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Японская принцесса вышла замуж за простолюдина и лишилась титула
Японская принцесса решила отказаться от высокого титула, чтобы выйти замуж по любви. Двоюродная сестра императора Страны восходящего солнца Акихито принцесса Аяко сочеталась браком с простолюдином. Ее избранником стал служащий крупной транспортной компании. Так как мужчина не считается ей равным по …
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29 октября 2018, 02:17
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В Японии откроется первое кафе с роботами-официантами
В ноябре в Токио появится кафе, в котором посетителей будут обслуживать роботы-официанты. Заведение откроется в районе Акасаки японской столицы.
Электронные официанты будут работать на дистанционном управлении. В качестве операторов планируется привлекать людей с ограниченными возможностями здоровья. Роботы будут передавать …
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25 сентября 2018, 01:54
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В России могут создать мобильную сеть для чиновников
К 2024 году в России может появиться специализированная сотовая сеть, предназначенная для силовиков и чиновников. О проекте создания спецсвязи для "общественно значимых объектов и спецпотребителей" в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ведомости».
Предполагается, …
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19 сентября 2018, 03:25
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Страшная жара убила шестерых жителей Японии
Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама
Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся …
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24 июля 2018, 10:14
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Оператора связи наказали за навязчивый звонок самарцу
Наказали за навязчивость. УФАС по Самарской области по факту нарушения требований рекламного законодательства наложило штраф на «Ростелеком».
В ФАС пожаловался местный житель, которому на его абонентский номер поступил звонок от оператора связи с предложением подключиться к сети Интернет. …
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18 апреля 2018, 07:09
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Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря
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8 апреля 2018, 09:49
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Авария в коллекторе оставила без телефона и интернета жителей Автозаводского района Тольятти
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22 марта 2018, 11:02
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В России появятся отечественные смартфоны стоимостью менее 10 тысяч рублей
Российская компания Pixelphone готовит к выходу на отечественный рынок смартфоны под собственным брендом. Первый из них будет называться Pixelphone M1. Он получит вытянутый IPS-дисплей с соотношением сторон 18:9. Также аппарат оборудуют сканером отпечатка пальцев, двойной основной и фронтальной камерами со …
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29 января 2018, 09:37