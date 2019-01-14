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А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга

А снег идет: осадки в Самаре «задержатся» до четверга

В выходные в Самарской области был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству осадков. Превышение показателей отметили сразу на четырех метеостанциях региона. Так, например, в Большой Глушице выпало почти 12 мм осадков, и это превышает рекорд 1984 года, а в Клявлино 
14 января 2019, 07:51
В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

В Самаре ревнивую жену подозревают в убийстве любимого

Полицейским рассказали, что в частном доме на улице Авиационной произошло преступление. Когда правоохранители приехали по указанному адресу, то нашли в одной из комнат тело 54-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, а под подозрение попала жена погибшего, ее задержали. Как 
14 января 2019, 05:21
Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре

Два человека пострадали в столкновении четырех автомобилей в Самаре

Вечером 13 января массовое ДТП произошло в Куйбышевском районе Самары. Около 17:30 41-летняя женщина ехала на своем «Форде» по Южному шоссе. Двигаться пришлось в условиях сильного снегопада. Из-за этого в районе дома 6а женщина не справилась с управлением и оказалась 

14 января 2019, 01:44
Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

Ведется доследственнная проверка: под Самарой на пожаре погибла 6-летняя девочка

В Самарской области стартовала доследственная проверка из-за гибели ребенка на пожаре в селе Черновка Кинель-Черкасского района. Примерно в девять часов утра при тушении возгорания в частном доме было найдено тело шестилетней девочки без признаков жизни. 

- На место происшествия выехала 
14 января 2019, 01:00
Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дубль «Крыльев Советов» вышел из отпуска

Дублирующий состав «Крыльев Советов» вышел из отпуска. Сейчас на базе футбольного клуба работают около 30 человек. В том числе 4 потенциальных новичка. Вратарь Богдан Овсянников уехал с основным составом на сбор в ОАЭ. Подробности о жизни самарского футбола смотрите в 
14 января 2019, 12:37
Два человека погибли в страшном ДТП в Клявлинском районе

Два человека погибли в страшном ДТП в Клявлинском районе

Авария произошла сегодня, 13 января, днем на федеральной трассе «М-5 Урал» в Клявлинском районе Самарской области, информирует региональное ГУ МВД.
 
По предварительным данным сотрудников полиции, водитель автомашины Toyota не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где 
13 января 2019, 04:19
В Самаре на Ново-Садовой маршрутка сбила пенсионера

В Самаре на Ново-Садовой маршрутка сбила пенсионера

ДТП произошло вчера, 11 января, примерно в 15.00. 37-летний водитель маршрутки №261 ехал по улице Ново-Садовой от проспекта Масленникова в сторону Лейтенанта Шмидта. У дома №106, в районе остановки «Николая Панова», микроавтобус сбил 63-летнего пожилого человека, который переходил улицу в 

12 января 2019, 02:45
В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

В Тольятти 5 человек пострадали в ДТП с маршруткой и Porsche Cayenne

Стало известно количество участников крупного ДТП с общественным транспортом в Тольятти, которые получили травмы. За медицинской помощью обратились пять человек. Об этом рассказали в региональном Главке полиции по Самарской области. Напомним, что в пятницу, 11 января, в 14:25 45-летний водитель 
11 января 2019, 08:29
В Самарской области «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево во время тумана

В Самарской области «ГАЗель» улетела в кювет и врезалась в дерево во время тумана

В четверг, 10 января, произошла авария в Кинель-Черкасском районе. В 07:10 66-летний водитель ехал на «ГАЗели» по 7 километру трассы Вязники - Коханы в сторону автодороги Отрадный - Борское - Богатое. В условиях тумана шофер не сумел справиться с управлением, 
11 января 2019, 02:19
В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

В Тольятти «ГАЗель» врезалась в Mazda 6: пострадали два человека

Во вторник, 8 января, в Тольятти столкнулись два автомобиля, травмированы двое участников аварии. По информации ГИБДД Тольятти, в 15:50 в районе 13 километра Поволжского шоссе 55-летний водитель ГАЗ-322132 нарушил правила расположения на проезжей части, его транспортное средство выехало на встречку 
9 января 2019, 04:14
Пострадали четверо: в Тольятти на заснеженной дороге столкнулись Granta и «семерка»

Пострадали четверо: в Тольятти на заснеженной дороге столкнулись Granta и «семерка»

В Тольятти полицейские выясняют подробности аварии с пострадавшими. Столкновение произошло в понедельник, 7 января, когда водитель легковушки Lada Granta выезжал из двора дома № 111 по улице Северной. По предварительной информации, он не уступил дорогу «семерке», за рулем которой сидел 
8 января 2019, 12:15
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