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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

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Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти

Новую развязку на М-5 построят к концу 2019 года в Тольятти

В Тольятти строительство транспортной развязки на М-5 завершат в конце 2019 года. Дорожники сейчас монтируют пролетные железобетонные строения путепровода, который строят на участке трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти (км 971+890 – км 975+963). 63 регион посетила делегация Федерального дорожного 

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Более 1500 зрителей посетили тренировку сборной Швейцарии в Тольятти

Более 1500 зрителей посетили тренировку сборной Швейцарии в Тольятти

В Тольятти во вторник, 12 июня, сборная Швейцарии провела открытую тренировку на местном стадионе «Торпедо» в Автозаводском районе. Люди начали собираться у стадиона примерно за полтора часа до начала тренировки. Но пригласительные были не у всех. На занятие профессиональных игроков 
13 июня 2018, 09:40
Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти

Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти

Самарское УФАС возбудило дело в отношении мэрии Тольятти. Ведомство уличило чиновников в нарушении законов о защите конкуренции и требований антимонопольного законодательства. Надзорный орган выявил, что горадминистрация передала в безвозмездное пользование четыре нежилых помещения, расположенных на территории Автограда в Центральном и 

9 июня 2018, 08:22
В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Тольятти ищут мужчин, которые находились на потерпевшем крушение гидроцикле

В Самарской области ищут двоих человек, которые уехали на гидроцикле кататься по Волге. Они отправились в путь от набережной 6 квартала в Тольятти. На скутере находились 34- и 44-летний мужчины.

Спустя полтора часа к спасателям поступила информация об обнаружении гидроцикла. Он 

28 мая 2018, 02:37
С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

С 10 июня спасатели начнут работать на пляжах Самары

Уже с 10 июня спасатели начнут работать на самарских пляжах. Всего запланировано размещение 13 постов, на которых за безопасностью отдыхающих будут следить 48 человек. Их оснастят необходимым спасательным оборудованием. Рядом с ними установят информационные баннеры на трех языках: русском, английском 
22 мая 2018, 01:29
Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

Запертых дома «заложницу» и ребенка спасли в Сызрани

В Сызрани спасатели помогли освободить «заложницу», оказавшуюся запертой в собственной квартире, передает «Маленькая Сызрань». В понедельник, 21 мая, спасатели выезжали по вызову в жилой дом, расположенный по улице 50 лет Октября. Пожилая женщина не могла выйти из собственной квартиры, 
22 мая 2018, 09:48
Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

Спасатели вызволили из заточения собаку, попавшую в погреб в Сызрани

На днях за помощью к спасателям обратились хозяева частного дома в переулке Железный в Сызрани. Они рассказали, что над их двором разносится собачий лай. Определить источник звука обитатели дома не смогли. Своего питомца у них нет.

Прибывшие спасатели быстро обнаружили собаку. 

21 мая 2018, 09:39
Из-за паводка подтопило кооператив «Вишенка» на полуострове Копылово

Из-за паводка подтопило кооператив «Вишенка» на полуострове Копылово

20 апреля паводковые воды подтопили кооператив Вишенка на полуострове Копылово. Об этом сообщил директор Центра гражданской защиты Автограда Андрей Дербенев. По его информации, на 12:00 отметка нижнего бьефа составила 34,60 метра.

К дачникам убедительно обращаются временно воздержаться от посещения своих участков.

«При 

20 апреля 2018, 02:31
Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Вечером 21 марта жители Автозаводского района в Тольятти начали сообщать о перебоях со связью. Многие не могли выйти в интернет и звонить по стационарному телефону.

Причиной перебоев стали неполадки на одном из коллекторов. Авария произошла около 18:00 около дома №9 по 

22 марта 2018, 11:02
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