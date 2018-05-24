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«Бункер S» Эфир передачи от 22 мая 2018г 
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В паблике для дальнобойщиков «Лапа помощи (Взаимопомощь на дорогах)» соцсети "ВК" обращаются к самарцам с просьбой помочь сломавшемуся большегрузу из Нижнего Новгорода, который уже четвертый день стоит на трассе под Самарой. У МАЗа полетел коленчатый вал. Необходимо его хотя 
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О подвиге Александра Мамкина, отдавшего жизнь ради спасения детей

На фасад дома номер 124 на Московском шоссе нанесли портрет-граффити белорусского летчика Александра Мамкина, который в 1944 году вывез из оккупированного немцами белорусского города Полоцка воспитанников детских домов. Детей там использовали как доноров крови для фашистов. Всего тогда удалось спасти 

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5 тысяч человек приняли участие в возложении цветов на пл. Славы в Самаре

В Самаре на площади Славы 8 мая состоялась церемония возложения цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества, почетных граждан Самарской области, представителей общественности. Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 
8 мая 2018, 01:02
Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре

Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре

В Самарском академическом театре драмы почтили память его бывшего генерального директора и художественного руководителя Вячеслава Гвоздкова. Заслуженный деятель искусств России умер 21 января этого года, не дожив до своего дня рождения всего три месяца. 20 апреля ему мог исполниться 71 

23 апреля 2018, 09:00
Самарские полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии

Самарские полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии

На днях самарские полицейские помогли мужчине, которому внезапно стало плохо. Инцидент произошел на станции метро «Безымянка». Один из пассажиров внезапно потерял сознание, у него начались судороги.

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Сызранские спасатели помогли женщине попасть в квартиру, в которой она оставила своих детей

Сызранские спасатели помогли женщине попасть в квартиру, в которой она оставила своих детей

Довольно курьезный случай произошел на этих выходных в Сызрани. Жительница города пришла в гости к своему другу вместе с детьми. Женщина засиделась до глубокого вечера и поняла, что ехать домой уже поздно. Она решила переночевать в квартире, но перед этим 
29 января 2018, 12:39
Сызранские полицейские помогли молодой паре, у которой посреди ночи сломался на трассе автомобиль

Сызранские полицейские помогли молодой паре, у которой посреди ночи сломался на трассе автомобиль

Ночью 22 января в сызранскую полицию поступил вызов о помощи. На трассе М-5 застряла машина и самостоятельно ее владельцы справиться с проблемой не смогли.
На место происшествия отправился ближайший экипаж в составе лейтенанта Владимира Верещагина и старшего лейтенанта Ильи Сучилина. 

25 января 2018, 03:57
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