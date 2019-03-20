Сегодня на арене: Проект реконструкции самарского цирка проходит госэкспертизу В этом году в Самаре должна стартовать реконструкция здания самарского цирка на Молодогвардейской. Как отметили в департаменте информационной политики, в настоящее время проект реконструкции проходит госэкспертизу. По ее итогам Минкульт будет принимать решение о конкурсных процедурах по определению подрядчика.

Как …