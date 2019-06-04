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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку

Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров 
4 июня 2019, 04:54
В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами

Во вторник днем, 4 июня, в столице 63-го региона произошел необычный инцидент. В районе 17-го километра Московского шоссе автомобилисты обратили внимание на пернатое семейство - утку с утятами, которые пересекали трассу со стороны Алма-Атинской. Среди бела дня птицы неторопливо перешли 
4 июня 2019, 04:14
В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей

В этом году в Тольятти откроют 5 пляжей. Для сравнения: в прошлом сезоне официально купаться можно было лишь на одном — Итальянском. Планируется, что открытие мест отдыха состоится 10 или 15 июня, сейчас их готовят к приему посетителей. По словам 
4 июня 2019, 03:12
Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса

Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса

Жители микрорайона «Новая Самара», который расположен на 23-м километре Московского шоссе, обратились в Общественную палату - люди жалуются на вырубку леса в районе поселка Мехзавод. 

- Рядом с нами уничтожается природа, неужели вы не видите это? Мы останемся без леса! 
4 июня 2019, 02:31
В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде

В понедельник, 3 июня, в Ставропольском районе региона вечером произошла авария с пострадавшими. В 18:45 45-летняя женщина ехала на иномарке Chevrolet по переулку Лазурный в селе Подстепки. Она сбила 9-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде. К счастью, ребенок остался в 
4 июня 2019, 01:54
В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы

Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую 
4 июня 2019, 01:39
В Самаре кусок штукатурки с потолка упал на пациента: стартовала доследственная проверка

В Самаре кусок штукатурки с потолка упал на пациента: стартовала доследственная проверка

В столице 63-го региона началась доследственная проверка из-за падения на пациента части потолка в больнице имени Н.А. Семашко. Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в одной из палат обрушились пластиковые панели и штукатурка с потолка. Пациент 
4 июня 2019, 09:09
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение

В ночь на понедельник, 3 июня, в Кинельском районе области произошла дорожная авария. В 23:55 57-летняя женщина ехала на автомобиле Haima 7 со стороны Бугуруслана в направлении Самары. В какой-то момент автомобилистка сбила кабана, который перебегал дорогу слева направо. После 
3 июня 2019, 11:26
Жуткое начало лета: Еще трое погибло под Самарой, «Приора» врезалась в грузовик

Жуткое начало лета: Еще трое погибло под Самарой, «Приора» врезалась в грузовик

Вчера, 1 июня, около 15:00 на автодороге Самара — Большая Черниговка произошло ДТП, в котором погибли 3 человека, информирует ГУ МВД РФ по Самарской области.
 
По данным полицейских, «Лада Приора» ехала со стороны Казахстана в направлении Самары. 36-летний водитель 
2 июня 2019, 04:28
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

Стали известны детали жуткой ночной аварии в Сызранском районе. Напомним, 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-217030. Как сообщили в областном ГУ МВД, перед началом движения с правой обочины автомобилист совершал разворот на 937 километре трассы М-5 «Урал», но он 
30 мая 2019, 01:02
Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался

Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался

В ночь на четверг, 30 мая, в Сызранском районе произошла жуткая авария. На 935 километре трассы М-5 в районе села Переволоки столкнулись грузовик и автомобиль «Лада Приора». Как сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области, водитель легковушки не удостоверился в безопасности 
30 мая 2019, 10:25
В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей

В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. 
30 мая 2019, 09:36
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»

В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, 
22 мая 2019, 05:05
В Самарской области ищут водителя, сбившего пешехода в Богатовском районе

В Самарской области ищут водителя, сбившего пешехода в Богатовском районе

В Самарской области полицейские ищут автомобилиста, который сбил женщину в Богатовском районе. В воскресенье, 19 мая, около десяти часов вечера возле поселка Центральный неизвестный водитель ехал по трассе «Кинель — Богатое - Борское» со стороны села Богатое в направлении областной 
20 мая 2019, 05:31
Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре

Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре

В Самаре с этой недели стартовал ремонт улицы Солнечной: на участке от Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда протяженностью 1,4 километра обновят дорожное покрытие на площади 20 тысяч квадратных метров. Последний раз дорогу ремонтировали в 2013 году. В ходе последней проверки 

25 апреля 2018, 02:47
В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото

В среду, 22 марта, в соцсети появилось фото потопа на улице Солнечной в Самаре. По словам очевидца, коммунальный инцидент произошел в районе 5-й просеки.

По сообщению компании «Самарские коммунальные системы», без холодного водоснабжения с 8 часов утра остались несколько 
22 марта 2017, 09:21
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