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Стало известно, какую еще дорогу начнут ремонтировать в Самаре
В Самаре в скором времени начнется ремонт улицы Минской. Об этом 21 июня рассказал первый заместитель главы города Владимир Василенко. Проезжую часть планируется провести в порядок от улицы Мирной до Ставропольской, то есть на всем протяжении Минской, сообщает samru.ru.
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22 июня 2018, 01:28
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Министры спорта России и Уругвая в день матча своих сборных посетят Самару
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22 июня 2018, 12:24
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Иностранные полицейские во время ЧМ-2018 вызвали ажиотаж в Самаре
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22 июня 2018, 11:53
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Миллионным зрителем ЧМ-2018 стал болельщик на «Самара Арене»
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22 июня 2018, 11:29
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День памяти и скорби: церемония возложения цветов к Вечному огню пройдет на пл. Славы в Самаре
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22 июня 2018, 09:48
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Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну
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24 мая 2018, 09:00
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Аллея памяти пожарных-спасателей появилась в Сызрани
В Сызрани появилась Аллея Памяти героев пожарных-спасателей, которые погибли при исполнении служебного долга. Она расположена на территории 95 пожарно-спасательной части 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области. Более 150 саженцев берез, дубов и елей высадили сотрудники пожарной охраны, почетные …
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15 мая 2018, 05:51
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О подвиге Александра Мамкина, отдавшего жизнь ради спасения детей
На фасад дома номер 124 на Московском шоссе нанесли портрет-граффити белорусского летчика Александра Мамкина, который в 1944 году вывез из оккупированного немцами белорусского города Полоцка воспитанников детских домов. Детей там использовали как доноров крови для фашистов. Всего тогда удалось спасти …
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10 мая 2018, 02:36
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В Самаре обновят «Вечный огонь» на площади Славы
В Самаре планируют заменить газовую горелку «Вечного огня» на площади Славы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика на выполнение работ по техническому перевооружению системы газопотребления мемориала объявило областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений». Цена …
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2 февраля 2018, 03:16
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В Тольятти малолетние хулиганы затушили Вечный огонь, появилось видео ЧП
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6 ноября 2016, 02:25
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Трое подростков снежками затушили Вечный огонь в Тольятти
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1 ноября 2016, 01:40
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В блогах: Вандалы потушили Вечный огонь в Тольятти
Мэрия Тольятти сообщила в соцсети "ВКонтакте", что в парке Победы Автозаводского района неизвестные потушили Вечный огонь. Вандалам удалось вывести из строя оборудование, которое поддерживает пламя. Подрядная организация занялась ремонтом механизма. Тольяттинские чиновники напоминают: акт вандализма является уголовно наказуемым деянием. …
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4 февраля 2016, 09:43