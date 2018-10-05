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Материалы по теме:

В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»

В четверг, 4 октября, в Кинельском районе региона произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 13:30 19-летний парень ехал на ВАЗ 21099 по улице Невской в поселке Алексеевка. Он направлялся в сторону улицы Ленина, когда по пути сбил девятилетнюю девочку. 
5 октября 2018, 05:03
Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»

Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов». Напомним, что об уходе Андрея Тихонова с поста наставника самарских футболистов стало известно в пятницу, 5 октября. 
 
- Андрей Тихонов - знаковая фигура российского футбола, талантливый и успешный игрок, 
5 октября 2018, 03:28
В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной

В пятницу, 5 октября, в Самаре произошла коммунальная авария. Напротив дома № 78А по улице Ново-Вокзальной забил фонтан горячей воды. Все произошло примерно в 13:00. Местные жители сразу же бросились звонить в экстренные службы для того, чтобы специалисты разобрались с 
5 октября 2018, 03:18
Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»

Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»

Стало известно, как будет ходить транспорт в Самаре в день матча между «Крыльями Советов» и столичным «Динамо». Игра начнется на стадионе «Самара Арена» в 15:00 в субботу, 6 октября. Для болельщиков откроют бесплатную Северную парковку стадиона. Заезд осуществляется со стороны 
5 октября 2018, 02:32
В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе

Накануне вечером, 4 октября, стало известно о пожаре на Аэропортовском шоссе в Кировском районе областной столицы. Сигнал о возгорании поступил в 20:06. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на площади 50 кв.м. горели домашние вещи в гараже, пламя задело автомобиль. 
5 октября 2018, 10:31
В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции

В четверг, 4 октября, произошел пожар на электроподстанции, расположенной на улице Образцовской в Сызрани. Сигнал о ЧП поступил на телефон дежурного в 13:25. На место событий выехали 11 человек и три единицы техники. Оказалось, что горело трансформаторное масло в помещении 
4 октября 2018, 05:05
В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина

В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина

В среду поздно вечером, 3 октября, пожарные выезжали тушить горящий автомобиль в Самаре. Сигнал о возгорании поступил в 22:59, на место событий отправились семь сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, на улице 
4 октября 2018, 12:31
В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн 
3 октября 2018, 10:12
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