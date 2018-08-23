2
02
29
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 8888888b.    .d8888b.   888    888            888     888  888     888   d888   
 888  "Y88b  d88P  Y88b  888    888            888     888  888     888  d8888   
 888    888  Y88b. d88P  888    888            888     888  888     888    888   
 888    888   "Y88888"   8888888888  88888888  888     888  Y88b   d88P    888   
 888    888  .d8P""Y8b.  888    888     d88P   888     888   Y88b d88P     888   
 888    888  888    888  888    888    d88P    888     888    Y88o88P      888   
 888  .d88P  Y88b  d88P  888    888   d88P     Y88b. .d88P     Y888P       888   
 8888888P"    "Y8888P"   888    888  88888888   "Y88888P"       Y8P      8888888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

В Тольятти хозяин автомобиля Porsche Cayenne обратился в суд, причем ответчиком по делу выступает компания-производитель. Дело в том, что после окончания двух лет гарантии у машины появилась техническая неисправность. Автомобилист сдал ее в ремонт официальному дилеру компании, но это не 
23 августа 2018, 01:50
Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре

Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре

Плохая погода искусству не помеха: несмотря на дождь, в среду, 22 августа, в  Струковском саду в Самаре открылся  фестиваль «Пластилиновый дождь». Артисты и гости переместились под крышу летней  эстрады.  Напомним, что фестиваль уличного искусства в этом году продлится в  областной 
23 августа 2018, 12:28
К чему приведет введение новых санкций США против России

К чему приведет введение новых санкций США против России

В эту среду Соединенные Штаты Америки активировали новые санкции, направленные против России. Речь идет о запрете на экспорт ряда товаров, в частности, электронных устройств, датчиков и лазеров, оборудования для добычи нефти и газа, технологий в сфере информации и безопасности. Впервые 
23 августа 2018, 12:22
В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель

Появились подробности ДТП, которое случилось в среду вечером, 22 августа, на 15 километре дороги Самара - Волгоград в Волжском районе. Напомним, что там столкнулись четыре автомобиля - Lada Priora, Datsun, Volkswagen и ВАЗ-2114. Травмы получил один участник аварии - предполагаемый 
23 августа 2018, 09:01
На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины

На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины

В среду, 22 августа, произошла крупная авария на 15 километре  автодороги Самара - Волгоград в Волжском районе. По предварительной информации, на отрезке автодороги «Самара - Волгоград» в районе Воскресенки столкнулись четыре машины. По словам очевидцев, движение транспорта в обе стороны 
22 августа 2018, 07:48
В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta

В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta

Во вторник, 21 августа, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал маленький ребенок. В 19:45 33-летняя автоледи, получившая права только в феврале, ехала на легковушке ВАЗ в жилой зоне со стороны проезда Оптимистов в направлении Спортивной. По пути она сбила 
22 августа 2018, 01:36
17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре

17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре

Неосторожное вождение стало причиной очередного ДТП в Самаре. Все произошло 21 августа. 42-летний водитель автомобиля Honda CR-V ехал по улице Гагарина со стороны Авроры к Революционной. На одном из участков он превысил скорость, не успел затормозить и сбил 17-летнюю девушку. 
22 августа 2018, 01:15
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх