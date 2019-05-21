На «диком» перекрестке Кирова и Победы появились светофоры по ссылке ).



Напомним, на установку 11 светофоров был … В Самаре установили светофоры на одном из самых оживленных и сложных перекрестков города – так называемом диком перекрестке Кирова и Победы (почему его так прозвали, читайте в материале ТРК «ТЕРРА»).Напомним, на установку 11 светофоров был