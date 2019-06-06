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Житель Самарской области заплатит почти 700 тысяч за 4 сосны
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6 июня 2019, 03:22
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста
В Самарском районе столицы 63-го региона будет организована контактная сеть троллейбусов. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии Самары. Напомним, о том, что по Фрунзенскому мосту могут пустить электротранспорт, заговорили еще в августе прошлого года. Местные жители обратились с просьбами …
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6 июня 2019, 02:29
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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП
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6 июня 2019, 02:04
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В Сызрани «десятка» протаранила машину ГИБДД
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6 июня 2019, 11:08
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В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной
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6 июня 2019, 10:02
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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной
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5 июня 2019, 04:20
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Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды
Полицейского охранника из школы в городе Паркленд штата Флорида арестовали по обвинению в бездействии во время стрельбы. По словам местных правоохранителей, ему вменяется совершение сразу 11 преступлений.
"Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон …
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5 июня 2019, 02:41
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