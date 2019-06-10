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В регионе создадут зону тестирования интеллектуальной транспортной системы
В скором времени в нашем регионе появится зона тестирования интеллектуальной транспортной системы. Ее планируется организовать на участке скоростной автомагистрали Самара – Тольятти и на территории Самарско-Тольяттинской агломерации. Соглашение о создании зоны ИТС подписали в рамках Петербургского международного экономического форума исполняющий …
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6 июня 2019, 10:29
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Проект «Бесконечная флэшка» закрыт
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6 июня 2019, 05:44
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В Японии хотят отменить обязательное ношение обуви на высоких каблуках
Японская актриса Юми Исикава передала в министерство труда страны петицию с требованием отменить обязанность для женщин носить обувь с высокими каблуками. Документ собрал порядка 19 тысяч подписей, сообщает РИА «Новости».
Дело в том, что во многих японских компаниях …
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4 июня 2019, 04:15
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В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц
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28 мая 2019, 02:55
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В Японии установили самые длинные в мире качели
В Японии установили самые длинные в мире многоместные качели. Аттракцион построили в парке "Хибикинада" города Китакюсю. Общая длина конструкции, выполненной в форме круга, составляет 163 метра. Пользоваться качелями могут одновременно 100 человек. Официальный рекорд уже подтвердили представители книги Гиннеса.
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13 мая 2019, 10:43
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В Японии построят первый в мире деревянный небоскреб
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22 апреля 2019, 02:11
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700 млн рублей потратят в Самарской области на «Бережливые поликлиники»
В Самарской области направят 700 млн рублей на развитие «Бережливых поликлиник», сообщает региональное правительство. Суть проекта в создании пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи. Деньги выделят на ремонт, оборудование и на внедрение «бережливого производства». В 2019 году на новые технологии перейдут …
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26 февраля 2019, 07:51
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Самарскую канализацию будут ремонтировать с помощью планшетов
В областной столице завершилась разработка электронной системы водоотведения. Сейчас в Самаре 1260 километров канализационных труб, по которым стоки перекачиваются на очистные сооружения. Устранение засоров, промывка труб, ремонт ведутся через 47 тысяч канализационных колодцев.
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26 февраля 2019, 05:59
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Ученые рассказали, как разная еда влияет на настроение
Разные блюда совершенно различным образом оказывают влияние на настроение представителей разных возрастных групп. Такое умозаключение сделали ученые из Бингемтонского университета.
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12 декабря 2017, 11:26
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Ученые создали имплант, управляющий настроением человека
Новейший нейроимплант может корректировать настроение людей, избавлять от депрессии либо появившихся после различных травм симптомов без применения иных методов. Как рассказывают зарубежные агентства, создание мозговых имплантов велось учеными по инициативе американского оборонного ведомства.
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29 ноября 2017, 11:06
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Ученые раскрыли, как уведомления в смартфонах влияют на настроение
Свыше 30 процентов уведомлений, которые человек получает через смартфоны, негативно влияют на его настроение. О посвященном этой проблеме исследовании рассказывает издание IEEE Access.
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3 октября 2017, 03:23
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Японцы создали гаджет, позволяющий попробовать музыку на вкус
Японская корпорация Nomura заявила о разработке специальных устройств, делающих сок из любимой музыки. По утверждению авторов изобретения, в буквальном смысле слова можно будет попробовать любимую или просто запоминающуюся мелодию на вкус.
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3 июля 2017, 09:23
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