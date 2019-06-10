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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Проект «Бесконечная флэшка» закрыт

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6 июня 2019, 05:44
В Японии хотят отменить обязательное ношение обуви на высоких каблуках

В Японии хотят отменить обязательное ношение обуви на высоких каблуках

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4 июня 2019, 04:15
В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц

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В Японии установили самые длинные в мире качели

В Японии установили самые длинные в мире качели

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13 мая 2019, 10:43
В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб

В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб

Японская компания Sumitomo Forestry Co.  замахнулась на амбициозный проект. Она заявила о желании построить первый в мире деревянный небоскреб. Здание будет разделено на 70 этажей, а его высота составит около 350 метров. Его намерены сдать в эксплуатацию к 2041 году. 
22 апреля 2019, 02:11
700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»

В Самарской области направят 700 млн рублей на развитие «Бережливых поликлиник», сообщает региональное правительство. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. Деньги выделят на ремонт, оборудование и на внедрение «бережливого производства». В 2019 году на новые технологии перейдут 
26 февраля 2019, 07:51
Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов

В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев. 
 
- Теперь инженерный состав цеха эксплуатации канализации обеспечен 
26 февраля 2019, 05:59
Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение

Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
В процессе масштабных экспериментов добровольцы из разных регионов мира дистанционно проходили анкетирование. Они рассказывали о своих гастрономических привычках, любимых блюдах 

12 декабря 2017, 11:26
Ученые создали имплант, управляющий настроением человека

Ученые создали имплант, управляющий настроением человека

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29 ноября 2017, 11:06
Ученые раскрыли, как уведомления в смартфонах влияют на настроение

Ученые раскрыли, как уведомления в смартфонах влияют на настроение

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На протяжении пяти недель 50 участникам исследований посредством особого приложения было послано порядка 500 000 уведомлений. Как 

3 октября 2017, 03:23
Японцы создали гаджет, позволяющий попробовать музыку на вкус

Японцы создали гаджет, позволяющий попробовать музыку на вкус

Японская корпорация Nomura заявила о разработке специальных устройств, делающих сок из любимой музыки. По утверждению авторов изобретения, в буквальном смысле слова можно будет попробовать любимую или просто запоминающуюся мелодию на вкус.
Как поясняют инженеры, созданный ими алгоритм дает возможность распознавать 

3 июля 2017, 09:23
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