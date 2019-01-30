|
В блогах: Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома
Про еще одного необычного человека поведал другой YouTube-канал - "Делай добро и бросай его в воду". Сызранец по вечерам бесплатно возит горожан с остановок до дома. Своеобразный социальный эксперимент продолжается довольно долго. Мужчина, которого зовут Андрей, забирает пассажиров с …
|
30 января 2019, 05:05
|
В блогах: Житель Бузулука идет пешком в Самару
На YouTube-канале «Бодрый ленивец» уже четвертый день подряд транслируется видео о необычном путешественнике из Бузулука, который идет пешком в Самару. Парень надеется выиграть спор на 200 тысяч рублей. Молодой человек по имени Дмитрий затеял поход, который должен связать две …
|
30 января 2019, 05:01
|
Взяли покататься: в Новокуйбышевске пассажиры пытались задушить таксиста и угнали авто
В Самаре правоохранители расследовали криминальную историю: к полицейским обратился за помощью 54-летний водитель такси. Обеспокоенный мужчина рассказал, что у него угнали «Ладу Гранту» - собственность таксомоторной компании. Оказалось, что таксист получил заказ на поездку до Новокуйбышевска. Но, когда он приехал …
|
30 января 2019, 04:37
|
Датчики дождя и света, интерьер в черно-красной гамме: В России стартуют продажи LADA Vesta Sport
|
30 января 2019, 03:05
|
Чиновника из Сызранского района подозревают в получении взятки
В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении сотрудника администрации Сызранского района. Чиновника подозревают в получении взятки. По версии следствия, начальник отдела экологического контроля администрации Сызранского района Самарской области получил от некоего гражданина 25 тысяч рублей около торгового центра «Универмаг». Деньги …
|
30 января 2019, 08:54
|
«Ашану» разрешили не работать в ТРК «Московский»
|
30 января 2019, 08:27
|
Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами
Самарская компания "Транспортная карта" пообещала исправить все проблемы с оплатой проезда банковскими картами. Сейчас оператор платежей обсуждает ситуацию с представителями банка-эквайера и перевозчиками, говорится в сообщении муниципального предприятия. Стороны пытаются обобщить опыт работы кондукторов
|
29 января 2019, 08:52
|
В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери
|
29 января 2019, 03:11
|
Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд
|
28 января 2019, 09:46
|
Сызранский пенсионер украл из банкомата чужие деньги
|
28 января 2019, 03:31
|
Винтовки, пистолеты и револьверы: у двоих самарцев нашли целый арсенал оружия
|
28 января 2019, 10:51
Мы Вам перезвоним!