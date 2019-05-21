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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
Бензин в России может подорожать на 10 %

Бензин в России может подорожать на 10 %

Цены на бензин на независимых сетях АЗС в ближайший месяц могут резко пойти вверх — с таким заявлением выступил «Независимый топливный союз» России. В организации предупреждают о росте как минимум на 10 %. Причина в удорожании топлива на биржах, в 
23 мая 2019, 07:40
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
Движение по Утевской откроется до конца мая

Движение по Утевской откроется до конца мая

В столице 63-го региона завершены работы по перекладке первого участка канализационного коллектора на улице Утевской. На пересечении ее с улицей Войкова специалисты переложили 85 метров трубы диаметром 700 мм на глубине 7 метров. Движение стоков прерывать было нельзя, поэтому пришлось 
23 мая 2019, 01:36
Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга. 
Хрустальная чаша с серебряными ручками общим весом 17 килограммов. Изготовлена в 2010 
22 мая 2019, 09:01
Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

В конце мая в Самаре начнется капитальный ремонт проспекта Кирова. Работы проведут на участке длиной в 1 км - от мостового перехода до улицы Ветлянской. Дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары, разделители, пешеходные переходы и установят освещение. Стоимость работ 

21 мая 2019, 08:28
Самарские пляжи готовят к новому сезону

Самарские пляжи готовят к новому сезону

В этом году в столице 63-го региона будут работать 8 пляжей протяженностью более 4 километров и площадью 178,02 тысяч квадратных метров, на них организуют 14 спасательных постов. Они будут функционировать с 15 июня — ежегодно купальный сезон считается открытым с 
21 мая 2019, 09:46
Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят 
20 мая 2019, 08:04
Здание Шестого кассационного суда в Самаре готово на 78 %

Здание Шестого кассационного суда в Самаре готово на 78 %

В понедельник, 20 мая, в здании 6-го Кассационного суда началось совещание по вопросам хода его строительства. На нем присутствуют представители городской и областной власти. В ходе мероприятия участники должны обсудить сроки, строительно-монтажные работы и многое другое. 

- Готовность объекта составляет 
20 мая 2019, 10:30
В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

В Самаре 18 и 22 мая перекроют дублер Московского шоссе

Стало известно, что 18 и 22 мая в Самаре из-за футбольных матчей перекроют дублер Московского шоссе на отрезке от Волжского шоссе до улицы Дальней. Об этом говорится в соответствующем приказе регионального Минтранса. В субботу, на «Самара Арене» пройдет матч 
17 мая 2019, 04:15
Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным

Проезд по магистрали Центральной и мосту через Климовку будет платным

Самарская область вошла в ТОП-6 регионов - лидеров по уровню развития государственно-частного партнерства. На вершине рейтинга субъектов 63-й регион оказался вместе с Москвой, Московской областью, Санкт-Петербургом, Башкортостаном и Ханты-Мансийским округом. В 2019 году особое внимание уделят инфраструктурным проектам. В частности, 
17 мая 2019, 11:59
В Тольятти ограничат движение транспорта из-за строительства развязки

В Тольятти ограничат движение транспорта из-за строительства развязки

С 1 июня в Автограде будет временно прекращено движение транспорта на участке автодороги по улице Нижегородской и до федеральной трассы М-5 «Урал». Как пояснили в мэрии Тольятти, это связано со строительством транспортной развязки на 974 километре трассы М-5 «Урал». Транспорт 
17 мая 2019, 09:11
Улицу Луначарского достроит новая компания

Улицу Луначарского достроит новая компания

Улицу Луначарского в Самаре, которую не могут ввести в эксплуатацию уже несколько лет, будет достраивать новая компания. О таком варианте развития событий заявили в департаменте градостроительства мэрии города. В настоящее время ведомство судится с проектировщиком. По итогам суда либо будет 
15 мая 2019, 08:00
Самарцам запретили купаться в гигантской луже на улице Победы

Самарцам запретили купаться в гигантской луже на улице Победы

В Самаре на улице Победы появился новый знак «купание запрещено». Инициативные жители поставили его аккурат на середине огромной лужи между сквером Калинина и улицей Ново-Вокзальной. Так они пытаются обратить внимание властей на отсутствие или засор ливневок, постоянное возникновение «водоемов» и 
9 апреля 2019, 05:11
На «диком» перекрестке Кирова и Победы появились светофоры

На «диком» перекрестке Кирова и Победы появились светофоры

В Самаре установили светофоры на одном из самых оживленных и сложных перекрестков города – так называемом диком перекрестке Кирова и Победы (почему его так прозвали, читайте в материале ТРК «ТЕРРА» по ссылке).

Напомним, на установку 11 светофоров был 
26 октября 2017, 09:35
В Самаре молодой водитель пострадал в массовом ДТП на улице Победы

В Самаре молодой водитель пострадал в массовом ДТП на улице Победы

В ночь на 4 октября в Промышленном районе Самары произошло ДТП с тремя автомобилями. Пострадал молодой водитель, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. В полиции предоставили фотографии.

По данным полицейских, ДТП произошло 1 час 20 минут. На 
5 октября 2016, 04:04
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