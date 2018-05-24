В Самаре в городскую думу обратилась Полина Кутузова - мать погибшего восемь лет назад Георгия Кутузова, который похоронен на Южном кладбище. Напомним, Георгий Кутузов погиб в 2010 году. На улице его встретили сотрудницы конной полиции. Посчитав, что мужчина пьян, одна из них пристегнула его к стремени, чтобы доставить в отделение. Однако лошадь неожиданно понесло, и она протащила мужчину по земле порядка 100 метров. От полученных травм Кутузов скончался через 2 месяца. Сотрудница полиции получила 4 года условно. Полина Кутузова обратилась к депутатам с просьбой помочь в установке памятника сыну. Финансовое положение пенсионерки не позволяет сделать это самостоятельно. На памятник нужно примерно 25 тысяч рублей. В думе пообещали взять просьбу женщины на контроль.
|
В блогах: про «достопримечательности» железнодорожного вокзала Самары
Блогер dva_grekа пишет про суровый самарский ж/д вокзал. "Он так же бессмыслен, как Юрий Деточкин, что стоит через дорогу от него, - считает автор. - На вокзале нельзя припарковать машину, хотя рядом с ним огромная парковка. Её построили по …
|
24 мая 2018, 02:26
|
Стали известны выводы прокуратуры по строительству крематория в Самаре
В Самаре областная прокуратура внесла представление об отмене разрешения на строительство крематория на территории кладбища «Рубежное». Об этом сообщили в мэрии Самары. Напомним, против стройки крематория в районе Рубежного выступили местные жители. Сотрудники прокуратуры провели в областном минстрое проверку с …
|
24 мая 2018, 02:07
|
650 человек эвакуировали из ТЦ «Амбар» в Самаре
|
24 мая 2018, 10:34
|
Прием заявок на пропуск авто в зоны проведения ЧМ-2018 завершат 28 мая
|
24 мая 2018, 10:19
|
Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани
В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные …
|
15 мая 2018, 05:51
|
Самарцев просят помочь дальнобойщику, «застрявшему» на трассе
В паблике для дальнобойщиков «Лапа помощи (Взаимопомощь на дорогах)» соцсети "ВК" обращаются к самарцам с просьбой помочь сломавшемуся большегрузу из Нижнего Новгорода, который уже четвертый день стоит на трассе под Самарой. У МАЗа полетел коленчатый вал. Необходимо его хотя …
|
11 мая 2018, 02:36
|
О подвиге Александра Мамкина, отдавшего жизнь ради спасения детей
На фасад дома номер 124 на Московском шоссе нанесли портрет-граффити белорусского летчика Александра Мамкина, который в 1944 году вывез из оккупированного немцами белорусского города Полоцка воспитанников детских домов. Детей там использовали как доноров крови для фашистов. Всего тогда удалось спасти …
|
10 мая 2018, 02:36
|
5 тысяч человек приняли участие в возложении цветов на пл. Славы в Самаре
В Самаре на площади Славы 8 мая состоялась церемония возложения цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества, почетных граждан Самарской области, представителей общественности. Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, …
|
8 мая 2018, 01:02
|
Память Вячеслава Гвоздкова почтили в Самаре
|
23 апреля 2018, 09:00
|
Самарские полицейские помогли мужчине с приступом эпилепсии
На днях самарские полицейские помогли мужчине, которому внезапно стало плохо. Инцидент произошел на станции метро «Безымянка». Один из пассажиров внезапно потерял сознание, у него начались судороги.
Первыми к пострадавшему подоспели заместитель командира 4-го взвода отдельной роты ППСП отдела полиции на метрополитене …
|
12 февраля 2018, 12:55
|
Сызранские спасатели помогли женщине попасть в квартиру, в которой она оставила своих детей
|
29 января 2018, 12:39
|
Сызранские полицейские помогли молодой паре, у которой посреди ночи сломался на трассе автомобиль
|
25 января 2018, 03:57