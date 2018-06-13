13 июня в Центр гражданской защиты Тольятти поступило сообщение об обнаружении в акватории Волги тела погибшего мужчины. Как сообщает директор ЦГЗ Андрей Дербенев, это один из скутеристов, пропавших во время катания 27 мая. Приметы погибшего совпадают с описанием одного из отдыхающих.
«На эти выводы наталкивают приметы одного из пропавших. Мужчина крепкого телосложения, одет в чёрную майку, джинсовые шорты, на теле есть татуировка», - пишет Дербенев.
После извлечения тело было передано полицейским.
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