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В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской
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31 января 2019, 01:59
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В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей
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31 января 2019, 01:18
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В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»
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31 января 2019, 12:59
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Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины
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31 января 2019, 12:21
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Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть
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30 января 2019, 07:28
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В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей
В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.
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30 января 2019, 05:36
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«Ашану» разрешили не работать в ТРК «Московский»
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30 января 2019, 08:27
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Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами
Самарская компания "Транспортная карта" пообещала исправить все проблемы с оплатой проезда банковскими картами. Сейчас оператор платежей обсуждает ситуацию с представителями банка-эквайера и перевозчиками, говорится в сообщении муниципального предприятия. Стороны пытаются обобщить опыт работы кондукторов
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29 января 2019, 08:52
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В России активизировались телефонные мошенники
В России участились случаи телефонного мошенничества с последующей кражей денег с банковских карт, предупреждает Региональный общественный центр интернет-технологий. Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка или несуществующей «единой организации по защите от банковских преступлений». Под предлогом отмены незаконных операций они выманивают …
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16 января 2019, 03:17
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В Японии закрывается последняя пейджинговая компания
В Японии окончательно завершается эпоха пейджинговой связи. Последний оператор, токийская компания Tokyo Telemessage, заявил, что окончательно прекратит поддержку сервиса в сентябре 2019 года. Причина такого решения предельно проста – отсутствие спроса. Количество контрактов на обслуживание пейджеров сейчас составляет всего полторы …
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4 декабря 2018, 03:55
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Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу
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7 ноября 2018, 02:05
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Производителя молочной продукции оштрафовали за грязь и плесень
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1 ноября 2018, 11:37
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В России могут создать мобильную сеть для чиновников
К 2024 году в России может появиться специализированная сотовая сеть, предназначенная для силовиков и чиновников. О проекте создания спецсвязи для "общественно значимых объектов и спецпотребителей" в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ведомости».
Предполагается, …
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19 сентября 2018, 03:25
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Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции
Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.
Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, …
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15 августа 2018, 04:14
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Директор МП из Самары заплатит штраф в 50 тысяч
Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Инженерная служба» на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе. На действия городского чиновника пожаловались его коллеги из Департамента финансов и экономического развития мэрии Самары. Специалисты обратили внимание антимонопольщиков, что МП с …
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22 июля 2018, 11:00
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Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу
Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».
В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. …
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18 апреля 2018, 07:09
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