РЖД могут поднять тарифы на грузовые перевозки до 18% Тарифы на грузовые перевозки по российской железной дороге могут вырасти почти на 18%. Это один из сценариев развития событий, представленный монополистом российскому правительству, сообщают федеральные СМИ. Избежать такого роста цен, по мнению представителей РЖД, можно только в том случае, если …