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Материалы по теме:

Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей

Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей

В Самарской области потратят 27 млн рублей на проектирование гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Подрядчика ищет областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам тендера на портале госзакупок, центр на 800 зрительских мест разместится на улице Революционной в Автозаводском районе. Комплекс будет 
16 ноября 2018, 10:27
В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро

В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро

В следующем году 260 млн рублей из областной казны выделят на строительство метрополитена в Самаре. Эти деньги пойдут на завершение проектирования станции метро «Самарская» и начало строительно-монтажных работ. Напомним, что «Самарская» будет продолжением первой ветки метро из промышленной зоны в 
16 ноября 2018, 04:57
Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении

Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении

Дума Тольятти одобрила в первом чтении проект бюджета города на 2019 год. Доходная часть определена в сумме 7 млрд 100 млн рублей без учета безвозмездных перечислений. Расходы - свыше 7 млрд 300 млн. Дефицит - около 272 млн рублей или 
15 ноября 2018, 09:14
Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений. 
 
Фракцию партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе возглавил депутат сразу трех последних созывов, основатель первой общественной приемной региональных единороссов Александр Живайкин. Раньше лидером этой 
14 ноября 2018, 10:39
Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля

Рубль продолжает падение. Официальный курс доллара на вторник вырос на 67 копеек, а евро - на 28 с лишним. Этот тренд продолжает тенденцию минувшей недели, которую отечественная валюта завершила стремительным ослаблением позиции против ведущих мировых валют. Курс доллара тогда на 
12 ноября 2018, 09:14
В России появится новая профессия

В России появится новая профессия

В России будет создана новая профессия - цифровой куратор. Это консультант в области компьютерной грамотности. Такие сотрудники будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, например, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги. Минтруд уже разработал профессиональный 
10 ноября 2018, 08:15
В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам

В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам

Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит 
10 ноября 2018, 07:57
Эксперты рассказали, что будет с рублем

Эксперты рассказали, что будет с рублем

С 8 ноября российский минфин начнет закупать американскую валюту. В течение месяца ежедневно на это будет тратиться по 25 миллиардов рублей. В итоге уйдет рекордная сумма: почти 526 миллирдов. Для сравнения, в октябре на доллары потратили 475 миллиардов рублей, а 
7 ноября 2018, 10:53
Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов

Средняя ставка по ипотеке в России достигла 9,65 процента при плановом значении в 9 c половиной. И этот показатель продолжит расти, до конца года - точно. Теоретически, он даже может подняться до психологической отметки в 10%. Самарские банки бьют рекорды 
7 ноября 2018, 07:27
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован 
24 августа 2018, 02:29
Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры

Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры

В четверг, 23 августа, обманутых дольщиков в Самарской области стало меньше — из перечня проблемных объектов исключили дом по улице Димитрова,14. Он получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а 300 собственников квартир — наконец обрели свое жилье. Кстати, первое постановление 
24 августа 2018, 09:13
Сколько лет нужно копить, чтобы купить квартиру в новостройке

Сколько лет нужно копить, чтобы купить квартиру в новостройке

Для того чтобы купить собственную квартиру в новостройке, жителям России в среднем нужно копить средства 5,5 лет. Специалисты федерального портала Mirkvartir.ru  составили рейтинг доступности жилья по областям, краям и республикам Российской Федерации. 
 
Специалисты портала Mirkvartir.ru использовали данные о средней стоимости 
22 августа 2018, 10:34
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