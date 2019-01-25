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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Чапаевске педофил годами насиловал подростка

В Самарской области перед судом предстал мужчина, который надругался над подростком. Во время расследования и суда следователи выяснили, что житель Чапаевска Борис Мыльников с 2015 по 2017 год насиловал несовершеннолетнего юношу, угрожая ему и другим людям убийством. В 2015 году 
25 января 2019, 04:27
В Самаре завели дело из-за гибели пятилетней девочки

В Самаре завели дело из-за гибели пятилетней девочки

В областной столице расследуются обстоятельства смерти маленького ребенка. Как рассказали в региональном Следственном комитете, 6 января в самарскую больницу поступила пятилетняя девочка с диагнозом «острый ларингит». Через несколько часов маленькая пациентка впала в кому, а 23 января скончалась. Советский межрайонный 
25 января 2019, 02:09
Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Владимир Богатырев назначен временно исполняющим обязанности ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Евгений Шахматов уходит с поста руководителя в связи с истечением срока полномочий. Ранее Богатырев работал в 
25 января 2019, 08:11
Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице

Страшная авария под Самарой: один человек погиб, трое — в больнице

В четверг, 24 января, крупная авария в Самарской области унесла жизнь 31-летнего водителя. Он ехал на своей «девяносто девятой» по 32 километру трассы Самара - Волгоград, но, по неизвестным причинам выдвинулся на встречку. В этот момент по ней направлялась Lada 
24 января 2019, 04:24
В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти любитель погонять пьяным врезался в Lexus: пострадали пассажиры

В Тольятти водитель, лишенный прав, устроил аварию, в которой пострадали его пассажиры. 18 января 32-летний мужчина ехал на иномарке Opel Astra по Лесопарковому шоссе в сторону Спортивной. Поравнявшись с домом № 42, он не справился с управлением и его машина 
23 января 2019, 05:23
В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

В Самаре автоледи на иномарке вылетела на встречку и врезалась в фуру

Полицейские выясняют подробности ДТП с грузовиком и иномаркой в Самаре. Во вторник, 22 января, столкновение произошло на 27 километре обводной дороги областной столицы. 37-летняя женщина ехала на иномарке Renault Sandero со стороны поселка Алексеевка в направлении трассы «Подъезд к г. 
23 января 2019, 02:22
Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы

Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы

Крупная авария на теплотрассе в областной столице не обошлась без пострадавших: трое взрослых и один ребенок попали в ожоговое отделение больницы имени Пирогова. Врачи оценивают их ожоги как средней степени тяжести. В общей сложности, помощь медиков потребовалась 11 людям, семерым 
22 января 2019, 09:33
В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»

В Самарской области легковушка сбила двух подростков на «зебре»

Рано утром во вторник, 22 января., в селе Красный Яр под колесами машины оказались две девочки-подростка. В 08:05 25-летний водитель ВАЗ 201440 двигался по улице Промысловой во время снегопада. Когда он проезжал нерегулируемый пешеходный переход, то сбил двух девочек 12 
22 января 2019, 03:09
В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека

В Самаре грузовик протаранил машину скорой: пострадали 4 человека

В четверг, 17 января, в Советском районе Самары произошла авария с участием кареты скорой помощи. В 03:30 19-летний водитель грузовика Dong Feng ехал по улице Гагарина в направлении Запорожской. По данным регионального ГУ МВД, он не сумел проконтролировать движение своего 
18 января 2019, 04:05
Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП

Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП

В четверг днем, 17 января, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. 20-летний водитель на иномарке Chevrolet Aveo ехал по Южному шоссе. В районе дома № 51а он не справился с управлением, и машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с 
17 января 2019, 05:52
В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека

В Самаре столкнулись трамвай и «десятка»: пострадали два человека

Во вторник, 15 января, в областной столице произошла авария с участием трамвая. В 14:40 35-летний водитель ВАЗ 2110 ехал в условиях снегопада по двору со стороны улицы Аминева в направлении Ново-Садовой. По предварительной информации, на выезде с прилегающей территории он 
16 января 2019, 12:09
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