплат к поступлениям улучшилось на 32%. Пострадавшим автовладельцам стали перечислять на 16% меньше - в среднем около 64,5 …
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11 июля 2018, 05:17
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АвтоВАЗ представил седан Lada Vesta Sport
АвтоВАЗ представил спортивную версию одного из своих самых продаваемых автомобилей Lada Vesta. В основу дизайна новинки легли элементы концепта Vesta Sport Concept.
На данный момент производитель поделился информацией, которые касаются только внешних изменений машины. Они произошли в передней части седана. В …
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10 июля 2018, 10:05
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Верховный суд оставил в силе требование к водителям носить светоотражающие жилеты
Верховный суд России не стал отменять требование к автомобилиста надевать светоотражающие жилеты при остановках на загородных трассах в темное время суток. Оспорить постановление правительства РФ попытался Лев Воропаев. Он аргументировал свою позицию тем, что покинув автомобиль, водитель становится уже пешеходом, …
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27 июня 2018, 10:41
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Российский Volkswagen Polo получит новые движки и опции
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30 октября 2015, 10:57