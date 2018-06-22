Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну В Самаре в городскую думу обратилась Полина Кутузова - мать погибшего восемь лет назад Георгия Кутузова, который похоронен на Южном кладбище. Напомним, Георгий Кутузов погиб в 2010 году. На улице его встретили сотрудницы конной полиции. Посчитав, что мужчина пьян, одна …