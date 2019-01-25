ДТП, в котором пострадали сразу три человека, произошло накануне в Самарской области. 52-летний мужчина на вазовской «Весте» ехал по трассе «Урал - Сызрань» из Сызрани в сторону Октябрьска. Несмотря на снегопад, водитель не проявил должной внимательности. Он не выдержал дистанцию перед едущей впереди машиной и на 11-м километре дороги «догнал» ВАЗ-2114.
Удар был такой силы, что две девочки и женщина, сидевшие на заднем сиденье, получили травмы. Детей отвезли в больницу и после обследования назначили амбулаторное лечение. 67-летнюю пассажирку пришлось госпитализировать.
В обстоятельствах аварии разбираются полицейские, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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