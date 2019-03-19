Ирландские ученые установили, что оргазм у женщины во время секса повышает вероятность зачатия ребенка на 10-15%. Если женщина долго не может забеременеть, медики советуют ей сконцентрироваться на достижении полноценного удовлетворения в постели.

К своим исследованиям эксперты из университетского колледжа Корк в …