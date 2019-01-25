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В Самаре улицу Авроры продлят до Ново-Садовой
В Самаре решено продлить улицу Авроры до Ново-Садовой, соответствующую документацию по планировке территории одобрили в региональном правительстве. Подпись под документом поставил первый вице-губернатор - председатель облправительства Александр Нефедов. Улицу Авроры планируют продлить от Московского шоссе до Ново-Садовой в районе Постникова …
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25 января 2019, 05:01
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Две девочки и женщина пострадали в ДТП под Сызранью
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25 января 2019, 04:11
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Самарцам, которые сидели без отопления из-за аварии, сделают перерасчет
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25 января 2019, 02:41
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В Самаре завели дело из-за гибели пятилетней девочки
В областной столице расследуются обстоятельства смерти маленького ребенка. Как рассказали в региональном Следственном комитете, 6 января в самарскую больницу поступила пятилетняя девочка с диагнозом «острый ларингит». Через несколько часов маленькая пациентка впала в кому, а 23 января скончалась. Советский межрайонный …
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25 января 2019, 02:09
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Мэрия: в Самаре осталось подать отопление в 3 дома в Кировском районе
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25 января 2019, 10:52
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Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев
Владимир Богатырев назначен временно исполняющим обязанности ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Евгений Шахматов уходит с поста руководителя в связи с истечением срока полномочий. Ранее Богатырев работал в …
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25 января 2019, 08:11
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В Самаре замдиректора центра медицины катастроф попался на взятке
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24 января 2019, 10:29
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В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове
В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое …
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23 января 2019, 04:41
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Тольяттинец случайно убил жену в разгар пьяной ссоры
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23 января 2019, 01:49
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Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы
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22 января 2019, 09:33
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