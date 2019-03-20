5
26
37
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19.03.2019 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег

До конца недели Самарскую область накроют дожди, туман и мокрый снег

Если в начале этой недели на погоду действовало поле повышенного атмосферного давления, то в ее середине регион оказался под влиянием ложбины циклона и связанных с ней атмосферных фронтов. На большей части Самарской области прогнозируют небольшие и умеренные осадки, по ночам 
20 марта 2019, 04:44
За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный

За неделю 9,4 тысяч жителей Самарской области ушли на больничный

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в 63-м регионе постепенно шла на спад, но за последнюю неделю по региону  немного выросла.  В Самаре же тенденция обратная. За прошлую неделю, с 11 по 17 марта, в регионе заразились этими заболеваниями 9,4 тысячи человек, 
20 марта 2019, 03:59
Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Сын за отца: в Самарской области двое братьев похитили мужчину, который обидел их папу

Суд Безенчукского района рассмотрит уголовное дело о похищении человека. По версии следствия, в феврале житель Безенчуксого района находился в гостях у своего знакомого в селе Калиновка. На встрече присутствовал житель села Потуловка. Мужчины внезапно поссорились, между ними вспыхнула драка, и 
20 марта 2019, 03:02
Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

Жители Самарской области задолжали за тепло и горячую воду 1,1 млрд рублей

К началу весны долги жителей 63-го региона за горячую воду и отопление превысили 1,1 млрд рублей. Как сообщили в самарском филиале «ЭнергосбыТ Плюс», задолженность жителей губернской столицы составляет 864,7 млн рублей, тольяттинцев - 315,4 млн рублей, новокуйбышевцев - 1,7 млн 
20 марта 2019, 02:37
23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

23-летнюю самарчанку оштрафовали за граффити на стене насосной станции

В Самаре привлекли к ответственности девушку, которая разрисовала стены насосной станции. Как рассказали в «РКС-Самара», весной прошлого года коммунальщики привели в порядок насосные станции. Совсем скоро на свежевыкрашенной стене одной из них появились изображения и надписи в стили граффити. Автор 
18 марта 2019, 12:18
Инфляция в России находится на пике

Инфляция в России находится на пике

Инфляция в России сейчас находится на пике. При этом, с начала года ожидания были ещё более негативными. Связано это с повышением в январе 2019 года НДС с 18 до 20 %, рассказал главный аналитик самарского филиала ФК «Открытие» Павел Краснощеков. 
18 марта 2019, 11:27
Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

Более 4,5 тысяч мест в яслях хотят создать в Самарской области

В России началась реализация национальных проектов по социально-экономическому развитию страны, которые в мае прошлого года утвердил президент Владимир Путин. Всего 12 направлений, среди которых и демография. Её региональную составляющую обсудили на заседании коллегии Министерства социально-демографической и семейной политики. 

За последние 
16 марта 2019, 08:50
Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

Самарцам и тольяттинцам придут «платежки» с перерасчетом

В апреле жители Самары и Тольятти, которые живут в домах, где установлены общедомовые приборы учета, получат квитанции за март с перерасчетом за тепло и горячую воду. Речь идет о ресурсах, потребленных в прошлом году, сообщает «ЭнергосбыТ Плюс». Напомним, что по 
15 марта 2019, 06:12
В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В Самаре произошла драка в офисе регоператора «Экостройресурс»

В пятницу, 15 марта, на круглом столе федерального проекта «Чистая страна» руководитель регионального центра «ЖКХ-Контроль» Виктор Часовских рассказал, что вчера в офисе регоператора «Экостройресурс» на улице Сердобской произошла драка.
 
«У людей сдают нервы от очередей», - написала в своем Фейсбуке 
15 марта 2019, 02:51
В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

В Самаре на вывоз снега из дворов потратят еще 50 млн рублей

Районам областной столицы планируется выделить дополнительно 50 млн рублей на вывоз снега с внутриквартальных территорий. Вопрос рассмотрели накануне на заседании по бюджету, налогам и экономике самарской гордумы. Руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Олег Ивахин пояснил, что средства 
13 марта 2019, 05:27
Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки

Министр спорта прокомментировал финансовые нарушения в Центре спортивной подготовки

Региональное министерство спорта и Счетная палата прокомментировали резонансные результаты проверки в Центре спортивной подготовки, созданном в 2016 году. Напомним, в деятельности ЦСП в начале 2019 года нашли нарушения на 206 млн рублей. Как сообщили в ведомствах, сейчас 95% из них 
4 марта 2019, 08:59
Вице-премьер Ольга Голодец посетила школу Южного города в Самаре

Вице-премьер Ольга Голодец посетила школу Южного города в Самаре

В Самару 20 марта с рабочим визитом приехала первый заместитель председателя российского правительства Ольга Голодец. Она побывала в учреждениях образования, здравоохранения и культуры и обсудила с руководством 63-го региона наиболее значимые проблемы социальной сферы.
Уникальный образовательный комплекс - школа в 
21 марта 2018, 11:51
Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре

Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре

В Самаре обсудили реконструкцию академического театра драмы имени Горького. 20 марта его посетил замминистра культуры РФ Николай Малаков. На состоявшемся позже совещании вице-премьер Ольга Голодец, прибывшая в Самару с рабочим визитом, 
21 марта 2018, 10:09
Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре во вторник, 20 марта, в торжественной церемонии открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя» приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк 

20 марта 2018, 06:25
Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре началась торжественная церемония открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя». В ней принимают участие вице-премьер  Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк Курцер. Это 

20 марта 2018, 05:37
Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура

Они выпивают по 350 литров воды в день: В Самару привезли огромных слоних из клипа Шнура

Дженни и Магда - индийские слонихи, которые снимались в клипе Сергея Шнурова приехали в Самарский цирк. Звездные «воспитанницы» Большого варшавского цирка выступят на самарской арене сегодня, 28 октября
 
За 45 лет совместной работы у слоних накопился большой послужной список. 
28 октября 2017, 03:57
Медведи-канатоходцы: В самарский цирк привезли программу, не имеющую аналогов в мире

Медведи-канатоходцы: В самарский цирк привезли программу, не имеющую аналогов в мире

В самарском цирке премьера. В областную столицу привезли программу, которая не имеет аналогов в мире. Все дело в том, что дрессировщики научили держать равновесие косолапых. И теперь бурые медведи ходят под куполом цирка по стальному канату на высоте 4 метров.

18 сентября 2017, 04:04
В Самарском цирке премьера

В Самарском цирке премьера

3 июня зрители смогут увидеть новую шоу-программу, в которой участвуют почти 200 животных и 120 артистов. 
31 мая 2017, 10:25
Сегодня на арене: Проект реконструкции самарского цирка проходит госэкспертизу

Сегодня на арене: Проект реконструкции самарского цирка проходит госэкспертизу

В этом году в Самаре должна стартовать реконструкция здания самарского цирка на Молодогвардейской. Как отметили в департаменте информационной политики, в настоящее время проект реконструкции проходит госэкспертизу. По ее итогам Минкульт будет принимать решение о конкурсных процедурах по определению подрядчика.
Как 

26 мая 2017, 12:40
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх