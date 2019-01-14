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А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга
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14 января 2019, 07:51
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В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого
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14 января 2019, 05:21
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Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре
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14 января 2019, 01:44
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Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка
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14 января 2019, 01:00
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Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска
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14 января 2019, 12:37
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Два человека погибли в страшном ДТП в Клявлинском районе
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13 января 2019, 04:19
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В Самаре на Ново-Садовой маршрутка сбила пенсионера
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12 января 2019, 02:45
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В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne
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11 января 2019, 08:29
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В Самарской области «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево во время тумана
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11 января 2019, 02:19
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В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека
Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку …
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9 января 2019, 04:14
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Пострадали четверо: в Тольятти на заснеженной дороге столкнулись Granta и «семерка»
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8 января 2019, 12:15