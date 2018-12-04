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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула

Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула

Японская принцесса решила отказаться от высокого титула, чтобы выйти замуж по любви. Двоюродная сестра императора Страны восходящего солнца Акихито принцесса Аяко сочеталась браком с простолюдином. Ее избранником стал служащий крупной транспортной компании. Так как мужчина не считается ей равным по 
29 октября 2018, 02:17
В Японии откроется первое кафе с роботами-официантами

В Японии откроется первое кафе с роботами-официантами

В ноябре в Токио появится кафе, в котором посетителей будут обслуживать роботы-официанты. Заведение откроется в районе Акасаки японской столицы.

Электронные официанты будут работать на дистанционном управлении. В качестве операторов планируется привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья. Роботы будут передавать 
25 сентября 2018, 01:54
В России могут создать мобильную сеть для чиновников

В России могут создать мобильную сеть для чиновников

К 2024 году в России может появиться специализированная сотовая сеть, предназначенная для силовиков и чиновников. О проекте создания спецсвязи для  "общественно значимых объектов и спецпотребителей" в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ведомости».  

Предполагается, 
19 сентября 2018, 03:25
Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама

Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся 
24 июля 2018, 10:14
Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу

Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».

В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. 
18 апреля 2018, 07:09
Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Капризы погоды продолжают удивлять. На днях сюрприз ожидал жителей побережья Японского моря. В апреле в префектуре Фуки выпал снег. Такого там не бывало последние 17 лет. Температура воздуха составляла всего 5 градусов Цельсия, что в тех местах характерно для февраля, 
8 апреля 2018, 09:49
Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти

Вечером 21 марта жители Автозаводского района в Тольятти начали сообщать о перебоях со связью. Многие не могли выйти в интернет и звонить по стационарному телефону.

Причиной перебоев стали неполадки на одном из коллекторов. Авария произошла около 18:00 около дома №9 по 

22 марта 2018, 11:02
В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей

В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей

Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со 
29 января 2018, 09:37
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