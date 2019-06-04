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В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
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4 июня 2019, 05:13
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В Самарской области в молочной продукции нашли кишечную палочку
Специалисты самарского Роспотребнадзора проверили молочную продукцию в регионе. В итоге с продажи было снято 19 тонн молока. За первый квартал этого года эксперты исследовали 69 тысяч проб молока и молочной продукции. Как пояснили в ведомстве, 4 % изученных экземпляров …
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4 июня 2019, 04:54
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В Самаре автомобилисты остановились на Московском шоссе, пропуская утку с утятами
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4 июня 2019, 04:14
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В новом сезоне в Тольятти откроют 5 пляжей
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4 июня 2019, 03:12
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Жители «Новой Самары» просят прекратить вырубку леса
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4 июня 2019, 02:31
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В Самарской области автоледи сбила 9-летнюю девочку на велосипеде
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4 июня 2019, 01:54
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В Самаре легковушка сбила на тротуаре женщину с трехлетним ребенком: есть жертвы
Во вторник, 4 июня, в столице 63-го региона произошла смертельная авария. Как рассказали очевидцы в паблике «ДТП 163 Самара», на пересечении улиц Солнечной и Губанова столкнулись два автомобиля. После удара один из них вылетел на тротуар, где сбил молодую …
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4 июня 2019, 01:39
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В Самаре кусок штукатурки с потолка упал на пациента: стартовала доследственная проверка
В столице 63-го региона началась доследственная проверка из-за падения на пациента части потолка в больнице имени Н.А. Семашко. Напомним, в ночь с 31 мая на 1 июня в одной из палат обрушились пластиковые панели и штукатурка с потолка. Пациент …
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4 июня 2019, 09:09
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В Самарской области автоледи сбила кабана и врезалась в ограждение
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3 июня 2019, 11:26
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Жуткое начало лета: Еще трое погибло под Самарой, «Приора» врезалась в грузовик
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2 июня 2019, 04:28
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью
Стали известны детали жуткой ночной аварии в Сызранском районе. Напомним, 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-217030. Как сообщили в областном ГУ МВД, перед началом движения с правой обочины автомобилист совершал разворот на 937 километре трассы М-5 «Урал», но он …
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30 мая 2019, 01:02
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Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался
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30 мая 2019, 10:25
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В Самарской области задержали бутлегера с «паленым» алкоголем на 37,5 млн рублей
В поселке Волжский Красноярского района обнаружили большой склад нелегального алкоголя. Хранилище располагалось на территории складского комплекса, принадлежащего Волжскому заводу бетоносмесительных машин, пишет «Самарское обозрение». По версии следователей, 62-летний бизнесмен в составе группы неустановленных лиц производил и хранил немаркированную продукцию. …
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30 мая 2019, 09:36
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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На трассе под Самарой фура сбила насмерть пешехода на «зебре»
В среду, 22 мая, произошла смертельная авария на трассе около поселка Новосемейкино в Красноярском районе области. Как рассказал очевидец в группе «ДТП Самара», около Новосемейкино водитель фуры сбил насмерть мужчину на пешеходном переходе. На месте работают сотрудники ГИБДД. Автомобилисты, …
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22 мая 2019, 05:05
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В Самарской области ищут водителя, сбившего пешехода в Богатовском районе
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20 мая 2019, 05:31
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Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре
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25 апреля 2018, 02:47
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В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото
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22 марта 2017, 09:21
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