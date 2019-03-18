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Материалы по теме:

23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор 
18 марта 2019, 12:18
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

За последние 
16 марта 2019, 08:50
Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

В апреле жители Самары и Тольятти, которые живут в домах, где установлены общедомовые приборы учета, получат квитанции за март с перерасчетом за тепло и горячую воду. Речь идет о ресурсах, потребленных в прошлом году, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс». Напомним, что по 
15 марта 2019, 06:12
В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
 
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке 
15 марта 2019, 02:51
«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика

В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
 
По версии следствия, в октябре прошлого года подозреваемый в 
15 марта 2019, 08:25
Россия может выйти из демографического кризиса за счет мигрантов

Россия может выйти из демографического кризиса за счет мигрантов

Россия намерена выйти из демографического кризиса за счёт мигрантов. В администрации президента сформировали структуру, призванную обеспечить переселение в страну людей из сопредельных государств. Цель - в ближайшие 6 лет сделать новыми россиянами до 10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются 
14 марта 2019, 10:03
В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства 
13 марта 2019, 05:27
Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки

Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки

Региональное министерство спорта и Счетная палата прокомментировали резонансные результаты проверки в Центре спортивной подготовки, созданном в 2016 году. Напомним, в деятельности ЦСП в начале 2019 года нашли нарушения на 206 млн рублей. Как сообщили в ведомствах, сейчас 95% из них 
4 марта 2019, 08:59
На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей

Федеральный Минкульт выделит 550 млн рублей на реконструкцию самарского цирка. Сам же проект оценивается в 900 млн, рассказал в интервью «Самарскому обозрению» депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.
 
- Министр (Владимир Мединский) лично пообещал мне это в январе. Но этого 
4 марта 2019, 01:44
На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему

Самарская область, как и вся Россия, находится на краю демографической ямы. И это связано не только с тем, что смертность превышает рождаемость, а продолжительность жизни растет. Сухая статистика: в прошлом году численность населения уменьшилась почти на 10 тысяч человек - 
27 февраля 2019, 09:38
Численность населения Самарской области сокращается

Численность населения Самарской области сокращается

Численность населения в Самарской области уменьшилась почти на 10 тысяч человек, говорится в отчете Самарастата. В регионе в прошлом году родились 33 тысячи человек, умерли - около 43-х. Количество родившихся по сравнению с 2017-м сократилось на 1,5 тысячи, или на 

26 февраля 2019, 02:45
В России рекордно подорожала курица

В России рекордно подорожала курица

В России зафиксировано резкое подорожание мяса курицы. По данным Росстата, средняя цена на этот продукт за год выросла на 22%. При этом сейчас больше половины белкового рациона жителей страны составляет именно курятина. Повышение оптовых цен на курицу по итогам января 
8 февраля 2019, 11:13
Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд

В России пятый год подряд падают реальные доходы населения. По итогам 2018-го они снизились на 0,2 процента, говорится в отчете Росстата. В новейшей постсоветской истории страны еще не было такого долгого снижения, даже в так называемые лихие 90-е. Тогда было 
28 января 2019, 09:46
Как в Самаре меняются цены на продукты

Как в Самаре меняются цены на продукты

По данным Самарастата, с 24 декабря по 9 января больше всего поднялись в цене овощи. Так, килограмм огурцов стал дороже на 20 процентов, помидоров - на 14, белокочанной капусты - на 12, моркови - на 11, репчатого лука - на 
11 января 2019, 09:25
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

В Самарской области зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. По данным Самарастата, за неделю, с 17 по 24 декабря, они подорожали почти на 4,5 процента, на предыдущей семидневке - на 5,5, а в первую неделю декабря - сразу на 
25 декабря 2018, 10:07
Плотность населения влияет на счастье людей

Плотность населения влияет на счастье людей

По мнению специалистов Ванкуверской школы экономики, чем выше плотность населения в городе, тем каждый человек несчастнее. В исследовании участвовали 400 тысяч респондентов.

В общей сложности, в  20% областей, где живут самые несчастные люди, плотность населения тоже была в восемь 
24 мая 2018, 10:05
Honda и Mazda в России с 1 сентября подняли цены на автомобили

Honda и Mazda в России с 1 сентября подняли цены на автомобили

В России с первого сентября автомобили Honda и Mazda выросли в цене, сообщает «Коммерсантъ». Дилеры салонов утверждают, что модели Mazda подорожали сразу на 4-7%, а Honda отменила скидку на свой внедорожник CR-V, в результате чего его стоимость увеличилась на 2-5%. 
1 сентября 2015, 06:59
В России стремительно растут цены на бензин

В России стремительно растут цены на бензин

В России стали повышаться цены на бензин, сообщают федеральные СМИ. Больше всего - примерно на 50 копеек - подорожало топливо на заправках «Газпром нефти» и «Татнефти». "Роснефть" и ТНК также переделывают ценники в сторону увеличения. Пока рост цен зафиксирован на 
16 июня 2015, 04:08
РЖД могут поднять тарифы на грузовые перевозки до 18%

РЖД могут поднять тарифы на грузовые перевозки до 18%

Тарифы на грузовые перевозки по российской железной дороге могут вырасти почти на 18%. Это один из сценариев развития событий, представленный  монополистом российскому правительству, сообщают федеральные СМИ. Избежать такого роста цен, по мнению представителей РЖД, можно только в том случае, если 
15 июня 2015, 04:20
По итогам 2014 года продуктовая инфляция в Самарской области составит 14%

По итогам 2014 года продуктовая инфляция в Самарской области составит 14%

По оценке экспертов, в первые месяцы 2015 года продукты в России подорожают на 15%. По мнению минэкономразвития, на эти цифры повлиял комплекс макроэкономических факторов, последствия продуктовых санкций, а также сезонный предновогодний бум на традиционные продукты. Цены на куриные яйца поднялись 

22 декабря 2014, 07:53
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