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В Тольятти хотят закупить мобильные лаборатории и искать предприятия-нелегалы
Экологическую ситуацию в Тольятти и появление неприятных запахов и смога обсуждали 4 октября на совещании под руководством губернатора Дмитрия Азарова. На нем присутствовали руководители промышленных предприятий, профильных ведомств, контролирующих органов и общественники. Директор Тольяттинской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова заявила, что …
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5 октября 2018, 12:23
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Друг Оушена: неизвестный залез в бункер Сталина и кое-что украл
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5 октября 2018, 11:44
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Заплатит в десятки раз больше: на автозаправке на Мичурина сорвали пломбу со счетчика
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5 октября 2018, 11:21
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Самарец задолжал своему сыну 690 тысяч рублей
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5 октября 2018, 11:01
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В Самаре 29 пожарных тушили гараж и автомобиль на Аэропортовском шоссе
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5 октября 2018, 10:31
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Рыбаки засняли километровое нефтяное пятно под Сызранью
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10 июля 2018, 08:25
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Один человек погиб в ДТП с "буханкой" на XXII Партсъезда в Самаре
В ночь на понедельник, 9 июля, в Самаре случилась страшная авария со смертельным исходом на улице XXII Партсъезда за заводом "Строммашина". От сильного удара УАЗ был покорежен, вся передняя часть автомобиля сплющена. Как рассказали свидетели в паблике "ДТП Самара", в …
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9 июля 2018, 11:21
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На Волге в затоне Поджабного утонул рыбак
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29 апреля 2018, 02:00
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Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском
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19 марта 2018, 10:14