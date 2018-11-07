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В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары

В блогах. С козы на кота: Варламов предложил изменить герб Самары

Известный блогер Илья Варламов предложил изменить герб Самары. "Главная достопримечательность Самары - коты", - пишет автор в "Инстаграме". - Надо развивать линию на кошачью столицу России! Нигде я еще не видел столько котов на улицах. Они в каждом окне, 
7 ноября 2018, 06:02
В блогах: самарские музейные фейки

В блогах: самарские музейные фейки

Блогер Алексей Сиверкин рассказал про самарские музейные фейки. "Нигде, как в Самаре, так не бросается в глаза работа музеев - спустя рукава, - считает автор. - Вина в том не искусствоведов и дам-хранительниц. Им самим неудобно за подвохи, устроенные 
7 ноября 2018, 05:57
В блогах: в Самаре появился

В блогах: в Самаре появился "дом кошмаров"

В паблике "Гражданский патруль" соцсети "ВКонтакте" поведали про дом кошмаров, который пугает жителей Самары. Речь идет о хрущевке на улице Революционной.

"Оголенная проводка, торчащая из стен, разрушающиеся лестницы, падающие на голову кирпичи и стойкая канализационная вонь мешают жить 
7 ноября 2018, 05:41
Около 6 тысяч человек участвовали в Параде Памяти в Самаре

Около 6 тысяч человек участвовали в Параде Памяти в Самаре

В среду, 7 ноября, около 6 тысяч человек приняли участие в Параде Памяти на площади Куйбышева. Это парадные расчеты армии, ветеранских и патриотических организаций, спортивных школ, сузов и вузов, кадетских классов, суворовских и нахимовских военно-морских училищ. 
 
Напомним, что масштабное мероприятие посвящено 
7 ноября 2018, 05:36
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован 
24 августа 2018, 02:29
Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры

Еще 300 обманутых дольщиков из Самары получили свои квартиры

В четверг, 23 августа, обманутых дольщиков в Самарской области стало меньше — из перечня проблемных объектов исключили дом по улице Димитрова,14. Он получил разрешение на ввод в эксплуатацию, а 300 собственников квартир — наконец обрели свое жилье. Кстати, первое постановление 
24 августа 2018, 09:13
Сколько лет нужно копить, чтобы купить квартиру в новостройке

Сколько лет нужно копить, чтобы купить квартиру в новостройке

Для того чтобы купить собственную квартиру в новостройке, жителям России в среднем нужно копить средства 5,5 лет. Специалисты федерального портала Mirkvartir.ru  составили рейтинг доступности жилья по областям, краям и республикам Российской Федерации. 
 
Специалисты портала Mirkvartir.ru использовали данные о средней стоимости 
22 августа 2018, 10:34
В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе областной столицы возведут дома высотой более 20 этажей. Располагаться они будут на участке в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской и Авроры общей площадью 93,5 тысяч кв. м.

Как говорится в документах, опубликованных 
31 июля 2018, 03:08
Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

Жители и предприятия Самарской области все чаще берут кредиты

В Самарской области по итогам 2017-го, организации заняли у банков 570 миллиардов рублей, что на 5 процентов больше, чем в 2016-м. Население получило займов на 187 миллиардов рублей. Прирост составил 28 процентов. Относительно ипотеки показатели тоже растут. В прошлом году 

4 апреля 2018, 08:01
Стоит ли ждать удешевления ипотеки?

Стоит ли ждать удешевления ипотеки?

По данным Центробанка, за последние два года количество оформленных ипотечных кредитов в регионе существенно возросло. Если в 2016-м в Самарской области было заключено более 22 тысячи договоров ипотечных договоров на общую сумму более 30 миллиардов рублей, в 2017 их число 
13 марта 2018, 07:02
В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки

В Самарской области отмечен рост объема автокредитов и ипотеки

Обновлены рейтинги самых кредитно активных регионов России. Исследование провели аналитики Объединенного кредитного бюро. В первые десятки по общему объему выданных кредитов и кредитов, выданных наличными, Самарская область не попала. Объем выданных ипотечных кредитов в Самарской области составил почти 34,7 миллиарда 

19 февраля 2018, 11:24
В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%

В Самарской области семьям с двумя детьми предоставят ипотеку под 6%

В Самарской области разработаны новые меры поддержки для молодых семей. Родители двух и более детей смогут получить матпомощь для погашения жилищных кредитов. 
 
«Уже начата работа и принимаются документы о возможности получения ипотечного кредита, когда государство берет на себя гарантии того, что 
1 февраля 2018, 03:34
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