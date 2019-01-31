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«Бункер S» Эфир передачи от 29.01.2019  
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Цифры. Эфир передачи от 29.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

В Самаре полицейские ищут свидетелей стрельбы на Ленинской

Самарская полиция ищет свидетелей скандального инцидента со стрельбой на улице Ленинской. По предварительным данным, конфликт возник в девять часов утра в среду, 30 января, около дома № 199 по Ленинской. Проезжавшие на машине мужчины заметили стаю собак, которые угрожали женщине, 
31 января 2019, 01:59
В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей

В Самарской области арестовали отца, который задолжал дочкам 580 тысяч рублей

На 10 дней «задержится» за решеткой житель Самарской области, который задолжал своим детям крупную сумму. История началась с того, что судебные приставы из Приволжского района завели два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание дочерей с местного жителя. Нерадивый отец 
31 января 2019, 01:18
В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»

В Самаре автомобилист на Lexus сбил двух девушек на «зебре»

В среду, 30 января, в областной столице под колеса иномарки попали сразу два пешехода. Авария случилась в 15:30. 31-летний водитель Lexus ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Московской. По предварительной информации, напротив дома № 17 по улице Мичурина автомобилист 
31 января 2019, 12:59
Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Задушил и выбросил в сугроб: в Самарской области раскрыли убийство молодой женщины

Исчезновение и гибель жительницы Самарской области расследовали сотрудники полиции. В дежурную часть муниципального управления МВД России «Сызранское» обратились родственники 33-летней женщины. Они рассказали, что дама уже несколько дней не выходит с ними на связь. Но при разговоре с сожителем и 
31 января 2019, 12:21
Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз ТКО в Самарской области могут пересмотреть

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Самарской области может быть пересмотрен уже в сентябре. Причем, как в сторону увеличения, так и уменьшения. Регоператор должен предоставить целый набор сведений - объем вывезенного, затраты на перевозки и прочее. На основании этой 
30 января 2019, 07:28
В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора МП подозревают в получении взяток на 1,2 млн рублей

В Самарской области директора муниципального учреждения задержали по подозрению в получении взяток в особо крупном размере. Оказалось, что в поле зрения правоохранителей попал руководитель одного из муниципальных учреждений Отрадного, 50-летний житель села Кинель-Черкассы.

- По предварительным данным, он получил незаконные 
30 января 2019, 05:36
«Ашану» разрешили не работать в ТРК «Московский»

«Ашану» разрешили не работать в ТРК «Московский»

10-ый арбитражный апелляционный суд Москвы разрешил гипермаркету «Ашан» не возобновлять полноценную работу в торговом центре «Московский» в Самаре. Вместе с тем французской компании предстоит выплатить владельцу ТРК долг за аренду в размере около 9,5 млн рублей, тогда как «Московский» требовал 
30 января 2019, 08:27
Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами

Скандальный эквайринг: в Самаре обещают исправить все недочеты с оплатой проезда картами

Самарская компания "Транспортная карта" пообещала исправить все проблемы с оплатой проезда банковскими картами. Сейчас оператор платежей обсуждает ситуацию с представителями банка-эквайера и перевозчиками, говорится в сообщении муниципального предприятия. Стороны пытаются обобщить опыт работы кондукторов 
при приеме пластика в самарском общественном транспорте. 
29 января 2019, 08:52
В России активизировались телефонные мошенники

В России активизировались телефонные мошенники

В России участились случаи телефонного мошенничества с последующей кражей денег с банковских карт, предупреждает Региональный общественный центр интернет-технологий. Злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка или несуществующей «единой организации по защите от банковских преступлений». Под предлогом отмены незаконных операций они выманивают 

16 января 2019, 03:17
В Японии закрывается последняя пейджинговая компания

В Японии закрывается последняя пейджинговая компания

В Японии окончательно завершается эпоха пейджинговой связи. Последний оператор, токийская компания  Tokyo Telemessage, заявил, что окончательно прекратит поддержку сервиса в сентябре 2019 года. Причина такого решения предельно проста – отсутствие спроса. Количество контрактов на обслуживание пейджеров сейчас составляет всего полторы 
4 декабря 2018, 03:55
Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу

Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу

Разбирательство с алиментщиком из Самарской области обернулось для приставов в самые настоящие игры в прятки. Мужчина задолжал на содержание своего ребенка 56 тысяч рублей. Так как решать проблему в добровольном порядке он не спешил, ему назначили 100 часов обязательных работ. 

7 ноября 2018, 02:05
Производителя молочной продукции оштрафовали за грязь и плесень

Производителя молочной продукции оштрафовали за грязь и плесень

Молоко из будущего. В Самарской области оштрафовали на 100 тысяч рублей производителя молочной продукции за грязь, плесень и фальсификацию сроков изготовления товара. Компания "Красноярское молоко" проставляла на упаковках дату изготовления на день и даже на неделю вперед, говорится в сообщении 

1 ноября 2018, 11:37
В России могут создать мобильную сеть для чиновников

В России могут создать мобильную сеть для чиновников

К 2024 году в России может появиться специализированная сотовая сеть, предназначенная для силовиков и чиновников. О проекте создания спецсвязи для  "общественно значимых объектов и спецпотребителей" в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ведомости».  

Предполагается, 
19 сентября 2018, 03:25
Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Депутата из Самары оштрафовали за неповиновение полиции

Ленинский районный суд областной столицы оштрафовал депутата Аркадия Лазарева, активиста Общероссийского народного фронта за неповиновение сотруднику полиции.

Напомним, что конфликт между господином Лазаревым и стражем порядка случился на площади Куйбышева после матча Россия-Хорватия во время ЧМ-2018. По словам мужчины, 
15 августа 2018, 04:14
Директор МП из Самары заплатит штраф в 50 тысяч

Директор МП из Самары заплатит штраф в 50 тысяч

Самарское УФАС оштрафовало директора муниципального предприятия «Инженерная служба» на 50 тысяч рублей за нарушение закона о контрактной системе. На действия городского чиновника пожаловались его коллеги из Департамента финансов и экономического развития мэрии Самары. Специалисты обратили внимание антимонопольщиков, что МП с 
22 июля 2018, 11:00
Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».

В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. 
18 апреля 2018, 07:09
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