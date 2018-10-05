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В Самарской области молодой водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре»
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5 октября 2018, 05:03
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Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал отставку главного тренера «Крыльев Советов». Напомним, что об уходе Андрея Тихонова с поста наставника самарских футболистов стало известно в пятницу, 5 октября.
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5 октября 2018, 03:28
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В Самаре забил фонтан горячей воды на Ново-Вокзальной
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5 октября 2018, 03:18
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Болельщикам рассказали, как добраться на матч между «Крыльями Советов» и «Динамо»
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5 октября 2018, 02:32
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В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе
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5 октября 2018, 10:31
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В Сызрани вспыхнуло масло на электроподстанции
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4 октября 2018, 05:05
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В Самаре ночью пламя уничтожило автомобиль на улице Булкина
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4 октября 2018, 12:31
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В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена
Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн …
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3 октября 2018, 10:12