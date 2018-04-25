В Самаре с этой недели стартовал ремонт улицы Солнечной: на участке от Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда протяженностью 1,4 километра обновят дорожное покрытие на площади 20 тысяч квадратных метров. Последний раз дорогу ремонтировали в 2013 году. В ходе последней проверки на проезжей части выявили значительное количество дефектов. Новый ремонт проводят по заказу самарского департамента городского хозяйства и экологии по программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги», сообщили в мэрии Самары. Чтобы не мешать движению транспорта, основные работы проводятся ночью.
«Проезжую часть отремонтируют большими «картами» протяженностью свыше 100 погонных метров», - заявил главный специалист технического надзора МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Кирилл Рябов.
|
«Поплыла» насыпь под обводной дорогой в Сызрани
Автомобилисты бьют тревогу из-за состояния обводной дороги в Сызрани, которая соединяет трассу М-5 «Урал» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». Из-за паводковых вод там «поплыла» насыпь. Грунт обвалился уже на нескольких участках, длина самого большого из которых составляет 15 метров. Повреждение уже затронуло …
|
25 апреля 2018, 08:47
|
В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского
Жители Самары остались недовольны недавно открытой улицей Луначарского. Свои претензии они направили через «Твиттер» в мобильную приемную губернатора, мэру города, в департамент градостроительства, минтранс... всего 8 адресатов. "Это настоящий лабиринт, как для водителей, так и для пешеходов! Людям приходится …
|
24 апреля 2018, 05:25
|
Убрать колеи на Московском шоссе в Самаре должны к 15 мая
|
24 апреля 2018, 12:33
|
Дом культуры «Волга» будет капитально отремонтирован в Октябрьске
|
24 апреля 2018, 09:24
|
Появилась схема перекрытия дорог у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена»
В Самаре у стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» ограничат движение транспорта. Мэрия Самары опубликовала схему перекрытия дорог. Для проезда в дни матчей будут закрыты две улицы: Арена-2018 и Дальняя. Но жителям, зарегистрированным в зоне аккредитации, а также юрлицам и индивидуальным предпринимателям, …
|
23 апреля 2018, 03:33
|
Ремонт улицы Ново-Вокзальной начался в Самаре
|
16 апреля 2018, 07:10
|
Дорожники начали гарантийный ремонт тротуаров и дорог Самары
|
12 апреля 2018, 09:58
|
Стало известно, кто отремонтирует дороги Тольятти за 691 млн рублей
Дороги в Тольятти за 691 миллион рублей отремонтирует фирма «Автодоринжиниринг», говорится в сообщении на портале госзакупок. На тендер была подана всего одна заявка - от компании, которая считается аффилированной семье известных сызранских бизнесменов Серперов. Почти 90 процентов из указанной суммы …
|
4 апреля 2018, 05:02
|
В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото
|
22 марта 2017, 09:21