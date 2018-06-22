Сегодня, 22 июня, день памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.
«Война длилась 1418 дней и ночей, и, по официальным данным, унесла жизни 26,6 миллиона человек. В Самаре в пятницу, 22 июня, в 11 часов на площади Славы пройдет церемония возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине», - сообщила пресс-служба главы региона.
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