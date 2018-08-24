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В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК
В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности".
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24 августа 2018, 03:12
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Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»
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24 августа 2018, 03:09
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В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови
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24 августа 2018, 02:57
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Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры
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24 августа 2018, 09:13
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Сколько лет нужно копить, чтобы купить квартиру в новостройке
Для того чтобы купить собственную квартиру в новостройке, жителям России в среднем нужно копить средства 5,5 лет. Специалисты федерального портала Mirkvartir.ru составили рейтинг доступности жилья по областям, краям и республикам Российской Федерации.
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22 августа 2018, 10:34
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ
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3 августа 2018, 01:48
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В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей
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31 июля 2018, 03:08
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570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году
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19 июля 2018, 02:06
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В Самаре подорожало вторичное жилье
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15 июня 2018, 08:01
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Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре
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23 мая 2018, 02:52
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Средняя стоимость жилья упала на 8% на вторичном рынке Самары
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11 апреля 2018, 12:57