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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Самаре обсудили проблемы фермеров и пути развития АПК

В Усть-Кинельском прошла очередная стратегическая сессия "Новая жизнь села" в рамках разработки концепции развития региона. Напомню, губернские власти уже провели сессии "Новое качество жизни", "Сбережение народа", "Кадровая стратегия - достояние региона", "Экономический прорыв. Цифровая экономика", "Малые города - большие возможности". 
 
Проблем 
24 августа 2018, 03:12
Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Свой первый матч за Кубок России «Крылья Советов» сыграют с «Тамбовом»

Завершилась жеребьевка команд, которые будут играть в 1\16 финала Кубка России по футболу. По ее результатам соперником «Крыльев Советов» стал «Тамбов».

Кубковые встречи состоятся 26 и 27 сентября. Все команды Премьер-лиги на этом этапе будут играть на выезде. Победитель матча «Тамбов» 

24 августа 2018, 03:09
В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

В Самаре 200 пациентам с тяжелыми заболеваниями помогло лечение клетками пуповинной крови

За последние 15 лет в Самаре удалось значительно улучшить состояние или полностью вылечить более двухсот пациентов с ДЦП, циррозом печени и целым рядом других заболеваний. Это стало возможным благодаря лечению с помощью клеток пуповинной крови. 
 
Перспективы лечения с помощью клеток пуповинной 
24 августа 2018, 02:57
Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры

Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры

В четверг, 23 августа, обманутых дольщиков в Самарской области стало меньше — из перечня проблемных объектов исключили дом по улице Димитрова,14. Он получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а 300 собственников квартир — наконец обрели свое жилье. Кстати, первое постановление 
24 августа 2018, 09:13
Сколько лет нужно копить, чтобы купить квартиру в новостройке

Сколько лет нужно копить, чтобы купить квартиру в новостройке

Для того чтобы купить собственную квартиру в новостройке, жителям России в среднем нужно копить средства 5,5 лет. Специалисты федерального портала Mirkvartir.ru  составили рейтинг доступности жилья по областям, краям и республикам Российской Федерации. 
 
Специалисты портала Mirkvartir.ru использовали данные о средней стоимости 
22 августа 2018, 10:34
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самарской области сотрудники регионального УФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из местных фирм. Причем речь идет о краже денег у Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ).

По версии следствия, с 2014 по 
3 августа 2018, 01:48
В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе областной столицы возведут дома высотой более 20 этажей. Располагаться они будут на участке в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской и Авроры общей площадью 93,5 тысяч кв. м.

Как говорится в документах, опубликованных 
31 июля 2018, 03:08
570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году

570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году

В этом году жильем должны обеспечить 570 сирот в нашем регионе. На это выделено более 723 млн рублей из областного и федерального бюджетов. В частности, 62 молодых человека из Тольятти справят новоселье.

В среду, 18 июля, ключи от своих 
19 июля 2018, 02:06
В Самаре подорожало вторичное жилье

В Самаре подорожало вторичное жилье

Цены на недвижимость на вторичном рынке Самарской губернии за последний месяц весны выросли. Итоги мая подвел Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). По сравнению с апрелем текущего года средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,25% или 2,5 тысячи рублей 
15 июня 2018, 08:01
Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре

Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре

В Самаре снизилась средняя цена на вторичное жилье. По данным апрельского мониторинга, проведенного Самарским областным фондом жилья и ипотеки, средняя удельная цена одного квадратного метра во «вторичке» составила 55 тысяч 311 рублей. Квадратный метр в «однушке» в среднем стоит 56 

23 мая 2018, 02:52
Средняя стоимость жилья упала на 8% на вторичном рынке Самары

Средняя стоимость жилья упала на 8% на вторичном рынке Самары

В Самаре средняя стоимость жилья за март 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го упала на восемь процентов. Результаты мониторинга опубликовал Самарский областной фонд жилья и ипотеки – СОФЖИ. Средняя удельная цена 1 квадратного метра во «вторичке» составила 58 

11 апреля 2018, 12:57
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