Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин … Купить бензин по предновогодним ценам в Самаре еще можно. Правда, далеко не везде. На большинстве заправок топливо подорожало примерно на рубль за 1 литр. Данный факт привлек внимание антимонопольщиков. Впрочем, проведенная в нашем регионе проверка показала, что рост цен на