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23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции
В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор …
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18 марта 2019, 12:18
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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
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16 марта 2019, 08:50
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Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом
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15 марта 2019, 06:12
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В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»
В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке …
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15 марта 2019, 02:51
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«Хотел миллион»: в Тольятти арестовали высокопоставленного налоговика
В Тольятти завели уголовное дело в отношении главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок № 1 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Самарской области. Этого человека подозревают в получении взятки.
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15 марта 2019, 08:25
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Россия может выйти из демографического кризиса за счет мигрантов
Россия намерена выйти из демографического кризиса за счёт мигрантов. В администрации президента сформировали структуру, призванную обеспечить переселение в страну людей из сопредельных государств. Цель - в ближайшие 6 лет сделать новыми россиянами до 10 млн человек. В качестве доноров рассматриваются …
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14 марта 2019, 10:03
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В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей
Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства …
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13 марта 2019, 05:27
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Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки
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4 марта 2019, 08:59
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На реконструкцию самарского цирка федералы выделят 550 млн рублей
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4 марта 2019, 01:44
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На краю демографической ямы. Региональные чиновники рассказали, как намерены решать эту проблему
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27 февраля 2019, 09:38
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Численность населения Самарской области сокращается
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26 февраля 2019, 02:45
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В России рекордно подорожала курица
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8 февраля 2019, 11:13
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Реальные доходы населения в России падают пятый год подряд
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28 января 2019, 09:46
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Как в Самаре меняются цены на продукты
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11 января 2019, 09:25
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Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
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25 декабря 2018, 10:07
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Плотность населения влияет на счастье людей
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24 мая 2018, 10:05
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Honda и Mazda в России с 1 сентября подняли цены на автомобили
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1 сентября 2015, 06:59
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В России стремительно растут цены на бензин
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16 июня 2015, 04:08
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РЖД могут поднять тарифы на грузовые перевозки до 18%
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15 июня 2015, 04:20
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По итогам 2014 года продуктовая инфляция в Самарской области составит 14%
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22 декабря 2014, 07:53
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