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Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы
На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга.
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22 мая 2019, 09:01
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Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова
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21 мая 2019, 08:28
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«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы
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21 мая 2019, 02:47
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В стране могут установить минимальную цену на пиво
Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво, заявили в Минфине России. Ведомство уже с февраля прорабатывает этот вопрос. На сегодня участники рынка до сих пор спорят о целесообразности меры: небольшие игроки выступают за «минималку», крупные - категорически против. Министерству …
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21 мая 2019, 12:55
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Самарские пляжи готовят к новому сезону
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21 мая 2019, 09:46
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Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
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14 мая 2019, 08:25
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Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%
Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в …
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13 мая 2019, 09:59
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В Самаре "ЖКС" пригрозили отзывом лицензии
Крупнейшей управляющей компании Самары - ООО "Жилищно-коммунальная система", обслуживающей более 1200 многоквартирных домов в Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах пригрозили отзывом лицензии. Лицензионная комиссия областной Госжилинспекции уличила коммунальщиков в нарушении требований Жилищного кодекса России. Как выяснилось, в Самарской области название …
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6 мая 2019, 08:38
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Сколько стоит умереть: репортаж из "Спецкомбината ритуальных услуг"
В России могут появиться частные кладбища. Федеральное министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства готовит разрешающий их работу законопроект, правда, пока только в рамках государственно-частного партнерства. Проще говоря, коммерсантам хотят разрешить вести этот бизнес на госземлях. При этом допускаться на рынок будут …
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19 апреля 2019, 05:25
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Когда в России ожидать очередного скачка цен на автомобильное топливо?
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22 марта 2019, 11:15
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Как сильно к концу марта может ускориться потребительская инфляция?
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18 марта 2019, 09:01
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Инфляция в России находится на пике
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18 марта 2019, 11:27
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Самарской области опрокинулся бензовоз и разлился бензин
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21 февраля 2019, 09:43
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В России избыток мощностей по производству бензина
В России избыток мощностей по производству бензина. Это приведет к обострению конкуренции на внутреннем рынке, тогда как возможности нарастить экспорт будут ограничены, к такому выводу пришли аналитики из компании «Аргус Консалтинг». После запуска новых установок на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане …
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14 февраля 2019, 11:10
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В России рекордно подорожала курица
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8 февраля 2019, 11:13
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Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин
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11 января 2019, 08:53
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