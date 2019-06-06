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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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В Самаре сделают троллейбусную ветку для Фрунзенского моста

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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

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В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

В больнице скончался байкер, который попал в ДТП на Товарной

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В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре озвучили предварительную версию смертельного ДТП на Солнечной

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Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды

Бывшего полицейского арестовали после стрельбы в школе Флориды

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5 июня 2019, 02:41
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