12
20
44
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
4 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась

Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась

Новый виток в истории с методами наказания провинившихся малышей в детском саду в Сызрани. Напомним, что еще в феврале в детском саду на улице Интернациональной случился инцидент, который и привел участников в суд. Семилетняя девочка и четверо ее одногруппников пошли 
23 августа 2018, 11:19
Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудники самарского ОМОНа остаются начеку даже во время отдыха. На днях прапорщик Алексей С., находившийся во дворе своего дома, увидел, как из подъезда с криками о помощи выбегает сосед. На его руке и спине виднелись окровавленные следы от ножевых ударов. 

23 августа 2018, 10:59
Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

Видео: пожарные тушат заброшенную двухэтажку около «Вива Лэнда»

В Сети появился видеоролик, на котором видно, как пожарные тушат заброшенную двухэтажку на проспекте Кирова в Самаре. Запись разместило издание samara.kp.ru. Напомним, что рано утром 23 августа, в четверг, вспыхнуло заброшенное зздание на проспекте Кирова, расположенное неподалеку от торгово-развлекательного 
23 августа 2018, 10:50
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Видео: День ВДВ в Самаре начался с церемонии возложения цветов

Видео: День ВДВ в Самаре начался с церемонии возложения цветов

2 августа самарцы, как и другие жители страны отмечают День воздушно-десантных войск. В областном центре торжественные мероприятия начались с возложения цветов в память о десантниках, павших на полях сражений. В эти минуты десятки людей в голубых беретах и тельняшках и 
2 августа 2018, 11:00
Более 1000 самарцев пришли к горельефу

Более 1000 самарцев пришли к горельефу "Скорбящей Матери-Родине"

В Самаре в пятницу, 22 июня, в День памяти и скорби, на площадь Славы почтить память павших в Великой Отечественной войне пришли более тысячи самарцев. Цветы к Вечному огню у горельефа "Скорбящей Матери-Родине" возложили ветераны, юные патриоты, представители общественных организаций, 
22 июня 2018, 01:10
День памяти и скорби: церемония возложения цветов к Вечному огню пройдет на пл. Славы в Самаре

День памяти и скорби: церемония возложения цветов к Вечному огню пройдет на пл. Славы в Самаре

Сегодня, 22 июня, день памяти и скорби. В этот день в 1941 году началась Великая Отечественная война.

«Война длилась 1418 дней и ночей, и, по официальным данным, унесла жизни 26,6 миллиона человек. В Самаре в пятницу, 22 июня, в 11 часов 

22 июня 2018, 09:48
Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

Мать погибшего после встречи с конной полицией самарца ищет деньги на памятник сыну

В Самаре в городскую думу обратилась Полина Кутузова - мать погибшего восемь лет назад Георгия Кутузова, который похоронен на Южном кладбище. Напомним, Георгий Кутузов погиб в 2010 году. На улице его встретили сотрудницы конной полиции. Посчитав, что мужчина пьян, одна 

24 мая 2018, 09:00
Николай Меркушкин призвал всех тольяттинцев принять участие в выборах депутатов гордумы

Николай Меркушкин призвал всех тольяттинцев принять участие в выборах депутатов гордумы

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин призвал всех тольяттинцев принять участие в выборах депутатов в городскую думу. Напомним, они пройдут 8 сентября. В ходе торжественного собрания в честь юбилея победы в Курской битве глава региона отметил, что ранее явка была очень 

23 августа 2013, 05:33
В Тольятти начался концерт, посвященный 70-летию победы в Курской битве

В Тольятти начался концерт, посвященный 70-летию победы в Курской битве

В Тольятти в новом спортивном комплексе «Лада-Арена» начался праздничный концерт, посвященный 70-й годовщине победы в Курской битве. На мероприятие собрались сотни тольяттинцев, ветераны войны, а также первые лица региона. Участники Курской битвы будут награждены почетными знаками и грамотами губернатора Самарской 

23 августа 2013, 05:00
Самарские военные подготовили документальный фильм о Курской битве

Самарские военные подготовили документальный фильм о Курской битве

Губернатор Николай Меркушкин и командующий 2-й общевойсковой армией Александр Журавлев поздравили ветеранов ВОВ с 70-летием окончания Курской битвы.

Торжественное мероприятие по поводу юбилея победы продолжилось в Самарском доме офицеров. Специально к этой дате военные подготовили документальный фильм с использованием рассекреченных документов.

Генерал-майор 

23 августа 2013, 02:12
В Самаре почтили память погибших в Курской битве

В Самаре почтили память погибших в Курской битве

На площади Славы собралось несколько тысяч человек. Цветы к Вечному огню возложили ветераны, первые лица региона, военные, силовики, общественники и рядовые жители области. Память погибших участников почтили минутой молчания.

Курская битва началась 5 июля и завершилась 23 августа 1943 года. Сражение 

23 августа 2013, 11:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх