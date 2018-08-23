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Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась
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23 августа 2018, 11:19
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Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом
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23 августа 2018, 10:59
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Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»
В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного …
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23 августа 2018, 10:50
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Видео: День ВДВ в Самаре начался с церемонии возложения цветов
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2 августа 2018, 11:00
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Более 1000 самарцев пришли к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"
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22 июня 2018, 01:10
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День памяти и скорби: церемония возложения цветов к Вечному огню пройдет на пл. Славы в Самаре
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22 июня 2018, 09:48
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Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну
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24 мая 2018, 09:00
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Николай Меркушкин призвал всех тольяттинцев принять участие в выборах депутатов гордумы
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23 августа 2013, 05:33
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В Тольятти начался концерт, посвященный 70-летию победы в Курской битве
В Тольятти в новом спортивном комплексе «Лада-Арена» начался праздничный концерт, посвященный 70-й годовщине победы в Курской битве. На мероприятие собрались сотни тольяттинцев, ветераны войны, а также первые лица региона. Участники Курской битвы будут награждены почетными знаками и грамотами губернатора Самарской …
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23 августа 2013, 05:00
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Самарские военные подготовили документальный фильм о Курской битве
Губернатор Николай Меркушкин и командующий 2-й общевойсковой армией Александр Журавлев поздравили ветеранов ВОВ с 70-летием окончания Курской битвы.
Торжественное мероприятие по поводу юбилея победы продолжилось в Самарском доме офицеров. Специально к этой дате военные подготовили документальный фильм с использованием рассекреченных документов.
Генерал-майор …
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23 августа 2013, 02:12
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В Самаре почтили память погибших в Курской битве
На площади Славы собралось несколько тысяч человек. Цветы к Вечному огню возложили ветераны, первые лица региона, военные, силовики, общественники и рядовые жители области. Память погибших участников почтили минутой молчания.
Курская битва началась 5 июля и завершилась 23 августа 1943 года. Сражение …
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23 августа 2013, 11:30