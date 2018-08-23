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В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером
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23 августа 2018, 01:50
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Фестиваль «Пластилиновый дождь» открылся в Самаре
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23 августа 2018, 12:28
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К чему приведет введение новых санкций США против России
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23 августа 2018, 12:22
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В Самарской области столкнулись 4 автомобиля: пострадал водитель
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23 августа 2018, 09:01
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На трассе в Волжском районе столкнулись 4 машины
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22 августа 2018, 07:48
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В Тольятти 4-летнего мальчика сбила Lada Vesta
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22 августа 2018, 01:36
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17-летняя девушка оказалась под колесами Honda CR-V в Самаре
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22 августа 2018, 01:15
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37