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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома

Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с 
30 января 2019, 05:05
В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару

В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару

На YouTube-канале «Бодрый ленивец» уже четвертый день подряд транслируется видео о необычном путешественнике из Бузулука, который идет пешком в Самару. Парень надеется выиграть спор на 200 тысяч рублей. Молодой человек по имени Дмитрий затеял поход, который должен связать две 
30 января 2019, 05:01
Взяли покататься: в Новокуйбышевске пассажиры пытались задушить таксиста и угнали авто

Взяли покататься: в Новокуйбышевске пассажиры пытались задушить таксиста и угнали авто

В Самаре правоохранители расследовали криминальную историю: к полицейским обратился за помощью 54-летний водитель такси. Обеспокоенный мужчина рассказал, что у него угнали «Ладу Гранту» - собственность таксомоторной компании. Оказалось, что таксист получил заказ на поездку до Новокуйбышевска. Но, когда он приехал 
30 января 2019, 04:37
Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport

С четверга, 31 января, стартуют продажи автомобиля LADA Vesta Sport. В этот день он появится в салонах, сообщила пресс-служба «АвтоВАЗа». Новую модель позиционируют как машину для тех, кто стремится к постоянному «драйву» в жизни и на дороге. Она поставляется в 
30 января 2019, 03:05
Чиновника из Сызранского района подозревают в получении взятки

Чиновника из Сызранского района подозревают в получении взятки

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Сызранского района. Чиновника подозревают в получении взятки. По версии следствия, начальник отдела экологического контроля администрации Сызранского района Самарской области получил от некоего гражданина 25 тысяч рублей около торгового центра «Универмаг». Деньги 
30 января 2019, 08:54
«Ашану» разрешили не работать в ТРК «Московский»

«Ашану» разрешили не работать в ТРК «Московский»

10-ый арбитражный апелляционный суд Москвы разрешил гипермаркету «Ашан» не возобновлять полноценную работу в торговом центре «Московский» в Самаре. Вместе с тем французской компании предстоит выплатить владельцу ТРК долг за аренду в размере около 9,5 млн рублей, тогда как «Московский» требовал 
30 января 2019, 08:27
Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами

Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами

Самарская компания "Транспортная карта" пообещала исправить все проблемы с оплатой проезда банковскими картами. Сейчас оператор платежей обсуждает ситуацию с представителями банка-эквайера и перевозчиками, говорится в сообщении муниципального предприятия. Стороны пытаются обобщить опыт работы кондукторов 
при приеме пластика в самарском общественном транспорте. 
29 января 2019, 08:52
В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери

В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери

Перед судом в Жигулевске предстанет 26-летний парень, которого подозревают в нападении на родственников. По версии следствия, 10 августа мужчина поссорился со своими родственникам из-за торговли на рынке. Из карабина «Сайга-12 С» 12 калибра он выстрелил в бедра двух своих родственников, 
29 января 2019, 03:11
Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

В России пятый год подряд падают реальные доходы населения. По итогам 2018-го они снизились на 0,2 процента, говорится в отчете Росстата. В новейшей постсоветской истории страны еще не было такого долгого снижения, даже в так называемые лихие 90-е. Тогда было 
28 января 2019, 09:46
Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги

Любитель легкой наживы из Сызрани получил проблемы с законом. История произошла на днях в одном из городских супермаркетов. Женщина подошла к банкомату, чтобы снять деньги. Внезапно ей стало плохо и она ушла. Уже дома потерпевшая прочитала в телефоне СМС о 

28 января 2019, 03:31
Винтовки, пистолеты и револьверы: у двоих самарцев нашли целый арсенал оружия

Винтовки, пистолеты и револьверы: у двоих самарцев нашли целый арсенал оружия

У двух жителей Самарской области в субботу, 26 января, нашли и изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов. Во время спецоперации ФСБ России, МВД России и Росгвардии в поле зрения силовиков попали 
28 января 2019, 10:51
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