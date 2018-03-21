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Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре
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21 марта 2018, 10:09
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Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 06:25
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Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре
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20 марта 2018, 05:37
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Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару
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20 марта 2018, 03:00
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Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре
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16 марта 2018, 09:57
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Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре
В Самаре в понедельник, 5 марта, одна школа на Безымянке временно была закрыта. В учебном заведении затопило подвал из-за аварии на канализации. Инцидент произошел в школе №153, передает 63.ru. Школа находится на улице Красных Коммунаров. По данным представителей образовательного …
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5 марта 2018, 04:31
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В блогах: Чуваши превратятся в центр спортивной борьбы Самары
Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что самарский поселок Чуваши превратится в центр спортивной борьбы города.
"На днях наслушался всяких ужасов насчет закрытой в сентябре прошлого года школы № 151 в Чувашах. Мол, на нее кто-то глаз положил и теперь …
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7 февраля 2018, 08:14
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В Свердловской области учительница отобрала у школьницы грамоту из-за не сданных денег
Прокуратура Свердловской области разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего в селе Глинское Режевского района. По словам очевидцев, все случилось перед Новым годом.
В предверии праздника учительница местной школы раздавала детям поченые грамоты за успехи в учебе. После этого педагог заявила, …
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1 февраля 2018, 09:17
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Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию
Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года, откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров.
Медицинское учреждение, рассчитанное на 250 посещений в день, уже сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. …
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24 января 2018, 12:25
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Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе
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15 декабря 2017, 07:05
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В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город
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30 ноября 2017, 02:31
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Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона
Федеральная антимонопольная служба уличила областное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в нарушении закона о контрактной системе. При проведении тендера на строительство поликлиники за 40 миллионов рублей в самарском микрорайоне Южный Город организация установила в документации к аукциону такие требования к …
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28 ноября 2017, 10:10