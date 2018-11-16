|
Проектирование «Немов-центра» в Самарской области обойдется в 27 млн рублей
В Самарской области потратят 27 млн рублей на проектирование гимнастического комплекса «Немов-центр» в Тольятти. Подрядчика ищет областное «Управление капитального строительства». Согласно материалам тендера на портале госзакупок, центр на 800 зрительских мест разместится на улице Революционной в Автозаводском районе. Комплекс будет …
|
16 ноября 2018, 10:27
|
В Самаре выделят 260 млн рублей на развитие метро
|
16 ноября 2018, 04:57
|
Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении
|
15 ноября 2018, 09:14
|
Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении
Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений.
|
14 ноября 2018, 10:39
|
Эксперты рассказали, ждать ли в декабре ошеломительного падения рубля
|
12 ноября 2018, 09:14
|
В России появится новая профессия
В России будет создана новая профессия - цифровой куратор. Это консультант в области компьютерной грамотности. Такие сотрудники будут обучать, прежде всего, пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, например, помогут им освоить электронные способы платежей за коммунальные услуги. Минтруд уже разработал профессиональный …
|
10 ноября 2018, 08:15
|
В России запретили возвращать нераспроданнные скоропортящиеся продукты поставщикам
Госдума запретила возвращать непроданные скоропортящиеся продукты поставщикам. Речь идет о товарах со сроком хранения меньше 30 дней. К таким, например, относятся большинство наименований молочной продукции, хлеб, мясо и рыба в сыром незамороженном виде, некоторые овощи и фрукты. Закон также вводит …
|
10 ноября 2018, 07:57
|
Эксперты рассказали, что будет с рублем
|
7 ноября 2018, 10:53
|
Самарские банки бьют рекорды по объему выдачи ипотечных кредитов
|
7 ноября 2018, 07:27
|
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован …
|
24 августа 2018, 02:29
|
Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры
|
24 августа 2018, 09:13
|
Сколько лет нужно копить, чтобы купить квартиру в новостройке
Для того чтобы купить собственную квартиру в новостройке, жителям России в среднем нужно копить средства 5,5 лет. Специалисты федерального портала Mirkvartir.ru составили рейтинг доступности жилья по областям, краям и республикам Российской Федерации.
|
22 августа 2018, 10:34