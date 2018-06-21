5
00
10
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888            d8b                       .d8888b.            
 888   o   888            Y8P                      d88P  Y88b           
 888  d8b  888                                          .d88P           
 888 d888b 888   .d88b.   888  88888b.    .d8888b      8888"   88888888 
 888d88888b888  d88P"88b  888  888 "88b  d88P"          "Y8b.     d88P  
 88888P Y88888  888  888  888  888  888  888       888    888    d88P   
 8888P   Y8888  Y88b 888  888  888 d88P  Y88b.     Y88b  d88P   d88P    
 888P     Y888   "Y88888  888  88888P"    "Y8888P   "Y8888P"   88888888 
                     888       888                                      
                Y8b d88P       888                                      
                 "Y88P"        888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

13 июня в Центр гражданской защиты Тольятти поступило сообщение об обнаружении в акватории Волги тела погибшего мужчины. Как сообщает директор ЦГЗ Андрей Дербенев, это один из скутеристов, пропавших во время катания 27 мая. Приметы погибшего совпадают с описанием одного из 

13 июня 2018, 03:48
Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

В Самаре в городскую думу обратилась Полина Кутузова - мать погибшего восемь лет назад Георгия Кутузова, который похоронен на Южном кладбище. Напомним, Георгий Кутузов погиб в 2010 году. На улице его встретили сотрудницы конной полиции. Посчитав, что мужчина пьян, одна 

24 мая 2018, 09:00
Самарцев просят помочь дальнобойщику, «застрявшему» на трассе

Самарцев просят помочь дальнобойщику, «застрявшему» на трассе

В паблике для дальнобойщиков «Лапа помощи (Взаимопомощь на дорогах)» соцсети "ВК" обращаются к самарцам с просьбой помочь сломавшемуся большегрузу из Нижнего Новгорода, который уже четвертый день стоит на трассе под Самарой. У МАЗа полетел коленчатый вал. Необходимо его хотя 
11 мая 2018, 02:36
Из-за паводка подтопило кооператив «Вишенка» на полуострове Копылово

Из-за паводка подтопило кооператив «Вишенка» на полуострове Копылово

20 апреля паводковые воды подтопили кооператив Вишенка на полуострове Копылово. Об этом сообщил директор Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев. По его информации, на 12:00 отметка нижнего бьефа составила 34,60 метра.

К дачникам убедительно обращаются временно воздержаться от посещения своих участков.

«При 

20 апреля 2018, 02:31
Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Вечером 21 марта жители Автозаводского района в Тольятти начали сообщать о перебоях со связью. Многие не могли выйти в интернет и звонить по стационарному телефону.

Причиной перебоев стали неполадки на одном из коллекторов. Авария произошла около 18:00 около дома №9 по 

22 марта 2018, 11:02
Самарские полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии

Самарские полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии

На днях самарские полицейские помогли мужчине, которому внезапно стало плохо. Инцидент произошел на станции метро «Безымянка». Один из пассажиров внезапно потерял сознание, у него начались судороги.

Первыми к пострадавшему подоспели заместитель командира 4-го взвода отдельной роты ППСП отдела полиции на метрополитене 

12 февраля 2018, 12:55
Сызранские спасатели помогли женщине попасть в квартиру, в которой она оставила своих детей

Сызранские спасатели помогли женщине попасть в квартиру, в которой она оставила своих детей

Довольно курьезный случай произошел на этих выходных в Сызрани. Жительница города пришла в гости к своему другу вместе с детьми. Женщина засиделась до глубокого вечера и поняла, что ехать домой уже поздно. Она решила переночевать в квартире, но перед этим 
29 января 2018, 12:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх