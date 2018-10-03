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Прокуратура потребовала установить пандусы и усилители на станции «Юнгородок»
Прокуратура Промышленного района Самары добивается того, чтобы станцию метро «Юнгородок» в Самаре сделали доступной для маломобильных граждан. Там не хватает подъемных устройств для инвалидов, а в кассе нет аппарата для усиления звука. В адрес директора МП «Самарский метрополитен» внесли представление, …
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3 октября 2018, 05:42
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В Самаре снесли 7 автостоянок в Железнодорожном районе
Во время мониторинга в Железнодорожном районе сотрудники прокуратуры нашли несколько незаконных автостоянок. У владельцев парковок не оказалось правоустанавливающих документов. Как рассказали в облпрокуратуре, в районе ликвидировали 7 автостоянок. Они располагались на улице Спортивной,17, Братьев Коростелевых, 17А, Владимирской, 29Б, на проспекте …
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3 октября 2018, 04:59
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В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь
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3 октября 2018, 04:32
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Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»
Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами.
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3 октября 2018, 03:24
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Исполнять обязанности главы Новокуйбышевска будет Виталий Румянцев
В понедельник, 1 октября, депутаты думы Новокуйбышевска приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Маркова. Напомним, что на прошлой неделе губернатор Дмитрий Азаров предложил ему стать руководителем министерства энергетики и ЖКХ.
Сейчас Новокуйбышевск входит в число пилотных …
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1 октября 2018, 02:28
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Сергею Маркову и Дмитрию Богданову предложили стать министрами ЖКХ и Минэкономразвития Самарской области
В Самарском кабмине могут произойти новые назначения. Как и предполагала Терра, губернатор Дмитрий Азаров предложил главе Новокуйбышевска Сергею Маркову занять кресло министра энергетики и ЖКХ, а вице-губернатору Ульяновской области Дмитрию Богданову - министра экономического развития и инвестиций. Ранее глава региона …
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28 сентября 2018, 11:45
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Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков
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27 сентября 2018, 10:24
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Общественная палата Самарской области отмечает 10-летний юбилей
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26 сентября 2018, 10:00