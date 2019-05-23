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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

Что о самарских «Крыльях» думают спортивные комментаторы

На стадионе "Самара-Арена" начался финальный матч Олимп Кубка России по футболу сезона 2018-2019. За второй по значимости трофей после чемпионского титула сражаются московский "Локомотив" и "Урал " из Екатеринбурга. 
Хрустальная чаша с серебряными ручками общим весом 17 килограммов. Изготовлена в 2010 
22 мая 2019, 09:01
Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

В конце мая в Самаре начнется капитальный ремонт проспекта Кирова. Работы проведут на участке длиной в 1 км - от мостового перехода до улицы Ветлянской. Дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары, разделители, пешеходные переходы и установят освещение. Стоимость работ 

21 мая 2019, 08:28
«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

«Нужно потерпеть»: в Самаре стартовал ремонт на улице Победы

Во вторник, 21 мая, в столице 63-го региона стартовал ремонт улицы Победы на участке от Елизарова до проспекта Кирова. Рабочие обновят проезжую часть, газоны и тротуары.

«В состав работ входит проезжая часть, газоны тротуары. Приносим извинения за причиненные неудобства. Нужно 
21 мая 2019, 02:47
В стране могут установить минимальную цену на пиво

В стране могут установить минимальную цену на пиво

Росалкоголь предложил установить минимальные розничные цены на пиво, заявили в Минфине России. Ведомство уже с февраля прорабатывает этот вопрос. На сегодня участники рынка до сих пор спорят о целесообразности меры: небольшие игроки выступают за «минималку», крупные - категорически против. Министерству 

21 мая 2019, 12:55
Самарские пляжи готовят к новому сезону

Самарские пляжи готовят к новому сезону

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21 мая 2019, 09:46
Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Россия объявила в международный розыск двух фигурантов дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

15 мая Самарский районный суд должен избрать меру пресечения подозреваемым.
14 мая 2019, 08:25
Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Цены на зарубежные туры для россиян выросли в среднем на 15-20%

Летний отдых подорожал. Цены на зарубежные туры вслед за удорожанием авиатоплива выросли, в среднем, на 15-20 %. Из-за этого в федеральной Ассоциации туроператоров значительного роста турпотока не ждут. Предполагают, что россияне будут отдавать предпочтение местным курортам. Рост летнего турпотока в 
13 мая 2019, 09:59
В Самаре

В Самаре "ЖКС" пригрозили отзывом лицензии

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Сколько стоит умереть: репортаж из

Сколько стоит умереть: репортаж из "Спецкомбината ритуальных услуг"

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Когда в России ожидать очередного скачка цен на автомобильное топливо?

Когда в России ожидать очередного скачка цен на автомобильное топливо?

Стоимость бензина не повысится до лета. Российское правительство продлило соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на три ближайших месяца. Напомним, действие документа заканчивалось 31 марта, а подписан он был осенью прошлого года. Теперь главная интрига в том, что будет 
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Как сильно к концу марта может ускориться потребительская инфляция?

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Инфляция в России находится на пике

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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

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В России избыток мощностей по производству бензина

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В России рекордно подорожала курица

В России рекордно подорожала курица

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Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин

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11 января 2019, 08:53
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