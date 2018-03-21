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Материалы по теме:

Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре

Ольга Голодец дала поручения по реконструкции театра драмы в Самаре

В Самаре обсудили реконструкцию академического театра драмы имени Горького. 20 марта его посетил замминистра культуры РФ Николай Малаков. На состоявшемся позже совещании вице-премьер Ольга Голодец, прибывшая в Самару с рабочим визитом, 
21 марта 2018, 10:09
Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

Вице-премьер Ольга Голодец открыла клинический госпиталь «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре во вторник, 20 марта, в торжественной церемонии открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя» приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк 

20 марта 2018, 06:25
Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

Ольга Голодец участвует в церемонии открытия новой клиники «Мать и дитя» в Самаре

В Самаре началась торжественная церемония открытия клинического госпиталя группы компаний «Мать и дитя». В ней принимают участие вице-премьер  Ольга Голодец, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, полпред президента в ПФО Михаил Бабич и сам создатель сети клиник Марк Курцер. Это 

20 марта 2018, 05:37
Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару

Вице-премьер России Ольга Голодец прибыла в Самару

В Самару с рабочим визитом прибыла заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Она вместе с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым осмотрела самую большую школу России в Южном Городе, передает корреспондент ТРК "ТЕРРА".

«В школе на 1500 мест - пять спортивных 

20 марта 2018, 03:00
Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

Названы сроки окончания ремонта в школе с рухнувшим потолком в Самаре

В Самаре стали известны сроки окончания ремонта в школе №46, где в сентябре 2017 года треснул штукатурный слой потолочного перекрытия. Инцидент произошел в кабинете начальных классов на первом этаже. Вопрос по этой школе обсуждался во время встречи главы Самары Елены 

16 марта 2018, 09:57
Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

В Самаре в понедельник, 5 марта, одна школа на Безымянке временно была закрыта. В учебном заведении затопило подвал из-за аварии на канализации. Инцидент произошел в школе №153, передает 63.ru. Школа находится на улице Красных Коммунаров. По данным представителей образовательного 
5 марта 2018, 04:31
В блогах: Чуваши превратятся в центр спортивной борьбы Самары

В блогах: Чуваши превратятся в центр спортивной борьбы Самары

Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что самарский поселок Чуваши превратится в центр спортивной борьбы города.

"На днях наслушался всяких ужасов насчет закрытой в сентябре прошлого года школы № 151 в Чувашах. Мол, на нее кто-то глаз положил и теперь 
7 февраля 2018, 08:14
В Свердловской области учительница отобрала у школьницы грамоту из-за не сданных денег

В Свердловской области учительница отобрала у школьницы грамоту из-за не сданных денег

Прокуратура Свердловской области разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего в селе Глинское Режевского района. По словам очевидцев, все случилось перед Новым годом.

В предверии праздника учительница местной школы раздавала детям поченые грамоты за успехи в учебе. После этого педагог заявила, 
1 февраля 2018, 09:17
Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе» готовится к открытию

Поликлиника в «Южном городе», которую строили полтора года,  откроется уже в январе. Накануне степень ее готовности оценил глава региона Дмитрий Азаров. 

Медицинское учреждение,  рассчитанное на 250 посещений в день, уже  сдано в эксплуатацию и сейчас проходит процедуру лицензирования. Штат сотрудников укомплектован. 

24 января 2018, 12:25
Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе

Самарское УФАС расследует дело о сговоре при строительстве поликлиники в Южном городе

Расследование дела о сговоре при строительстве поликлиники стоимостью более 300 миллионов рублей в микрорайоне «Южный город» близится к завершению. Напомним, по мнению самарского УФАС, возведение объекта началось еще в 2016 году, хотя торги по определению подрядчика объявили только в апреле 

15 декабря 2017, 07:05
В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый автобусный маршрут в Южный Город

В Самаре появился новый маршрут общественного транспорта в микрорайон Южный Город. Фото автобуса с номером 401 появились в соцсети.

"Сегодня первый день работы 401-го маршрута ЦАВ - Южный Город - 2", - сообщает паблик «Общественный транспорт 63|Самара».

Согласно 
30 ноября 2017, 02:31
Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона

Самара: ФАС уличила управление капстроительства в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба уличила областное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в нарушении закона о контрактной системе. При проведении тендера на строительство поликлиники за 40 миллионов рублей в самарском микрорайоне Южный Город организация установила в документации к аукциону такие требования к 

28 ноября 2017, 10:10
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