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До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег
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20 марта 2019, 04:44
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За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный
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20 марта 2019, 03:59
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Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу
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20 марта 2019, 03:02
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Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей
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20 марта 2019, 02:37
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23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции
В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор …
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18 марта 2019, 12:18
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Инфляция в России находится на пике
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18 марта 2019, 11:27
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Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области
В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики.
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16 марта 2019, 08:50
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Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом
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15 марта 2019, 06:12
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В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»
В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке …
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15 марта 2019, 02:51
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В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей
Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства …
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13 марта 2019, 05:27
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Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки
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4 марта 2019, 08:59
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Вице-премьер Ольга Голодец посетила школу Южного города в Самаре
В Самару 20 марта с рабочим визитом приехала первый заместитель председателя российского правительства Ольга Голодец. Она побывала в учреждениях образования, здравоохранения и культуры и обсудила с руководством 63-го региона наиболее значимые проблемы социальной сферы.
Уникальный образовательный комплекс - школа в …
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21 марта 2018, 11:51
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Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре
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21 марта 2018, 10:09
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Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 06:25
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Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 05:37
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Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура
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28 октября 2017, 03:57
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Медведи-канатоходцы: В самарский цирк привезли программу, не имеющую аналогов в мире
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18 сентября 2017, 04:04
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В Самарском цирке премьера
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31 мая 2017, 10:25
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Сегодня на арене: Проект реконструкции самарского цирка проходит госэкспертизу
В этом году в Самаре должна стартовать реконструкция здания самарского цирка на Молодогвардейской. Как отметили в департаменте информационной политики, в настоящее время проект реконструкции проходит госэкспертизу. По ее итогам Минкульт будет принимать решение о конкурсных процедурах по определению подрядчика.
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26 мая 2017, 12:40
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