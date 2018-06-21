Жителей Тольятти призывают помочь семье директора «Центра гражданской защиты города» Андрея Дербенева. С его женой Екатериной случилась беда.
«У Кати наступила долгожданная беременность, на 28 неделе врачи были вынуждены сделать кесарево. Родилась малышка размером всего с ладошку и весом 900 гр. Девочку поместили в бокс, сейчас она уже весит 1530 г. и по-прежнему находится под наблюдением врачей», пишет тольяттинец Евгений Иванов.
Через несколько дней после выписки у Екатерины Дербеневой случился обширный инсульт. У нее оказалась парализована вся права сторона. Она не может ходить и говорить. Шансы на выздоровление есть, но для этого Екатерине нужно пройти курс реабилитации в Самаре и Москве.
Всех, кто имеет возможность и желание помочь, просят переводить пожертвования на карту: 4276 5400 2890 1670 получатель Дербенев Андрей Викторович.
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