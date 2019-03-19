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Смерть 18-летней спортсменки из Сызрани записали камеры видеонаблюдения
Стали известны подробности трагедии в Сызрани. Напомним, что накануне во время тренировки 18-летняя девушка потеряла сознание во время разминочного бега по кругу. Почему это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники спортивной школы тут же вызвали «скорую помощь» и сами …
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19 марта 2019, 02:56
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Минобороны может передать участок на Николая Панова под строительство школы
Областная столица может получить в собственность земельный участок на улице Николая Панова. Планируется, что там разместят школу и другие социальные объекты. «Кажется, нам удалось сдвинуть с мертвой точки вопрос по передаче городу земельного участка на Николая Панова, принадлежащего Минобороны. Завтра …
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19 марта 2019, 01:40
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В Сызрани на тренировке скончалась 18-летняя спортсменка
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19 марта 2019, 11:53
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Женщина из Техаса родила 6 детей за 9 минут
Невероятный случай произошел в Техасе: местная жительница родила три пары близнецов за девять минут. Она стала мамой четырех мальчиков и двух девочек всего за несколько минут — с 4:50 до 4:59 утра, пишет ria.ru. Представители больницы, где младенцы появились …
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17 марта 2019, 10:05
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Коренная британка заговорила с русским акцентом после инсульта
Невероятный случай произошел с жительницей Ливерпуля: после перенесенного инсульта она заговорила с ярко выраженным русским акцентом. Когда у 69-летней Роуз Гриффитс случился приступ инсульта, то женщина перестала чувствовать всю правую сторону тела и потеряла способность говорить, читать и писать.
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12 марта 2019, 04:44
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Третий человек в мире полностью излечился от ВИЧ
Специалисты сообщили о третьем в истории случае полного излечения человека от ВИЧ. Произошло это в результате пересадки пациенту костного мозга. Операция производилась в Германии, пишет gazeta.ru со ссылкой на издание New Scientist.
Отмечается, что пациенту пересаживали мозг с …
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7 марта 2019, 02:53
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Заражаются реже: за неделю гриппом и ОРВИ заболели более 12 тысяч жителей Самарской области
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7 марта 2019, 10:20
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Футболисты «Крыльев» Евгений Конюхов и Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии
В среду, 6 марта, голкипер «Крыльев Советов» Евгений Конюхов и защитник Тарас Бурлак посетили детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии Самарской областной детской больницы Н.Н. Ивановой. Визит состоялся при поддержке благотворительного проекта «Встреча со звездой», когда к пациентам различных медучреждений …
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6 марта 2019, 09:32
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Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»
Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую …
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27 февраля 2019, 11:20
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В Самаре родилась вторая тройня
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21 февраля 2019, 12:23
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В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги
Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а …
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12 февраля 2019, 09:23
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Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость
Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" потратит почти 3 млн 600 тысяч рублей на психиатрическое обследование своих сотрудников, говорится в сообщении на портале госзакупок. Участвовать в конкурсе могут медицинские организации любой формы собственности, имеющие право на проведение данного вида освидетельствования. Согласно техзаданию, …
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6 февраля 2019, 08:40
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Британские ученые рассказали о безопасных для родов днях недели
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17 января 2017, 08:16
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Ученые: головной мозг женщины после родов меняет свою структуру
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20 декабря 2016, 11:43
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Ученые: Оргазм увеличивает шансы женщины на зачатие ребенка
Ирландские ученые установили, что оргазм у женщины во время секса повышает вероятность зачатия ребенка на 10-15%. Если женщина долго не может забеременеть, медики советуют ей сконцентрироваться на достижении полноценного удовлетворения в постели.
К своим исследованиям эксперты из университетского колледжа Корк в …
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7 декабря 2016, 04:18
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Ученые выяснили, что беременные хуже ориентируются за рулем
Немецкие ученые из Max Planck Institute for Human Development утверждают, что беременные женщины хуже ориентируются в пространстве, поэтому им сложнее управлять автомобилем. Эксперты объясняют это тем, что мысли женщины заняты предстоящими родами и воспитанием малыша.
В процессе своих исследований ученые анализировали способность к …
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25 октября 2016, 10:25
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